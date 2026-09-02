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Развлечения По силам только рожденным в СССР: угадайте культовые песни из советского кино по описанию

По силам только рожденным в СССР: угадайте культовые песни из советского кино по описанию

Интересный тест

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Насколько хорошо вы знаете советские фильмы | Источник: «Ирония судьбы, или С легким паром!» (12+), 1975 г., режиссер&nbsp;— Эльдар РязановНасколько хорошо вы знаете советские фильмы | Источник: «Ирония судьбы, или С легким паром!» (12+), 1975 г., режиссер&nbsp;— Эльдар Рязанов

Насколько хорошо вы знаете советские фильмы

Источник:

«Ирония судьбы, или С легким паром!» (12+), 1975 г., режиссер — Эльдар Рязанов

Песни из советского кино — это не просто саундтреки. Это самые ценные воспоминания: в одной строчке целая эпоха, в одном мотиве сотни личных историй. Они умеют согревать, смешить, напоминать о чем‑то важном и даже возвращать ощущение дома.

Предлагаем вам ненадолго вернуться в ту самую атмосферу и проверить, насколько хорошо вы помните культовые песни из любимых фильмов. Перед вами тест: мы даем описание смысла и настроения композиции, а вы угадываете фильм, название песни и исполнителя.

Готовы отправиться в это музыкальное путешествие? Тогда вперед — пусть память подскажет верные ответы.

ТестПройден 84 раза
Тест по песням из советского кино
1 / 5

Озорная песенка про остров, где у всех сплошные неудачи: рыба не ловится, погода не радует, и вообще всё идет наперекосяк.

  • «Бриллиантовая рука» (18+), песня «Остров невезения», исполнитель — Андрей Миронов.

  • «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), песня «Песенка о медведях», исполнитель — Аида Ведищева.

  • «Иван Васильевич меняет профессию» (6+), песня «Звенит январская вьюга», исполнитель — Нина Бродская.

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Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Советское кино Ностальгия Популярные песни
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Комментарии
2
Гость
49 минут
По силам всем, кого научили читать и понимать смысл слов 🤦‍♂️🤡
Гость
53 минуты
Полная фигня.
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Гость
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