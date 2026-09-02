По силам только рожденным в СССР: угадайте культовые песни из советского кино по описанию

Песни из советского кино — это не просто саундтреки. Это самые ценные воспоминания: в одной строчке целая эпоха, в одном мотиве сотни личных историй. Они умеют согревать, смешить, напоминать о чем‑то важном и даже возвращать ощущение дома.
Предлагаем вам ненадолго вернуться в ту самую атмосферу и проверить, насколько хорошо вы помните культовые песни из любимых фильмов. Перед вами тест: мы даем описание смысла и настроения композиции, а вы угадываете фильм, название песни и исполнителя.
Готовы отправиться в это музыкальное путешествие? Тогда вперед — пусть память подскажет верные ответы.
Озорная песенка про остров, где у всех сплошные неудачи: рыба не ловится, погода не радует, и вообще всё идет наперекосяк.
«Бриллиантовая рука» (18+), песня «Остров невезения», исполнитель — Андрей Миронов.
«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (6+), песня «Песенка о медведях», исполнитель — Аида Ведищева.
«Иван Васильевич меняет профессию» (6+), песня «Звенит январская вьюга», исполнитель — Нина Бродская.