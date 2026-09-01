«Вас засватают за минуту»: как россиянка отдохнула в Грузии и чуть не вышла замуж

Читаем честный отзыв Источник: Анастасия Чеснокова / NGS55.RU

Если во многих российских городах август — это время сбора урожая и последних теплых вечеров, то на грузинском побережье в этом месяце царит настоящий парник, как в оранжерее.

Корреспондент NGS55.RU Анастасия Чеснокова решила проверить, стоит ли овчинка выделки, и отправилась на отдых в Батуми. Читайте ее впечатления о столице Аджарии, где даже море не спасает от жары, а местный сервис требует привыкания. Далее — от первого лица.

Анастасия Чеснокова

Первое разочарование

Когда слышишь «Батуми», первое, что приходит в голову — это черноморский бриз, пальмы и виды, достойные открытки. Второе — гостеприимство, хачапури и вино рекой. Именно с таким набором картинок в голове я и покупала билеты, предвкушая идеальный отпуск. Реальность, как это обычно бывает, оказалась чуть сложнее, но оттого не менее интересной.

Мы с подругой летели из Астаны. Прямой рейс оказался подарком: четыре часа — и ты меняешь бескрайнюю степь на горные вершины. В иллюминаторе Грузия выглядела игрушечной: разноцветные коробочки домов, прилепившиеся к изумрудным холмам.

Путевку мы оформляли через туроператора, поэтому была уверенность, что с гостиницей повезет. Заселились в Orbi Residence. Зданий с вывеской Orbi в Батуми много. Правда, это не отели, а определенное количество студий-апартаментов, выкупленных собственником. Туристам их предлагают по завышенной цене.

Номер попался неплохой. Светлый, чистый, с большой кроватью, телевизором, стиральной машиной, плитой для готовки, холодильником и открытым балконом с видом на море. Выдали два больших полотенца, одно маленькое и тапочки.

В апартаментах было чисто Источник: Анастасия Чеснокова / NGS55.RU

Но первое разочарование поджидало спустя три дня проживания. За это время нам ни разу не поменяли полотенца и постельное белье и не вынесли мусор, если мы не делали это сами. Туалетную бумагу, стиральный порошок и чай приходилось покупать самим. Однако это мелочи по сравнению с главным местным «ароматом». Вода в Грузии — отдельный вид экстрима. Из крана лилась жидкость, которая отчаянно пахла хлоркой, а из всех отверстий в ванной (и даже из раковины на кухне) периодически тянуло канализацией. Первые пару дней я ходила с зажатым носом. К этому невозможно привыкнуть, можно только принять и покупать воду в пятилитровых бутылках.

Море

Мы приехали за морем. И оно, надо отдать ему должное, было великолепным: теплым, соленым, с мощными волнами. Но заходить в него — тот еще квест: галька на побережье крупная и горячая. Босиком до воды добежать можно только вприпрыжку, матерясь сквозь зубы. Поэтому заранее покупайте аквашузы. Лежаки здесь платные. За один нужно заплатить 10 лари (300 рублей). На всех их не хватало, народ толпился, как сельди в бочке, и порой казалось, что ты не на курорте, а на городском пляже в час пик.

В солнечный день народу на пляже было много Источник: Анастасия Чеснокова / NGS55.RU

На второй день отдыха решили расширить географию и отправиться на знаменитый черный (магнитный) пляж в поселке Шекветили — в 40 километрах от Батуми. По пути заскочили в дендрологический парк. Это огромная территория, где можно заблудиться среди экзотических деревьев. Вход туда, кстати, бесплатный. Добраться можно на такси. В Грузии отлично работает «Яндекс». Утром за поездку заплатили 70 лари (2000 рублей), но к вечеру цена падает в два раза.

В дендрологическом парке много растений Источник: Анастасия Чеснокова / NGS55.RU

Черный пляж порадовал. Людей там меньше, а из развлечений — водные квадроциклы, надувные бананы, яхты и тюбинг.

Бездомные собаки и маленькие «Али и Нино»

Нам не повезло с погодой. Из семи дней по-настоящему жарких и солнечных было всего три. Остальное время — свинцовое небо, пронизывающий ветер и мелкий, надоедливый дождь. Пришлось экстренно переформатировать программу и вместо пляжа бороздить городские улочки.

