НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

1 м/c,

ю-в.

 762мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,60
EUR 99,68
Пострадали от БПЛА
Атака БПЛА на Ярославль
Новости Ярославля в MAX
Полезная памятка мамам и папам
Из-за БПЛА закрыли детсады
Авто вылетело на тротуар к людям
Закрыли популярный магазин
По следам «Доктора Живаго»
Происшествия Атака БПЛА на Ярославль «Вез людей из аэропорта»: что известно о ярославском автобусе, на который упали обломки БПЛА

«Вез людей из аэропорта»: что известно о ярославском автобусе, на который упали обломки БПЛА

Ранения получили 10 человек

8 733
На автобус упали обломки БПЛА во время налета на Ярославскую область | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа автобус упали обломки БПЛА во время налета на Ярославскую область | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На автобус упали обломки БПЛА во время налета на Ярославскую область

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Появилась информация об автобусе, на который утром 28 августа упали обломки во время налета БПЛА на Ярославскую область. Власти рассказывали, что ранения получили 10 человек.

Как удалось выяснить 76.RU, автобус следовал из аэропорта в Туношне.

«Вез людей из аэропорта в Ярославль», — уточнил наш собеседник.

Обычно рейсы до аэропорта в Туношне и обратно осуществляет пригородный автобус № 183 «Ярославль — Туношна (аэропорт)».

Утром 28 августа в Ярославской области была объявлена беспилотная опасность. Сработали сирены. В целях безопасности было решено перекрыть часть трассы М-8 «Холмогоры» на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД. В 10:05 губернатор Михаил Евраев сообщил, что ограничения сняты.

На трассе Ярославль — Кострома, в районе села Туношна, в связи с последствиями атаки был затруднен проезд. Из-за этого на время ограничивали проезд автобусов, но позднее последствия ликвидировали, а движение транспорта восстановили.

Читайте также

Позднее губернатор Михаил Евраев рассказал, что во время налета дронов в Ярославской области всего пострадали 27 человек, один мужчина погиб. Над регионом сбили 67 беспилотников.

Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообещал, что будет оказана необходимая поддержка.

Власти сообщили, что обломки беспилотников попали также на промышленную инфраструктуру, в жилой сектор и объекты торговли.

«Все возникшие возгорания оперативно ликвидируются. Выражаю благодарность по отражению атаки Министерству обороны, сотрудникам министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств», — прокомментировал губернатор.

Непосредственная угроза в настоящее время отменена. Но жители должны ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Всю информацию об атаке БПЛА на Ярославскую область можно узнать в нашей онлайн-трансляции.

Оперативные новости без интернета ищите в MAX-канале.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Автобус Атака БПЛА Аэропорт Туношна
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY6
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
40
Гость
7 часов
Я понимаю, что учиться на ошибках -не наша тема. Ну, уже все понятно! Исход и плоды сво на лицо. Чего ждёте патриоты?
Гость
8 часов
Факт. Для справки. Для "знатоков". Системы ПВО вместе с боевыми расчетами в ближайшем Магните не продаются. Вижу, вижу в динамике большую работу наших областных властей, силовых структур, МО, руководства ярославских предприятий по постоянному наращиванию сил и средств местной ПВО. Нас защищают! Спасибо воинам ПВО.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Почему новый «Человек-паук» похож на «Колобка» — честный отзыв на долгожданный блокбастер
Надежда Губарь
Мнение
Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика
Мария Липчанская
Мнение
«Первый самостоятельный бюджет — это тренировка». Зачем школьникам карманные деньги: давать нельзя не давать
Сергей Шейн
Мнение
«Мы их не продаем, а только показываем». Как быстро найти покупателя на сайте объявлений: советы бывалого продавца
Илья Калинин
Журналист NGS.RU
Мнение
«За всё уплочено, я из моря ни ногой». Туристка — об отдыхе на черноморском побережье под звуки ПВО и взрывы БПЛА
Вера Борисова
корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем