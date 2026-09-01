С кем «Локомотив» сыграет в сентябре? Расписание матчей регулярного чемпионата

Расписание матчей регулярки в сентябре для «Локомотива» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Осенью для хоккейных команд начинается сезон регулярного чемпионата. Продлится он вплоть до марта 2027 года. За это время на матчах команды будут набирать очки, количество которых потом повлияет на место в плей-оффе КХЛ за Кубок Гагарина.

Мы узнали, как будет играть ярославский «Локомотив» в первый месяц регулярки. В этом материале — расписание матчей железнодорожников.

Чемпионат для «Локомотива» начнется 5 сентября в Ярославле на «Арене-2000» с игры против челябинского «Трактора» (6+). На лед ребята выйдут в 13:00.

Далее железнодорожники сразятся еще с девятью командами, а именно:

8 сентября в 19:00 с ХК «Шанхайские драконы» (Ярославль, «Арена-2000»);

10 сентября в 19:00 с ХК «Северсталь» (Ярославль, «Арена-2000»);

13 сентября в 19:00 с ХК «ЦСКА» (Москва, ЦСКА Арена);

15 сентября в 17:00 с ХК «Трактор» (Челябинск, ЛА «Трактор»);

18 сентября в 19:00 с ХК «Авангард» (Ярославль, «Арена-2000»);

20 сентября в 17:00 с ХК «Барыс» (Ярославль, «Арена-2000»);

23 сентября в 12:30 с ХК «Адмирал» (Владивосток, Фетисов Арена);

25 сентября в 13:00 с ХК «Амур» (Хабаровск, Платинум Арена);

27 сентября в 13:30 с ХК «Сибирь» (Новосибирск, Сибирь-Арена);

30 сентября в 19:30 с ХК «Сибирь» (Ярославль, «Арена-2000»).

С кем сыграет «Локомотив» в сентябре во время регулярного чемпионата Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

30 августа во время предсезонки ярославский «Локомотив» взял Кубок Блинова. Во время турнира ярославская команда набрала 7 очков, обыграв «Нефтехимик» и «Сибирь» в основное время, «Северсталь» — по буллитам, и уступив омскому «Авангарду» на игре 29 августа.

Ярославцам вручили Кубок Блинова, на награждение выходил капитан команды Александр Елесин. Но к трофею он так и не прикоснулся. Причина: хоккейная традиция. Команды не трогают промежуточные кубки, чтобы не спугнуть главную награду. В руки берут лишь Кубок Гагарина. Например, в прошлом году железнодорожники не трогали Кубок Открытия.