Как правильно готовить суп из грибов: рецепт от опытной хозяйки

Главное — это наваристый бульон Источник: Елена Агафонова, читательница издания 29.RU

Сварить грибной суп может каждый, но сделать его настоящим шедевром — с густым, бархатистым бульоном и умопомрачительным ароматом, на который сбегутся все соседи, — удается немногим. Опытная хозяйка Елена Агафонова знает, что секреты идеального блюда кроются в деталях. Ими она поделилась с нашими коллегами из издания 29.RU, а мы раскроем этот рецепт вам. Кстати, такой суп можно сохранить до зимы. Как это сделать, тоже расскажем.

Елена родилась в Сибири и признается, что северная грибовница понравилась ей не сразу.

— В Сибири такое не готовят. У нас вообще вот эту жижу, в которой варились грибы, сливают и потом уже варят грибной суп на чистой воде, — говорит хозяйка. — Первая грибная вода всегда сливается. Я, когда первый раз это увидела, сказала, что никогда не буду есть эту отвратительную бурую жижу.

Однако первое впечатление оказалось обманчивым.

— Первая же ложка буквально выкинула меня в свежий осенний лес, где запах сосен, мха и грибов смешивается с запахом ветра, неба и солнца, — делится впечатлениями Елена. — Теперь готовлю ее сама и всем советую.

Не смеем вас больше задерживать и делимся тем самым рецептом.

Грибы — абсолютно любые, чистим, моем и варим. Добавляем соль, перец, лаврушку, пару горошин черного перца. Картошечку режем мелкими кубиками и кидаем в грибы, когда они уже почти готовы. Половинку луковицы обжариваем, чтобы лук стал прозрачным, и кладем в ту же кастрюлю. Ждем пять минут, чтобы всё потомилось вместе, картошечка доварилась и стала мягкой. Посыпаем зеленью и наслаждаемся.

Как выглядит та самая грибовница, с которой не сливают первую воду Источник: Елена Агафонова, читательница издания 29.RU

— В классическом рецепте кладут еще перловку, но мне не нравится с ней грибовница, я не добавляю, — рассказывает Елена.