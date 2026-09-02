Подъем с 2860 до 5644 метров за неделю. Фотопутешествие россиянки в Непал — новые тропы и виды на миллион

Готовьтесь окунуться в мир удивительной красоты: гор, цветов, равнин, белого снега, рек и мостиков над ними, а самое главное — людей Непала. Ниже — захватывающее путешествие в фотографиях менеджера из Тюмени Екатерины, которая побывала в затерянной среди Гималаев стране уже в третий раз. Лучшие снимки из ее тура собрала редакция 72.RU.
В первом путешествии Екатерина дошла до базового лагеря Аннапурны, который находится на высоте 4130 метров над уровнем моря. Ее большой рассказ про жителей, города по пути, нравы и традиции читайте тут. Ее второй тур — часть трека вокруг Аннапурны, одного из самых популярных пешеходных маршрутов в мире, который проходит по территории природоохранной зоны и охватывает различные климатические зоны — от тропических лесов до высокогорных пустынь. Эту историю читайте тут.
В этот раз отпуск в Непале у путешественницы продолжался 15 дней. Маршрут до конечной точки был долгим и сложным: она добралась на машине до Астаны, далее — перелет в Алматы, потом — в Дели. А из Дели — прямой рейс до Катманду.
«Далее мы приехали в Пхакдинг — небольшую деревню в регионе Кхумбу Непала (с 1979 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО). Следующая точка — Намче-Базар. Тут остановились на пару дней для акклиматизации. Потом день в деревне Тенгбоче на высоте 3867 метров над уровнем моря. День — в Дингбоче,это деревня шерпов (горного микроэтноса), расположенная на высоте 4410 метров. Поднимаемся выше — в деревню Лобуче, рядом с которой одноименная гора высотой 6119 метров».
Еще один день и еще одна деревня — Горакшеп (с шерпского языка — «мертвая ворона»). Она расположена на высоте 5164 метра. Сразу после этого туристы одним днем поднялись до базового лагеря Эвереста (EBC — Everest Base Cam, 5363 м) и спустились обратно в деревню.
Следом покорилась горная вершина Кала-Патхар («Черная скала», 5644 м). Правда, ее относительная высота составляет всего около 10 метров, но вид с этой смотровой площадки точно на «10 000 метров».
«После мы отправились обратно теми же тропами, к тем же деревням. До Луклы, с которой всё и началось. На высоту 2860 метров», — подытожила Катя.