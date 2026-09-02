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Страна и мир Фоторепортаж Подъем с 2860 до 5644 метров за неделю. Фотопутешествие россиянки в Непал — новые тропы и виды на миллион

Подъем с 2860 до 5644 метров за неделю. Фотопутешествие россиянки в Непал — новые тропы и виды на миллион

Собрали самые захватывающие снимки ее тура

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Welcome to Nepal. Новая фотоистория из страны самых высоких гор | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUWelcome to Nepal. Новая фотоистория из страны самых высоких гор | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

Welcome to Nepal. Новая фотоистория из страны самых высоких гор

Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU

Готовьтесь окунуться в мир удивительной красоты: гор, цветов, равнин, белого снега, рек и мостиков над ними, а самое главное — людей Непала. Ниже — захватывающее путешествие в фотографиях менеджера из Тюмени Екатерины, которая побывала в затерянной среди Гималаев стране уже в третий раз. Лучшие снимки из ее тура собрала редакция 72.RU.

Лукла. Поселение лежит на высоте около 2860 метров и считается «воротами» в регион Эвереста | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUЛукла. Поселение лежит на высоте около 2860 метров и считается «воротами» в регион Эвереста | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

Лукла. Поселение лежит на высоте около 2860 метров и считается «воротами» в регион Эвереста

Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU

В первом путешествии Екатерина дошла до базового лагеря Аннапурны, который находится на высоте 4130 метров над уровнем моря. Ее большой рассказ про жителей, города по пути, нравы и традиции читайте тут. Ее второй тур — часть трека вокруг Аннапурны, одного из самых популярных пешеходных маршрутов в мире, который проходит по территории природоохранной зоны и охватывает различные климатические зоны — от тропических лесов до высокогорных пустынь. Эту историю читайте тут.

В Лукле находится знаменитый аэропорт Тенцинга-Хиллари, названный в честь первых восходителей на Эверест. Тут очень короткая и уклонная взлетно-посадочная полоса&nbsp;— ее называют одной из самых сложных и опасных в мире | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUВ Лукле находится знаменитый аэропорт Тенцинга-Хиллари, названный в честь первых восходителей на Эверест. Тут очень короткая и уклонная взлетно-посадочная полоса&nbsp;— ее называют одной из самых сложных и опасных в мире | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

В Лукле находится знаменитый аэропорт Тенцинга-Хиллари, названный в честь первых восходителей на Эверест. Тут очень короткая и уклонная взлетно-посадочная полоса — ее называют одной из самых сложных и опасных в мире

Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
На таких кукурузниках альпинисты и путешественники держат путь дальше и, конечно, выше | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUНа таких кукурузниках альпинисты и путешественники держат путь дальше и, конечно, выше | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

На таких кукурузниках альпинисты и путешественники держат путь дальше и, конечно, выше

Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Вокруг&nbsp;— заснеженные горы | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUВокруг&nbsp;— заснеженные горы | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

Вокруг — заснеженные горы

Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Ну что за вид!!! | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUНу что за вид!!! | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

Ну что за вид!!!

Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU

В этот раз отпуск в Непале у путешественницы продолжался 15 дней. Маршрут до конечной точки был долгим и сложным: она добралась на машине до Астаны, далее — перелет в Алматы, потом — в Дели. А из Дели — прямой рейс до Катманду.

«Далее мы приехали в Пхакдинг — небольшую деревню в регионе Кхумбу Непала (с 1979 года является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО). Следующая точка — Намче-Базар. Тут остановились на пару дней для акклиматизации. Потом день в деревне Тенгбоче на высоте 3867 метров над уровнем моря. День — в Дингбоче, это деревня шерпов (горного микроэтноса), расположенная на высоте 4410 метров. Поднимаемся выше — в деревню Лобуче, рядом с которой одноименная гора высотой 6119 метров».

Еще один день и еще одна деревня — Горакшеп (с шерпского языка — «мертвая ворона»). Она расположена на высоте 5164 метра. Сразу после этого туристы одним днем поднялись до базового лагеря Эвереста (EBC — Everest Base Cam, 5363 м) и спустились обратно в деревню.

Следом покорилась горная вершина Кала-Патхар («Черная скала», 5644 м). Правда, ее относительная высота составляет всего около 10 метров, но вид с этой смотровой площадки точно на «10 000 метров».

