В Ярославль возвращается легенда хоккея: что нужно знать о новом тренере «Локомотива»

Дмитрий Квартальнов вернулся в тренерский штаб «Локомотива» Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ярославский «Локомотив» определился с новым наставником. Им стал Дмитрий Квартальнов, который уже работал в клубе с 2017 по 2019 годы.

«Он уже возглавлял „Локомотив“, а в последнее время был наставником одного из главных конкурентов „железнодорожников“ в Западной конференции — минского „Динамо“», — так представили тренера в ярославском клубе.

В хоккейных кругах тренера называют «Квадратом», такое прозвище закрепилось еще с его игровых лет. Что известно о его хоккейном и тренерском прошлом — в материале 76.RU.

Карьера хоккеиста

Дмитрий Квартальнов родился 25 марта 1966 года в подмосковном городе Воскресенске. Воспитанник местной школы хоккея. Дебютировал за «Химик» в 16 лет. Довелось Квартальнову поиграть и за сборную. В 1989 году составе команды из СССР он стал чемпионом мира. Дважды становился чемпионом Европы (1989, 1991).

После нескольких успешных сезонов на родине отправился покорять Северную Америку: уже в первом раунде на драфте НХЛ в 1992 году его выбрал «Бостон Брюинз». За «мишек» нападающий провел два сезона. Выдающимся стал дебютный, где Дмитрий стал четвертым бомбардиром своей команды и наколотил за сезон 30 шайб.

Затем несколько лет спортсмен провел в европейских лигах. В 2000 году Квартальнов вернулся в Россию, играл за «Ак Барс», «Крылья Советов», «Северсталь» и «Химик». Не раз спортсмен становился призером Суперлиги.

Шанс для тренера-Квартальнова

В 2008 году Дмитрий Квартальнов завершил карьеру хоккеиста. Через год он был приглашен в тренерский штаб «Северстали», где по ходу сезона вынужден был сам возглавить команду. Спустя сезон Квартальнов вывел «Северсталь» в плей-офф, где в первом раунде после шести матчей уступил будущему финалисту — «Атланту». В третий год своей работы в клубе при странных обстоятельствах Дмитрий Квартальнов был уволен за сутки до старта плей-офф. В решающий этап сезона команда пошла без своего главного тренера.

«Мне за свою работу не стыдно. Я всего себя отдавал этому клубу. Старался. Мы с ребятами были вместе на правильном пути, но что вышло, то вышло», — рассказывал Квартальнов телеканалу «Россия 2» после своего ухода.

Без работы тренер был недолго. В сезоне 2012/13 Квартальнов возглавил «Сибирь». В клубе он провел два полноценных года и отметился историческим достижением — вывел клуб во второй раунд плей-офф.

Большой вызов из ЦСКА

В 2014 году Дмитрий Квартальнов получил большой вызов из ЦСКА. Все три сезона его команда выигрывала Кубок Континента — приз лучшей команде регулярки. Не всё получалось у армейцев именно в плей-офф: историческая проигранная серия с 3-0, утраченная возможность в финале Кубка Гагарина, быстрый вылет во втором раунде. Отсутствие трофея — стало поводом для ухода тренера после трех лет работы в клубе. При этом по итогам сезона 2015/2016 Дмитрий Квартальнов стал обладателем приза «Лучшему тренеру», даже несмотря на то, что армейцы уступили в финале.

«ЦСКА — это великий клуб с советских времён. Давление было со стороны руководства. Нужен был конкретный результат», — вспоминал Квартальнов о работе в московском клубе.

Работа в Ярославле и Казани

Дмитрий Квартальнов — на фото в центре — был главным тренером «Локомотива» с 2017 по 2019 годы. Справа от него Павел Зубов, слева — Игорь Горбенко.

По иронии судьбы Квартальнов сменил на посту главного тренера «Локомотива» Алексея Кудашова, чья команда за несколько месяцев до этого и лишила Дмитрия работы. Специалист тренировал «железнодорожников» два сезона и пробовал вводить в состав большую группу местных воспитанников. В плане спортивных результатов всё было скромно. Ярославцы довольствовались лишь выходом во вторые раунды.

«Я очень рад за нашу молодежь. Они выросли, молодцы. Они еще покажут, но пока вот так», — сказал тренер Квартальнов в своей заключительной игре за ярославский клуб.

При Квартальнове полноценные сезоны в КХЛ провели защитники Александр Елесин и Никита Черепанов, форварды Артур Каюмов, Георгий Иванов, Денис Алексеев, дебютировал вратарь Даниил Исаев.

Весной 2019 года Квартальнов получил еще один шанс проявить себя в ведущем клубе. Казанский «Ак Барс» сделал ставку на наставника, где тот провел три сезона. Результат главный тренер показал на второй год своей работы, когда лишь одна шайба отделяла клуб от выхода в финал Кубка Гагарина. Заключительный год вышел неудачным, и Квартальнов снова оказался на тренерской бирже.

Возвращение в тренерскую элиту

Акции тренера Дмитрия Квартальнова упали, и специалист был вынужден провести без работы целый год. В 2023-м тренер принял предложение минского «Динамо». Параллельно с клубом наставник возглавлял и сборную Беларуси. Три сезона его работы в клубе стали по-настоящему историческими. Команда впервые достигла показательных результатов: дважды преодолела рубеж первого раунда, лидеры клуба были в топе лиги по очкам, молодые белорусские хоккеисты быстро прогрессировали.

«Команда стала совершенно другой. На нее по-другому стали все реагировать. Если взять начало первого года работы и положение дел сейчас — это две разные команды», — заявил Квартальнов на итоговой пресс-конференции.

Истекающий контракт со специалистом руководители минского клуба решили не продлевать. Дмитрий Квартальнов вышел на рынок свободных тренеров и сразу же подписал контракт с действующим чемпионом — «Локомотивом».

Главный тренер Квартальнов — какой он?

Пока Дмитрий Квартальнов остается без Кубка Гагарина, но реноме одного из элитных российских тренеров все равно остается при нем. Приглашение в команду действующих чемпионов — тому показатель. К достоинствам специалиста можно отнести, что он умеет работать с молодыми хоккеистами.

В период своей работы в Ярославле он завел в главную команду шесть выпускников школы, которые впоследствии дважды становились чемпионами с «Локомотивом». Тем же самым Квартальнов успешно занимался в Казани и Минске. Для признания наставнику необходим трофей, на который шансы с «железнодорожниками» у специалиста будут высоки.

По сообщению источника «Спорт-Экспресса», с Дмитрием Квартальновым подписан контракт по схеме «1+1». В случае прохода двух раундов плей-офф соглашение с наставником на сезон 2027/2028 будет продлено автоматически.

Квартальнов в жизни

Дмитрий Квартальнов женат и имеет двух сыновей. Старший — Никита, в прошлом профессиональный хоккеист, выступавший за ряд клубов КХЛ. Сейчас является хоккейным агентом. Младший — Александр. Тоже является экс-игроком.

В свои 60 лет Дмитрий Вячеславович находится в отличной физической форме, благодаря работе в тренажерном зале. В интервью КХЛ Квартальнов рассказывал о хобби.

«Стал читать гораздо больше книжек, и смотрю много фильмов про войну. Книги? В основном это биографии футбольных менеджеров: сэра Алекса Фергюсона, Карло Анчелотти, Хосепа Гвардиолы. Мне очень нравится английский футбол. Когда есть возможность, то смотрю матчи», — говорил Квартальнов.