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Город В центре Ярославля перекопали оживленную улицу — что за работы и когда их завершат

В центре Ярославля перекопали оживленную улицу — что за работы и когда их завершат

В ТГК-2 назвали сроки

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В центре Ярославля начались раскопки на улице Ушинского | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ центре Ярославля начались раскопки на улице Ушинского | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре Ярославля начались раскопки на улице Ушинского

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Под конец лета в центре Ярославля начались раскопки на улице Ушинского. Рабочие сняли слой асфальта, а также оголили подземные коммуникации. Рядом с местом, в районе дома № 8, появились металлические ограждения.

Ярославцы задались вопросом: «Когда завершатся работы в центре города?»

Как уточнили 76.RU в мэрии, работы затрагивают теплотрассу.

Рабочие сваривали трубы | Источник: Александр Куренной / 76.RUРабочие сваривали трубы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рабочие сваривали трубы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В ТГК-2 на запрос 76.RU рассказали, что работы планируют завершить в ближайшее время.

«По информации Ярославских тепловых сетей, ремонт теплосети на Ушинского, 8, будет завершен до конца текущей недели (до 6 сентября. — Прим. ред.)», — сообщили в ТГК-2.

При этом дальнейшее благоустройство слегка затянется. Его планируют завершить до 15 сентября.

К середине сентября все работы должны закончить | Источник: Александр Куренной / 76.RUК середине сентября все работы должны закончить | Источник: Александр Куренной / 76.RU

К середине сентября все работы должны закончить

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Напомним, за лето на тепловых сетях в Ярославле выявили более 800 дефектов. Такие цифры озвучил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Николай Степанов на открытом совещании мэра утром 4 августа.

По его данным, из числа многоквартирных домов в Ярославле к сезону готовы 76% — это 3412 домов.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Ремонт Теплосеть Мэрия ТГК-2
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Комментарии
5
Гость
1 минута
Лучше летом, чем зимой фонтаны и катки
Гость
1 минута
Старые коммуникации в городе, хорошо что успевают к холодам все сделать
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Гость
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