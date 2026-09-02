В центре Ярославля перекопали оживленную улицу — что за работы и когда их завершат

Под конец лета в центре Ярославля начались раскопки на улице Ушинского. Рабочие сняли слой асфальта, а также оголили подземные коммуникации. Рядом с местом, в районе дома № 8, появились металлические ограждения.
Ярославцы задались вопросом: «Когда завершатся работы в центре города?»
Как уточнили 76.RU в мэрии, работы затрагивают теплотрассу.
В ТГК-2 на запрос 76.RU рассказали, что работы планируют завершить в ближайшее время.
«По информации Ярославских тепловых сетей, ремонт теплосети на Ушинского, 8, будет завершен до конца текущей недели (до 6 сентября. — Прим. ред.)», — сообщили в ТГК-2.
При этом дальнейшее благоустройство слегка затянется. Его планируют завершить до 15 сентября.
Напомним, за лето на тепловых сетях в Ярославле выявили более 800 дефектов. Такие цифры озвучил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов на открытом совещании мэра утром 4 августа.
По его данным, из числа многоквартирных домов в Ярославле к сезону готовы 76% — это 3412 домов.