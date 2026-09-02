Изменили маршруты транспорта из-за опасности БПЛА: как теперь ездят автобусы в Ярославле

В связи с перекрытием Московского проспекта власти внесли изменения в маршруты общественного транспорта в Ярославле 2 сентября:
автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и Московского вокзала.
межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М-8 «Холмогоры», временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.
«Изменения в движение маршрутов вводятся оперативно, учитывая имеющиеся ограничения», — пояснил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Напомним, в Ярославской области в 15:18 2 сентября была объявлена беспилотная опасность. На улицах завыли сирены.
Для обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Водителей призвали воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирать маршрут, минуя этот участок.
Обновление на 2 сентября 16:25
Ограничения на трассе М-8 сняты, движение восстановлено. Об этом сообщил губернатор.