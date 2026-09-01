НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

 752мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,75
EUR 100,60
Сборы первоклассника
Отмена ДЗ
Город из Лего: достроим Ярославль вместе?
Как изменится ж/д сообщение в Москву
Где провести роскошный корпоратив
Кандидаты в Госдуму
Студенты из Африки
Новости Ярославля в MAX
Афиша концертов
Спорт С кем «Локомотив» сыграет в сентябре? Расписание матчей регулярного чемпионата

С кем «Локомотив» сыграет в сентябре? Расписание матчей регулярного чемпионата

Публикуем график железнодорожников

254
Расписание матчей регулярки в сентябре для «Локомотива» | Источник: Александр Куренной / 76.RUРасписание матчей регулярки в сентябре для «Локомотива» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Расписание матчей регулярки в сентябре для «Локомотива»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Осенью для хоккейных команд начинается сезон регулярного чемпионата. Продлится он вплоть до марта 2027 года. За это время на матчах команды будут набирать очки, количество которых потом повлияет на место в плей-оффе КХЛ за Кубок Гагарина.

Мы узнали, как будет играть ярославский «Локомотив» в первый месяц регулярки. В этом материале — расписание матчей железнодорожников.

Чемпионат для «Локомотива» начнется 5 сентября в Ярославле на «Арене-2000» с игры против челябинского «Трактора» (6+). На лед ребята выйдут в 13:00.

Далее железнодорожники сразятся еще с девятью командами, а именно:

  • 8 сентября в 19:00 с ХК «Шанхайские драконы» (Ярославль, «Арена-2000»);

  • 10 сентября в 19:00 с ХК «Северсталь» (Ярославль, «Арена-2000»);

  • 13 сентября в 19:00 с ХК «ЦСКА» (Москва, ЦСКА Арена);

  • 15 сентября в 17:00 с ХК «Трактор» (Челябинск, ЛА «Трактор»);

  • 18 сентября в 19:00 с ХК «Авангард» (Ярославль, «Арена-2000»);

  • 20 сентября в 17:00 с ХК «Барыс» (Ярославль, «Арена-2000»);

  • 23 сентября в 12:30 с ХК «Адмирал» (Владивосток, Фетисов Арена);

  • 25 сентября в 13:00 с ХК «Амур» (Хабаровск, Платинум Арена);

  • 27 сентября в 13:30 с ХК «Сибирь» (Новосибирск, Сибирь-Арена);

  • 30 сентября в 19:30 с ХК «Сибирь» (Ярославль, «Арена-2000»).

С кем сыграет «Локомотив» в сентябре во время регулярного чемпионата | Источник: Максим Бутусов / Городские медиаС кем сыграет «Локомотив» в сентябре во время регулярного чемпионата | Источник: Максим Бутусов / Городские медиа

С кем сыграет «Локомотив» в сентябре во время регулярного чемпионата

Источник:

Максим Бутусов / Городские медиа

30 августа во время предсезонки ярославский «Локомотив» взял Кубок Блинова. Во время турнира ярославская команда набрала 7 очков, обыграв «Нефтехимик» и «Сибирь» в основное время, «Северсталь» — по буллитам, и уступив омскому «Авангарду» на игре 29 августа.

Ярославцам вручили Кубок Блинова, на награждение выходил капитан команды Александр Елесин. Но к трофею он так и не прикоснулся. Причина: хоккейная традиция. Команды не трогают промежуточные кубки, чтобы не спугнуть главную награду. В руки берут лишь Кубок Гагарина. Например, в прошлом году железнодорожники не трогали Кубок Открытия.

Будете смотреть матчи регулярки?

Да
Буду, но не все
Нет
Меня не интересует хоккей
Напишу свой ответ в комментариях
ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ХК Локомотив Хоккей Расписание Регулярный чемпионат Матч
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вас засватают за минуту»: как россиянка отдохнула в Грузии и чуть не вышла замуж
Анастасия Чеснокова
Мнение
Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика
Мария Липчанская
Мнение
Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков
Елена Агафонова
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Мнение
Автор, которая не хочет быть «авторкой»: почему феминитивы многих так раздражают и откуда вообще они берутся в языке
Анастасия Дмитрушина
Рекомендуем