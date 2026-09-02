Как правильно готовить суп из грибов: рецепт от опытной хозяйки

Сварить грибной суп может каждый, но сделать его настоящим шедевром — с густым, бархатистым бульоном и умопомрачительным ароматом, на который сбегутся все соседи, — удается немногим. Опытная хозяйка Елена Агафонова знает, что секреты идеального блюда кроются в деталях. Ими она поделилась с нашими коллегами из издания 29.RU, а мы раскроем этот рецепт вам. Кстати, такой суп можно сохранить до зимы. Как это сделать, тоже расскажем.
Елена родилась в Сибири и признается, что северная грибовница понравилась ей не сразу.
— В Сибири такое не готовят. У нас вообще вот эту жижу, в которой варились грибы, сливают и потом уже варят грибной суп на чистой воде, — говорит хозяйка. — Первая грибная вода всегда сливается. Я, когда первый раз это увидела, сказала, что никогда не буду есть эту отвратительную бурую жижу.
Однако первое впечатление оказалось обманчивым.
— Первая же ложка буквально выкинула меня в свежий осенний лес, где запах сосен, мха и грибов смешивается с запахом ветра, неба и солнца, — делится впечатлениями Елена. — Теперь готовлю ее сама и всем советую.
Не смеем вас больше задерживать и делимся тем самым рецептом.
Грибы — абсолютно любые, чистим, моем и варим.
Добавляем соль, перец, лаврушку, пару горошин черного перца.
Картошечку режем мелкими кубиками и кидаем в грибы, когда они уже почти готовы.
Половинку луковицы обжариваем, чтобы лук стал прозрачным, и кладем в ту же кастрюлю.
Ждем пять минут, чтобы всё потомилось вместе, картошечка доварилась и стала мягкой.
Посыпаем зеленью и наслаждаемся.
— В классическом рецепте кладут еще перловку, но мне не нравится с ней грибовница, я не добавляю, — рассказывает Елена.
Замораживать грибы на зиму северянка советует прямо в бульоне, который появляется при варке. При разморозке получается почти готовый суп.