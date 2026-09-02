По силам только рожденным в СССР: угадайте культовые песни из советского кино по описанию

Насколько хорошо вы знаете советские фильмы Источник: «Ирония судьбы, или С легким паром!» (12+), 1975 г., режиссер — Эльдар Рязанов

Песни из советского кино — это не просто саундтреки. Это самые ценные воспоминания: в одной строчке целая эпоха, в одном мотиве сотни личных историй. Они умеют согревать, смешить, напоминать о чем‑то важном и даже возвращать ощущение дома.

Предлагаем вам ненадолго вернуться в ту самую атмосферу и проверить, насколько хорошо вы помните культовые песни из любимых фильмов. Перед вами тест: мы даем описание смысла и настроения композиции, а вы угадываете фильм, название песни и исполнителя.

Готовы отправиться в это музыкальное путешествие? Тогда вперед — пусть память подскажет верные ответы.