«Хартли до чего дотрагивался — всё в золото превращалось»: тренер «Локомотива» рассказал о планах команды

Квартальнов рассказал, какие у него планы на работу в «Локомотиве» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Хоккейный клуб «Локомотив» провел открытую тренировку для представителей СМИ на базе команды на проспекте Фрунзе. После нее на вопросы журналистов ответил новый главный тренер команды Дмитрий Квартальнов и новички — Джованни Фьоре и Степан Фальковский. Как прошло занятие и что сказали представители клуба — в материале 76.RU.

Как тренируются чемпионы

На открытой тренировке игроков «Локомотива» поделили на две группы по 15–20 человек. Первыми вышли звезды хоккея Александр Радулов, Егор Сурин, Рушан Рафиков, Даниил Исаев и другие хоккеисты. Была и группа молодых ребят, которые в прошлый год еще выступали за молодежную команду «Локо». Занятие шло под полным контролем главного тренера Квартальнова и его помощника Юрия Бабенко.

Вторыми на лед вышли первая тройка нападения и новички команды Джованни Фьоре и Степан Фальковский, а еще некоторое количество молодых хоккеистов с другими игроками команды.

«Локомотив» провел открытую тренировку перед началом предсезонки Источник: Максим Цирулев / 76.RU

«Есть клубы, о которых долго не думаешь»

Первым же вопросом тренера Дмитрия Квартальнова попросили поделиться впечатлениями о возвращении в «Локомотив».

«Хороший, большой клуб. Ничего плохого, только одно хорошее и позитивные моменты. Только после завершения финальной игры начал переговоры. Знаете, есть клубы, о которых долго не думаешь. Идешь добиваться чего-то — это цель очень хорошая. Не каждому выпадает такая честь», — сказал Квартальнов.

Он объяснил, как в тренерском штабе будет распределяться нагрузка и кто за что будет отвечать.

«Юрий Бабенко будет по большинству, помогать по нападающим. Также мы отправим туда Александра Перова, он и с молодыми ребятами будет поближе. За оборону — Сергей Звягин и Дмитрий Красоткин. За вратарей у нас отвечает Андрей Малков», — объяснил наставник.

Квартальнов провел тренировку «Локомотива» в Ярославле Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Дмитрий Квартальнов заверил журналистов, что в этом году в состав «Локомотива» будут привлекать молодых хоккеистов.

«К нам вошла большая группа молодых ребят. Они молодцы, я думаю, что мы в этом году их увидим, и не одного. Ребята способны создать конкуренцию», — рассказал наставник.

Напомним, Квартальнов был главным тренером в ХК «Локомотив» в период с 2017 по 2019 год. При нем полноценные сезоны в КХЛ провели защитники Александр Елесин и Никита Черепанов, форварды Артур Каюмов, Георгий Иванов, Денис Алексеев, дебютировал вратарь Даниил Исаев.

«Нам нужен был взрослый защитник»

Рассказал специалист и о селекции клуба, в частности о приобретении Степана Фальковского.

«Сейчас любая травма или болезнь… Поэтому нам нужен был взрослый защитник. Степан — довольно опытный парень, большого объема. Он поможет нам и даст глубину обороне. Рынок не дал нам много шансов забрать кого-то другого. Фьоре — очень неплохо играл в Омске. Настырный, хорошо катается, обученный и адаптированный. Нам бы хотелось еще центрального нападающего. Если не получится, то пока будем своими силами справляться», — поделился главный тренер.

Прошлые два сезона Степан играл за казанский «Ак Барс» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дмитрий Квартальнов также рассказал про участие Боба Хартли в тренировочном процессе. Напомним, канадский специалист перешел на должность консультанта ярославского клуба. По словам Квартальнова, Боб приехал в город накануне.

«Хочу до него дотронуться. Может, поможет что-то. Боб до чего дотрагивался — всё в золото превращалось. Обнимемся сначала, а там посмотрим. Он уже приехал. Очень жду этой встречи», — сказал наставник «Локомотива», отвечая на вопрос 76.RU.

«Сегодня счастлив»

Новичок, канадский форвард Джованни Фьоре на льду отпраздновал свое 30-летие. Он признался, что на льду сконцентрирован на игре.

«Сегодня счастлив праздновать свой день рождения в этой команде, но я всё равно сфокусирован на тренировке. Команда здесь замечательная. Всё прекрасно. Здесь чувствуется победная атмосфера. Больше всего в адаптации мне помогает Александр Радулов, а тренируюсь я сейчас с Денисом Алексеевым и Александром Полуниным», — рассказал нападающий Джованни Фьоре.

Джованни Фьоре на льду отпраздновал свое 30-летие Источник: Александр Куренной / 76.RU

«О переходе долго не думал»

Новый защитник Степан Фальковский, который на прошлой неделе пополнил состав ярославского клуба, рассказал, как его приняли в команде.

«Настроение отличное. Ребята хорошо встретили. Сейчас рабочая обстановка. О переходе долго не думал, команда здесь прекрасная. Конкуренция? Без нее никуда, нужно работать и доказывать. У „Локомотива“ три финала и два Кубка Гагарина подряд. Даже интересно поработать. Профессионалы своего дела. Где-то набираешься сам опыта, смотришь на ребят и чему-то учишься», — сказал защитник Степан Фальковский.

На площадке двухметровый защитник играл в паре вместе с Марком Ульевым, который ниже его ростом практически на 30 сантиметров.