Лифты редко работают: в мэрии рассказали, что собираются сделать с надземными переходами в Ярославле

Надземные переходы на Московском проспекте Ярославля оборудуют приставными лифтами. Об этом 2 сентября на заседании комиссии муниципалитета города сообщил директор департамента городского хозяйства Олег Виноградов.
«Сейчас идут геологические изыскания в местах установки шахт», — пояснил он.
Кроме того, в переходах планируют заменить поликарбонат, использующийся в качестве стенок, обновить освещение, выполнить отделку стен и полов.
Сейчас идет работа над проектом. По словам Виноградова, есть шанс, что ремонт переходов проведут в 2027 году.
Напомним, надземные переходы на Московском проспекте в Ярославле построили в 2011 году. Раньше на их месте были обычные «зебры». Но руководство города решило, что новые переходы позволят сделать движение по Московскому проспекту более свободным. Правда, для пешеходов с тех пор перейти дорогу стало сложнее. Лифты практически никогда не работают.
Надземные переходы на Московском проспекте располагаются в районе домов № 80а, 88, 105.
Специализированная организация, нанятая мэрией, в 2024 году оценила техническое состояние надземных переходов как удовлетворительное. Самым слабым звеном в них признали лифты. Диагностика, проведенная испытательным центром, показала, что продлить срок использования этого оборудования невозможно. Поможет только полная замена.
При этом суд по иску прокуратуры обязал мэрию Ярославля отремонтировать лифты в переходах. В материалах суда говорилось, что в лифтах оказались неисправны двери, освещение, отсутствовало заземление, не продумано спасение пассажиров в случае пожара, оборудование не рассчитано на работу зимой.