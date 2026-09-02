Успевайте загадать желание: в какие дни лучше смотреть сентябрьские звездопады в Ярославле

Даты осеннего звездопада Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Август традиционно считают самым богатым на астрономические события месяцем. И сентябрь вслед за ним радует небесными явлениями. В 2026 году, например, практически целый месяц над Россией прогнозируется звездопад.

Подробнее об астрономических явлениях в сентябре редакции 76.RU рассказали в культурно-просветительском центре им. В. В. Терешковой в Ярославле.

По восемь метеоров в час

Наверное, самым интересным явлением будут сентябрьские эпсилон-Персеиды. Как рассказала эксперт ярославского планетария Олеся Роменская, звездопад будет видно с 5 по 21 сентября.

Чтобы наблюдать метеорные потоки, необходимо выехать за пределы крупных городов и ярких источников света. Из городской черты, к сожалению, видны только самые яркие метеоры, а значит, более редкие.

Пик метеоров придется на 9–10 сентября. Тогда ожидается около восьми метеоров в час. В другие даты их уже будет меньше.

«Это событие не даст так много впечатлений, как наблюдение Персеид в августе, но наиболее подготовленные наблюдатели смогут увидеть несколько метеоров», — дополнила Олеся Роменская.

Астрономические события в сентябре 2026 года — календарь Источник: Мария Романова / Городские медиа

Увидеть Млечный путь

В середине сентября, 11 числа, будет новолуние — это фаза Луны, когда она находится между Землей и Солнцем на одной прямой, из-за чего на небе ее становится не видно.

В это время можно хорошо рассмотреть различные космические объекты и даже увидеть Млечный путь. Однако наблюдению может помешать городская подсветка.

«Выбирайте наиболее отдаленные от крупных городов места и дайте глазам хотя бы 15–20 минут на адаптацию к темноте, не используйте телефоны и другие источники света», — посоветовала Олеся Роменская.

Появится Нептун

23 сентября пройдет осеннее равноденствие, а 26 — Урожайная Луна, другими словами, полнолуние.

Осеннее равноденствие — это астрономическое явление, когда Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор, переходя из Северного полушария в Южное.

Но и под конец сентября, с 25 по 26 сентября, на небе можно будет разглядеть планету Нептун. Правда, для этого понадобится специальное оборудование.

«Он недоступен для наблюдений без телескопа или хорошего астрономического бинокля. Находится в границах созвездия Рыбы в нескольких градусах к западу от Сатурна. 25 числа Луна пройдет в четырех градусах к северу от Нептуна», — рассказала Олеся Роменская.

Планету можно будет увидеть с помощью бинокля или телескопа Источник: Олеся Роменская