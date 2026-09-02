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Дороги и транспорт Лифты редко работают: в мэрии рассказали, что собираются сделать с надземными переходами в Ярославле

Лифты редко работают: в мэрии рассказали, что собираются сделать с надземными переходами в Ярославле

Ответ департамента городского хозяйства

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Надземные переходы в Ярославле требуют ремонта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНадземные переходы в Ярославле требуют ремонта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Надземные переходы в Ярославле требуют ремонта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Надземные переходы на Московском проспекте Ярославля оборудуют приставными лифтами. Об этом 2 сентября на заседании комиссии муниципалитета города сообщил директор департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

«Сейчас идут геологические изыскания в местах установки шахт», — пояснил он.

Кроме того, в переходах планируют заменить поликарбонат, использующийся в качестве стенок, обновить освещение, выполнить отделку стен и полов.

Сейчас идет работа над проектом. По словам Виноградова, есть шанс, что ремонт переходов проведут в 2027 году.

Напомним, надземные переходы на Московском проспекте в Ярославле построили в 2011 году. Раньше на их месте были обычные «зебры». Но руководство города решило, что новые переходы позволят сделать движение по Московскому проспекту более свободным. Правда, для пешеходов с тех пор перейти дорогу стало сложнее. Лифты практически никогда не работают.

Надземные переходы на Московском проспекте располагаются в районе домов № 80а, 88, 105.

Специализированная организация, нанятая мэрией, в 2024 году оценила техническое состояние надземных переходов как удовлетворительное. Самым слабым звеном в них признали лифты. Диагностика, проведенная испытательным центром, показала, что продлить срок использования этого оборудования невозможно. Поможет только полная замена.

При этом суд по иску прокуратуры обязал мэрию Ярославля отремонтировать лифты в переходах. В материалах суда говорилось, что в лифтах оказались неисправны двери, освещение, отсутствовало заземление, не продумано спасение пассажиров в случае пожара, оборудование не рассчитано на работу зимой.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ремонт Наземный переход Московский проспект
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Комментарии
7
Гость
46 минут
Ботов наших туда дежурить: мамам коляски и детей поднимать/спускать; инвалидов на руках поднимать; стариков затаскивать... Почти 2 года лифты совсем не работают и никто не чешется. Столица кольца подаёт пример у двух вокзалов и Арены.
Гость
59 минут
Эти переходы-детище Волончунаса.Надеюсь за его счёт переделка будет.
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Гость
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