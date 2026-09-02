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Страна и мир Украина призвала избегать полетов над Россией — что решили в Росавиации

Украина призвала избегать полетов над Россией — что решили в Росавиации

В ведомстве сделали уведомление авиакомпаниям

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Украина призвала избегать полетов над Россией — что решили в Росавиации | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUУкраина призвала избегать полетов над Россией — что решили в Росавиации | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Росавиация объявила нелегитимным украинский циркуляр NOTAM, заявляющий о якобы существующей опасности в воздушном пространстве Российской Федерации. Об этом официально сообщила пресс-служба федерального ведомства.

«Авиавласти Украины поддержали риторику [Зеленского], направленную на дестабилизацию работы гражданской авиации России, и выпустили нелегитимный NOTAM о якобы небезопасности воздушного пространства РФ. Все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства РФ не имеют юридической силы, нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации», — говорится в сообщении Росавиации в MAX.

В ведомстве отдельно заверили, что российский воздушный транспорт и вся сопутствующая наземная инфраструктура продолжают работу в штатном режиме. Аэропорты страны принимают и отправляют внутренние и международные рейсы без сбоев. Это касается и иностранных авиаперевозчиков.

Для обеспечения стабильности полетов Росавиация реализует дополнительные меры по безопасному использованию воздушного пространства. Делается это совместно с другими федеральными и региональными органами власти. Также РФ повышает защищенность объектов транспортной инфраструктуры на земле.

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Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Авиаперевозчик Аэропорт Украина
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