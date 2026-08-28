«Вез людей из аэропорта»: что известно о ярославском автобусе, на который упали обломки БПЛА

На автобус упали обломки БПЛА во время налета на Ярославскую область Источник: Александр Куренной / 76.RU

Появилась информация об автобусе, на который утром 28 августа упали обломки во время налета БПЛА на Ярославскую область. Власти рассказывали, что ранения получили 10 человек.

Как удалось выяснить 76.RU, автобус следовал из аэропорта в Туношне.

«Вез людей из аэропорта в Ярославль», — уточнил наш собеседник.

Обычно рейсы до аэропорта в Туношне и обратно осуществляет пригородный автобус № 183 «Ярославль — Туношна (аэропорт)».

Утром 28 августа в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. Сработали сирены. В целях безопасности было решено перекрыть часть трассы М-8 «Холмогоры» на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД. В 10:05 губернатор Михаил Евраев сообщил, что ограничения сняты.

На трассе Ярославль — Кострома, в районе села Туношна, в связи с последствиями атаки был затруднен проезд. Из-за этого на время ограничивали проезд автобусов, но позднее последствия ликвидировали, а движение транспорта восстановили.

Позднее губернатор Михаил Евраев рассказал, что во время налета дронов в Ярославской области всего пострадали 27 человек, один мужчина погиб. Над регионом сбили 67 беспилотников.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообещал, что будет оказана необходимая поддержка.

Власти сообщили, что обломки беспилотников попали также на промышленную инфраструктуру, в жилой сектор и объекты торговли.

«Все возникшие возгорания оперативно ликвидируются. Выражаю благодарность по отражению атаки Министерству обороны, сотрудникам министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств», — прокомментировал губернатор.

Непосредственная угроза в настоящее время отменена. Но жители должны ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Всю информацию об атаке БПЛА на Ярославскую область можно узнать в нашей онлайн-трансляции .