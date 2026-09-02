Турецкие авиакомпании отменяют рейсы в Россию: что делать пассажирам

Проблемы затронули авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Турецкие авиакомпании стали отменять рейсы в несколько городов России. Проблемы затронули как вылеты из РФ, так и прилеты с курорта. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Отмены коснулись Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга и Самары. По данным аэропорта Внуково, Pegasus отменил 12 рейсов на 2 сентября — 6 на прилет и 6 на вылет. Turkish Airlines отменили три рейса между Внуково и Стамбулом. В Уфе, Санкт-Петербурге и Самаре отменили рейсы в Анталью и обратно.

В ночь на 2 сентября и утром в московских аэропортах вводили временные ограничения. Внуково с 03:45 до 06:56 (мск) принимал и отправлял самолеты по согласованию с соответствующими органами. Домодедово работал в таком же режиме с 04:03 до 06:56 (мск). Шереметьево перешел на работу по согласованию еще в 22:59 (мск) 1 сентября, в 00:30 (мск) ограничения сняли, а утром их ввели снова.

Глава Минтранса Андрей Никитин заявил, что значимых перерывов в работе гражданской авиации не будет. Он подчеркнул, что временные ограничения в аэропортах могут вводиться и дальше, поскольку главный приоритет — безопасность полетов.

«Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией, и я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации», — сказал министр.

Пассажирам отмененных рейсов Pegasus предложили два варианта: переоформить билеты на даты после 2 сентября или вернуть деньги. В аэропорту Внуково подчеркнули, что подтверждений того, что представители Pegasus предупреждали пассажиров об отменах рейсов других авиакомпаний, нет.

Другие авиакомпании 2 сентября продолжают выполнять рейсы между Россией и Турцией. В Шереметьево сообщили, что все плановые рейсы «Аэрофлота», Nordwind Airlines и Corendon Airlines в Турцию выполняются по расписанию.

Официальных данных об отменах перелетов Pegasus и Turkish Airlines на 3 сентября пока нет. Рейсы стоят в расписании, однако пассажирам рекомендуют следить за онлайн-табло.

Туроператоры ждут уточненной информации от авиакомпаний. Пассажирам рекомендуют проверять статус рейса на онлайн-табло аэропорта или на сайте авиакомпании.