Так мы забрели в старый город с его узкими переулками, главным открытием стала площадь Европы. Венецианские львы, часы с позолотой, балконы и витражи — там забываешь о сером небе и просто задираешь голову, разглядывая детали. Кажется, что переносишься в какую-то средневековую Италию.

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Гуляя по городу, я заметила еще одну вещь. Здесь по-настоящему счастливы… собаки. Они повсюду. Толстые, ленивые, сонные псы лежат прямо в центре туристических троп, и никто их не прогоняет. Люди их гладят, подкармливают. На улицах стоят аккуратные деревянные будки и мисочки с едой. Создается ощущение, что собаки тут — хранители города. Их больше, чем полицейских, и они выглядят гораздо важнее любых достопримечательностей.

Собаки здесь безобидны Источник: Анастасия Чеснокова / NGS55.RU

Пару слов про знаменитые скульптуры «Али и Нино», которые вечно мелькают в роликах про Батуми. Вечером они действительно красиво загораются. Но если честно, вживую фигуры показались мне куда меньше, чем на видео. Все эти восторженные обзоры с дрона обманывают — на самом деле это просто две небольшие фигурки, которые медленно съезжаются навстречу. В темноте с подсветкой смотрятся зрелищно, но вау-эффекта не случилось.

Скульптуры на самом деле очень маленькие Источник: Анастасия Чеснокова / NGS55.RU

Ночной Батуми

Настоящая жизнь в Батуми начинается ночью. Улицы гудят громче, чем днем. Потрясение — набережная. Тут смешивается всё: туристы всех мастей, местные ребята на скейтах и велосипедах, семьи с детьми, которые, кажется, совсем не собираются спать, и влюбленные парочки.

А сколько здесь огней. Город не просто освещен — он горит. Огни на пальмах, огни на башнях, огни, которые переливаются всеми цветами радуги, на фасадах высоток. Создается ощущение, что ты попал на карнавал, который никогда не заканчивается. Глаза быстро устают от этой иллюминации. Это как смотреть без остановки на новогоднюю мерцающую гирлянду.

Всё мерцает Источник: Анастасия Чеснокова / NGS55.RU

Вот парень играет на саксофоне так, что его музыку заглушает шум волн. Вот девушки в одинаковых платьях позируют фотографу, не замечая никого вокруг. Вот официанты носят подносы с чаем в стеклянных стаканах, лавируя между толпой с невозмутимостью саперов.

Честно? Это выматывает. Ты устаешь от этого постоянного движения и шума. В какой-то момент ловишь себя на мысли, что хочешь тишины.

Ночью в Батуми своя жизнь Источник: Анастасия Чеснокова / NGS55.RU

К слову, все семь дней, которые мы провели в Батуми, около 22:00 гремел салют. Без причин. Просто так.

Еда и грузины

Завершающий аккорд любого дня в Грузии — еда. Даже если вы пришли просто перекусить, будьте готовы к тому, что вам принесут блюдо, рассчитанное на полк солдат. Хинкали с мясом — размером с мой кулак. Порция «Цезаря» — это гора, которую мы с подругой еле осилили на двоих. Грузины вообще не знают слов «маленькая тарелка».

Официанты интересуются вашим настроением, менеджеры ресторанов лично провожают вас до дверей и искренне расстраиваются, если вы не доели суп.

Порции в ресторанах огромные Источник: Анастасия Чеснокова / NGS55.RU

Внешне они отличаются от россиян: чаще всего это высокие люди крепкого телосложения, с густыми черными волосами и выразительными чертами лица. Практически у всех местных ярко выраженные носы с горбинкой.

К счастью, с языковым барьером мы не столкнулись. В Грузии хорошо понимают русский.

Свободные девушки, приготовьтесь, что тут вас засватают за какого-нибудь грузина за минуту. Вдобавок к этому покажут фото, расскажут про всю его жизнь, да еще и познакомят в тот же день.

Конечно, в Россию я вернулась без мужа-грузина. Но с кучей историй, воспоминаний, багажом сувениров и сладостей.

Я не влюбилась в этот город, но я его прожила. Поездка, к слову, мне обошлась в 70 тысяч рублей.