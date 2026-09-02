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Город Гарри Поттер возвращается: на экраны выходит сериал с другими актерами — смотрим трейлер

Гарри Поттер возвращается: на экраны выходит сериал с другими актерами — смотрим трейлер

Премьера запланирована под Новый год

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Первую часть сериала покажут на католическое Рождество | Источник: Harrypotter / YouTubeПервую часть сериала покажут на католическое Рождество | Источник: Harrypotter / YouTube

Первую часть сериала покажут на католическое Рождество

Источник:

Harrypotter / YouTube

Компания HBO представила новый трейлер первого сезона сериала «Гарри Поттер и философский камень». Премьера запланирована на 25 декабря 2026 года на каналах HBO и HBO Max. Сезон будет состоять из восьми эпизодов.

Рождественские каникулы поклонники книг и фильмов о Гарри Поттере смогут провести с любимыми персонажами в новых обличиях. Судя по опубликованному трейлеру, сюжет авторы сериала никак не меняли, однако добавили деталей. Гарри и его друзья переживают идентичные события и приключения. Гермиона удивляется, что ее приятели не читали тех же книг, что и она, у Рона — братья-шалопаи, а Гарри не хочет поступать на факультет Слизерин.

В ролике показали прибытие Гарри в Хогвартс, церемонию распределения, застолье первокурсников и матч по квиддичу. Зрители также увидели Северуса Снейпа, Альбуса Дамблдора, Минерву Макгонагалл, Рубеуса Хагрида, мантию-невидимку, зеркало Еиналеж и тролля.

Источник:

Harrypotter / YouTube

Насколько справятся с ролями актеры и удастся ли им влюбить в себя зрителей больше, чем это удалось тем же Дэниелу Рэдклиффу, Эмме Уотсон и Руперту Гринту, зрители узнают зимой. Премьера запланирована на католическое Рождество.

Серии будут выходить раз в неделю. Запланировано восемь часовых серий на всю историю из первой книги «Гарри Поттер и философский камень».

Новые Гарри, Рон и Гермиона — это Доминик Маклафлин, Аластер Стаут и Арабелла Стэнтон. В актерский состав также входят Джон Литгоу в роли директора Хогвартса Дамблдора, Джанет Мактир в роли профессора Макгонагалл, Паапа Эссиеду в роли Снейпа, Ник Фрост утвержден на роль Рубеуса Хагрида. Также в сериале, но уже во втором сезоне, появится Кит Харрингтон, наиболее известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов». Он сыграет Гилдероя Локхарта.

Второй сезон начнут снимать совсем скоро. Над ним работают в качестве сошоураннеров Джон Браун («Наследники») и Франческа Гардинер («Темные начала», «Великолепные Медичи»).

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Женя Авербах
корреспондент
Гарри Поттер HBO
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