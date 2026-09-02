Как вернуть деньги за лечение или автошколу: полезная инструкция от бухгалтера

Сумма налогового вычета может быть приятной Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

После крупных трат любой россиянин, который официально трудоустроен, может получить обратно часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Государство компенсирует 13% от суммы расходов, но при соблюдении определенных требований. И речь идет не только о покупке квартиры, но и, например, о дорогостоящем лечении. Как получить налоговый вычет, нам рассказала бухгалтер Екатерина Дроздова.

Кому положен налоговый вычет

Налоговый вычет — это часть НДФЛ, которую работодатель удержал из зарплаты сотрудника в течение календарного года. Главные условия — быть официально трудоустроенным и быть резидентом РФ. Если человек трудоустроен неофициально, является ИП или самозанятым, то получить налоговый вычет не получится.

— В 2026 году есть возможность получить вычеты за предшествующие три года: 2023, 2024, 2025-й, — объясняет Екатерина. — Если в этот период были расходы на лечение, обучение, покупку квартиры, родились дети и т. д., можно подать декларацию и вернуть свой налог.

Есть несколько видов вычетов. Поговорим о социальном и стандартном.

Что такое социальный налоговый вычет

Социальные вычеты позволяют вернуть деньги за траты на лечение, обучение и спорт — на себя и близких. Есть общий годовой лимит — 150 тысяч рублей на все виды расходов, но существуют исключения. Например, дорогостоящее лечение.

— Подходит ли лечение к дорогостоящему или к обычному, определяет медицинское учреждение, сверившись с утвержденным правительством перечнем, выдает справку на расходы и относит их в ту или иную категорию, — говорит Дроздова.

Еще одно исключение — обучение детей. Здесь существует отдельный лимит: 110 тысяч рублей на каждого ребенка.

Важно, чтобы у учреждений была лицензия, а оплачивал сам налогоплательщик или его супруг. Причем допустимо, чтобы договор был оформлен на одного, а оплачивал другой человек.

— За лечение супругов можно было получить вычет всегда, а вот за обучение — только с 2024 года. Когда договор за курсы заключен, например, на жену, но заплатил за обучение муж (такое можно), подаст декларацию женщина на себя. Или жена не работает, муж заплатил за стоматологические услуги для жены, тогда он сам подаст декларацию и заявит социальный вычет за лечение супруги, — говорит Екатерина. — Ранее вычет за обучение можно было получить только за себя, детей и братьев или сестер.

Но, для того чтобы получить вычет за обучение супругов, нужно соблюсти обязательное условие: вернуть деньги можно, только если вы учились по очной форме.

Главное условие, помимо лицензии, — очная форма обучения Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Если раньше, чтобы получить социальный вычет на лечение и спорт, требовались лицензии, чеки, договоры и декларация, то с 2025 года достаточно справки от медучреждения или фитнес-клуба, которую можно получить в личном кабинете в виде предзаполненного заявления.

— Расходы на фитнес будут подходить под вычет, если спортивное учреждение состоит в специальном перечне физкультурно-спортивных организаций. Он публикуется ежегодно, утверждается Минспортом, — добавляет эксперт.

Распространяется социальный вычет и на широкий спектр образовательных услуг. При соблюдении условий можно вернуть деньги за оплату автошколы или курсов иностранного языка, в том числе за ребенка.

— Главные условия для получения вычета: лицензия на образовательную деятельность у учебного учреждения или ИП, возраст ребенка (на момент оплаты обучения ему должно быть меньше 24 лет), форма обучения — очная. К декларации прилагаем копию свидетельства о рождении ребенка, — говорит Дроздова. — С 2024 года для получения вычета учебное учреждение выдает справку об оплате образовательных услуг для представления в налоговый орган (электронно или на бумаге), чеки и договор больше не предоставляем.

Какое лечение считается дорогостоящим

Какими бы астрономическими ни казались вам суммы за лечение, у правительства на этот счет свое мнение. Обычное лечение зубов дорогостоящим не считается, а вот имплантация уже подходит под эту категорию. Сюда же входят ЭКО, эндопротезирование сустава, специализированное лечение злокачественных опухолей и не только — есть внушительный список, утвержденный правительством.

— Также можно уточнить предварительно в медицинском учреждении, относится ли к дорогостоящему лечению тот или иной вид медуслуг. После лечения больница выдаст справку с кодом 02, это будет означать, что такие расходы пойдут в вычет «без лимита», — разъясняет Екатерина.

Кстати, получить налоговый вычет можно и за оплату лечения своих родителей, которые еще работают.

— В этом случае в справке об оказании медицинских услуг медучреждение укажет, что плательщик — налогоплательщик, который заявляет вычет, а пациент — родитель. В налоговую нужно будет дополнительно приложить копию свидетельства о рождении, таким образом подтвердить родство, — уточняет эксперт.

