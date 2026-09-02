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Авто Не нужно стоять в очередях за бензином: как работает уникальное авто, которое ездит на дровах. Видео

Не нужно стоять в очередях за бензином: как работает уникальное авто, которое ездит на дровах. Видео

Правда, потратить время на заправку всё равно придется

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Посмотрите, как заводят эту необычную машину

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Бензин нынче — дорогое и труднодоступное топливо. Но есть альтернативы! Например, под Екатеринбургом появился единственный в мире ГАЗ-42, который ездит на дровах. Авто, которому больше 85 лет, теперь находится в коллекции Музейного комплекса Верхней Пышмы. Как устроена эксклюзивная машина, смотрите в видео E1.RU.

Машину в течение десяти лет буквально по кусочкам собирал реставратор Алексей Заславкий. Он рассказал, что в военное время модели на дровах использовались лишь в тылу. Автопредприятиям в регионах даже рассылали чертежи, как переделывать автомобили под дрова. Всё потому, что розжиг газогенератора может занимать до полутора часов. На одной заправке машина может проехать около 100 км, для этого требуется около 53 кг древесины.

«Это автомобиль Горьковского автозавода, а 42 — это как раз модификация газогенератора. У конструкторов была задача обеспечить эксплуатацию транспорта на альтернативном топливе. Бензина не хватало. Объемы его выпуска в Советском Союзе постоянно росли перед войной, но для автотранспорта, который развивался опережающими темпами, топлива было недостаточно», — объяснил реставратор.

Как устроен дровяной ГАЗ-42, смотрите в видео выше.

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Анастасия ЯкуповаАнастасия Якупова
Анастасия Якупова
корреспондент E1.RU
Авто Газ Дрова
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
А велосипед лучше! Обеспечивает практически все потребности жителя села.
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Гость
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