«После мы отправились обратно теми же тропами, к тем же деревням. До Луклы, с которой всё и началось. На высоту 2860 метров», — подытожила Катя.

Намче-Базар&nbsp;— столица шерпов. Поселок находится на высоте 3440 метров | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUНамче-Базар&nbsp;— столица шерпов. Поселок находится на высоте 3440 метров | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

Намче-Базар — столица шерпов. Поселок находится на высоте 3440 метров

Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Барабаны Мани, или ручные молитвенные барабаны в Намче | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUБарабаны Мани, или ручные молитвенные барабаны в Намче | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

Барабаны Мани, или ручные молитвенные барабаны в Намче

Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Барабаны крутятся всегда. В вечернее время включается подсветка | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUБарабаны крутятся всегда. В вечернее время включается подсветка | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

Барабаны крутятся всегда. В вечернее время включается подсветка

Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Намче-Базар ночью. Легендарное место, поселок выстроен амфитеатром на склоне | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUНамче-Базар ночью. Легендарное место, поселок выстроен амфитеатром на склоне | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

Намче-Базар ночью. Легендарное место, поселок выстроен амфитеатром на склоне

Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUИсточник: Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUИсточник: Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUИсточник: Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUИсточник: Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Непальские мосты&nbsp;— отдельная тема. Как говорится, «Намастэ на мосте» | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUНепальские мосты&nbsp;— отдельная тема. Как говорится, «Намастэ на мосте» | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

Непальские мосты — отдельная тема. Как говорится, «Намастэ на мосте»

Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Подборка фото, на которых Катя запечатлела портеров&nbsp;— невероятно сильных и выносливых людей | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUПодборка фото, на которых Катя запечатлела портеров&nbsp;— невероятно сильных и выносливых людей | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUИсточник: Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUИсточник: Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUИсточник: Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUИсточник: Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUИсточник: Екатерина Бурко специально для 72.RU
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Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUИсточник: Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUИсточник: Екатерина Бурко специально для 72.RU
Гора Ама-Даблам | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUГора Ама-Даблам | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

Гора Ама-Даблам

Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
По пути в базовый лагерь Эвереста | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUПо пути в базовый лагерь Эвереста | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

По пути в базовый лагерь Эвереста

Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUИсточник: Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Очередной семитысячник в Непале | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUОчередной семитысячник в Непале | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

Очередной семитысячник в Непале

Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Высота&nbsp;— 4289. Кто-то притащил сюда олдскульный сноуборд и лыжи. Сверху не картина, а зеркало | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUВысота&nbsp;— 4289. Кто-то притащил сюда олдскульный сноуборд и лыжи. Сверху не картина, а зеркало | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

Высота — 4289. Кто-то притащил сюда олдскульный сноуборд и лыжи. Сверху не картина, а зеркало

Источник:

Екатерина Бурко специально для 72.RU

Просто весна. Период цветения рододендронов | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUПросто весна. Период цветения рододендронов | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

Просто весна. Период цветения рододендронов

Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUИсточник: Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Где-то на тропе по пути в Дингбоче | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUГде-то на тропе по пути в Дингбоче | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

Где-то на тропе по пути в Дингбоче

Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Погода иногда была с сюрпризами&nbsp;— приходили накануне в футболках, а утром просыпались в минусовой температуре и снегу. Кадр из Дингбоче (4400 примерно) | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUПогода иногда была с сюрпризами&nbsp;— приходили накануне в футболках, а утром просыпались в минусовой температуре и снегу. Кадр из Дингбоче (4400 примерно) | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

Погода иногда была с сюрпризами — приходили накануне в футболках, а утром просыпались в минусовой температуре и снегу. Кадр из Дингбоче (4400 примерно)

Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Дингбоче находится в национальном парке Сагарматха, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. И тут захватывающие дух пейзажи | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUДингбоче находится в национальном парке Сагарматха, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. И тут захватывающие дух пейзажи | Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RU

Дингбоче находится в национальном парке Сагарматха, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. И тут захватывающие дух пейзажи

Источник:

Екатерина Бурко специально для 72.RU

Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUИсточник: Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUИсточник: Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник: Екатерина Бурко специально для 72.RUИсточник: Екатерина Бурко специально для 72.RU
Источник:
Екатерина Бурко специально для 72.RU
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Полина ПерепелицаПолина Перепелица
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
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