Не все стоматологические услуги относятся к дорогостоящим Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Что делать, если потеряли чеки

Для большинства социальных вычетов (кроме медикаментов) с 2024 года чеки не требуются — достаточно справки от учреждения. Но, если вы заявляете расходы на медикаменты или подаете документы за 2023 год, чеки всё еще нужны. Если вы их потеряли, попытайтесь восстановить, иначе вычет не одобрят.

Некоторые чеки, например аптечные, можно восстановить, попросив выдать дубликат. Но для этого потребуется назвать точное время, дату и сумму покупки. Также некоторые аптечные сети хранят чеки в своих приложениях и личных кабинетах, можно скачать оттуда. Кроме этого, стоит проверить, не отправляла ли аптека при покупке чек на электронную почту или в сообщениях, а также не сохранился ли он в банковском приложении.

Но иногда восстановить чек всё же сложно, поэтому Екатерина советует хранить все документы минимум три года.

Что такое стандартные вычеты

Каждый месяц стандартные вычеты уменьшают ваш доход, облагаемый налогом. За первого ребенка государство готово не трогать 1400 рублей, за второго — 2800, за третьего — сразу 6000. Но есть нюанс: это работает, пока ваш годовой доход не достиг 450 тысяч рублей. Перевалили за эту сумму — и вычет исчезает до следующего года.

Самая частая ошибка — путать размер вычета с реальной суммой, которую вернут на руки. Это принципиально разные вещи. Вычет — это сумма, на которую сокращается ваш налогооблагаемый доход. А налоговая вернет вам ровно 13% от этой суммы.

Допустим, у вас трое детей: вычет составляет 1400 + 2800 + 6000 = 10 200 рублей в месяц. Но на ваш счет упадет не эта сумма, а только 13% от нее — 1326 рублей. На первенца это будет 182 рубля, на второго — 364, на третьего — 780.

— Люди часто слышат про увеличение вычетов и бегут к бухгалтеру с требованием выдать им на руки всю сумму. Но работодатель не может отдать вам эти деньги целиком, он лишь перестает удерживать 13% от этой суммы с вашей зарплаты. Так что реальная прибавка к ежемесячному доходу — это 182, 364 и 780 рублей соответственно, — объясняет Екатерина.

За значок ГТО тоже можно получить налоговый вычет, но при соблюдении некоторых условий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Существует еще один необычный стандартный вычет — за значок ГТО. Его размер — 18 000 рублей. Условия простые: в одном году вы сдаете нормативы на значок и проходите диспансеризацию или медосмотр. Оба условия должны быть выполнены в течение одного календарного года.

— Обратите внимание: диспансеризация или профосмотр — оба варианта подходят, главное, чтобы они были проведены в тот же год, что и значок, — уточняет Дроздова.

Какие вычеты заявлять сначала

Если в одном году вы имеете право на несколько видов вычетов (имущественный, социальный, инвестиционный, стандартный), а дохода не хватает, чтобы выбрать все сразу, нужно соблюдать порядок. Социальные и стандартные вычеты не переносятся на будущие годы, а имущественный можно переносить. Поэтому налоговая автоматически применяет вычеты в определенной последовательности.

— Если имущественный вычет можно перенести на следующие периоды, то социальные, инвестиционные и стандартные вычеты — нельзя. В этом случае существует очередность. Сначала выбираются стандартные вычеты, затем социальные на лечение, обучение и спорт, затем инвестиционные, и только в четвертую очередь имущественный вычет, который в итоге можно перенести на будущие периоды, — поясняет бухгалтер.

Если забыть про это правило, вы можете потерять часть социальных вычетов, которые «сгорят» в текущем году.

Как вернуть налог

Первый способ вернуть налог — разовое перечисление. Вы подаете декларацию 3-НДФЛ, прикладываете документы, и через несколько месяцев налоговая переводит деньги на вашу карту. Подать можно лично, по почте или через личный кабинет на сайте ФНС. Онлайн-вариант самый быстрый — система проверяет ошибки, подсказывает, чего не хватает, и не дает потерять документы.

Вернуть деньги можно двумя способами Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Второй способ — получать вычет частями, каждый месяц, прямо на работе. Тогда вам не нужно ждать окончания года и заполнять декларацию. В случае стандартных вычетов вы просто обращаетесь в свою бухгалтерию и прикладываете необходимые документы. Бухгалтер при расчете зарплаты учтет налоговый вычет и с вашей зарплаты удержит меньше налога. Специалист сам определит размер вычета, и существующие лимиты (например, лимит 450 тысяч при предоставлении вычета на детей).

В случае социальных вычетов сначала нужно обратиться с заявлением и документами в налоговую, дождаться, когда она проверит заявление и направит специальное уведомление вашему работодателю. А тот в свою очередь при выплате зарплаты будет уменьшать сумму удерживаемого НДФЛ до тех пор, пока одобренный вычет не исчерпается.