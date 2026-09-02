Запомните опасные даты: лучшие и худшие дни для стрижки по лунному календарю в сентябре

В сентябре есть дни, когда лучше пройти мимо парикмахерской, чтобы не жалеть о последствиях Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Удачная стрижка способна поднять настроение на весь месяц, неудачная — испортить его за пять минут. А чтобы не экспериментировать и рассчитывать на предсказуемый результат в парикмахерской, можно свериться с лунным календарем. Рассказываем, какие даты сентября 2026 года считаются хорошими для похода в салон красоты, а какие лучше пропустить.

Как Луна влияет на волосы

Принято считать, что Луна влияет на рост волос, поэтому смена ее фаз может отражаться на том, как они будут расти и выглядеть после похода в салон. Растущую Луну связывают с быстрым обновлением и стремительным ростом длины, поэтому этот период выбирают те, кто хочет поскорее отрастить волосы.

Убывающую Луну, напротив, считают подходящим временем для тех, кто хочет дольше сохранить новую форму прически. Так появилась традиция сверяться с лунным циклом перед стрижкой и выбирать дату не только по свободному окну у мастера.

«Первая часть сентября проходит под влиянием Венеры в Весах: это время классической красоты, ухоженности, гармоничных образов и процедур, которые помогают выглядеть " дорого " и аккуратно, — рассказала астролог Светлана Миллер. — 10 сентября Венера переходит в Скорпиона, и появляется больше желания подчеркнуть индивидуальность. Вторая половина месяца хорошо подходит для более выразительных образов, глубоких оттенков и изменений, которые делают вас заметнее».

Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2026 года

В сентябре будет несколько периодов в лунном календаре, которые как никогда лучше подходят для похода в парикмахерскую. С 6 по 10 сентября наступает идеальное время для посещения стилиста, если хочется освежить образ и подровнять кончики.

Особняком в лунном календаре стоят дни для «денежной» стрижки, когда смена имиджа способствует привлечению финансовой энергии и материального благополучия. Считается, что поход к парикмахеру 8–11 сентября поможет не только освежить прическу, но и привлечь богатство и ресурсы.

С 11 по 18 сентября любые эксперименты с длиной пройдут максимально успешно, а волосы после ухода будут расти густыми и здоровыми.

Вторая половина месяца также порадует любительниц салонных процедур. С 19 по 25 сентября можно смело планировать окрашивание или кардинальную смену формы стрижки — результат получится именно таким, как задумывалось, и будет долго радовать своей аккуратностью.

Сохраняйте себе календарик, чтобы свериться с расписанием вашего мастера Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Неблагоприятные дни для стрижки в сентябре 2026 года

4–5 сентября — не лучший момент для стрижки, если хочется сохранить форму и получить предсказуемый результат. Это период последней четверти Луны, когда энергия месяца идет на спад. Чтобы не навредить волосам, можно посвятить это время восстановлению и уходу.

26–28 сентября стоит отложить кардинальную смену длины и формы стрижки. В полнолуние и первые дни после него можно поддаться эмоциям и решиться на перемены, о которых позже вы можете пожалеть.