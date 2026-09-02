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Дороги и транспорт Атака БПЛА на Ярославль Изменили маршруты транспорта из-за опасности БПЛА: как теперь ездят автобусы в Ярославле

Изменили маршруты транспорта из-за опасности БПЛА: как теперь ездят автобусы в Ярославле

Сообщение властей

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Изменили маршруты автобусов в Ярославле из-за опасности БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RUИзменили маршруты автобусов в Ярославле из-за опасности БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Изменили маршруты автобусов в Ярославле из-за опасности БПЛА

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В связи с перекрытием Московского проспекта власти внесли изменения в маршруты общественного транспорта в Ярославле 2 сентября:

  • автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и Московского вокзала.

  • межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М-8 «Холмогоры», временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.

«Изменения в движение маршрутов вводятся оперативно, учитывая имеющиеся ограничения», — пояснил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Напомним, в Ярославской области в 15:18 2 сентября была объявлена беспилотная опасность. На улицах завыли сирены.

Для обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Водителей призвали воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут, минуя этот участок.

Обновление на 2 сентября 16:25

Ограничения на трассе М-8 сняты, движение восстановлено. Об этом сообщил губернатор.

Самую оперативную информацию о жизни Ярославля можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также группы во «ВКонтакте».

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
2
Гость
34 минуты
Где боты? За шторами сидят?
Гость
50 минут
Не надо сбивать над нашими домами! Достали!
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Гость
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