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Объявлена беспилотная опасность
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Город «Будут находиться в них»: губернатор сделал заявление о школьниках и детсадовцах из-за угрозы БПЛА

«Будут находиться в них»: губернатор сделал заявление о школьниках и детсадовцах из-за угрозы БПЛА

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность

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Губернатор сделал заявление о школах и детских садах из-за беспилотной опасности | Источник: Роман Данилкин / 63.RUГубернатор сделал заявление о школах и детских садах из-за беспилотной опасности | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Губернатор сделал заявление о школах и детских садах из-за беспилотной опасности

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сделал заявление о школьниках и воспитанниках детских садов. Он рассказал, что во время угрозы атаки беспилотников дети будут находиться в зданиях учреждений.

«Работа по обеспечению безопасности региона продолжается. В образовательных учреждениях ученики второй смены остаются в помещениях и при необходимости будут находиться в них до снятия режима „Непосредственная угроза“. В дошкольных учреждениях в момент атаки отменяются прогулки по территории, дети также могут находиться в помещениях до снятия режима „Непосредственная угроза“», — заявил глава региона.

Днем 2 сентября в Ярославской области объявили беспилотную опасность. Жители региона услышали сирены. В целях безопасности был перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с ЮЗОД. Из-за этого в Ярославле менялись маршруты движения общественного транспорта.

В 16:25 глава региона сообщил о снятии ограничений. Отбоя сигнала «Беспилотная опасность» на тот момент не было.

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