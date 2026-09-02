Лифты редко работают: в мэрии рассказали, что собираются сделать с надземными переходами в Ярославле

Надземные переходы в Ярославле требуют ремонта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Надземные переходы на Московском проспекте Ярославля оборудуют приставными лифтами. Об этом 2 сентября на заседании комиссии муниципалитета города сообщил директор департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

«Сейчас идут геологические изыскания в местах установки шахт», — пояснил он.

Кроме того, в переходах планируют заменить поликарбонат, использующийся в качестве стенок, обновить освещение, выполнить отделку стен и полов.

Сейчас идет работа над проектом. По словам Виноградова, есть шанс, что ремонт переходов проведут в 2027 году.

Напомним, надземные переходы на Московском проспекте в Ярославле построили в 2011 году. Раньше на их месте были обычные «зебры». Но руководство города решило, что новые переходы позволят сделать движение по Московскому проспекту более свободным. Правда, для пешеходов с тех пор перейти дорогу стало сложнее. Лифты практически никогда не работают.

Надземные переходы на Московском проспекте располагаются в районе домов № 80а, 88, 105.

Специализированная организация, нанятая мэрией, в 2024 году оценила техническое состояние надземных переходов как удовлетворительное. Самым слабым звеном в них признали лифты. Диагностика, проведенная испытательным центром, показала, что продлить срок использования этого оборудования невозможно. Поможет только полная замена.