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Спорт За третьим чемпионством? Каким составом «Локомотив» выходит в новый сезон

За третьим чемпионством? Каким составом «Локомотив» выходит в новый сезон

Рассказываем, кто ушел из команды

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Стал известен состав команды «Локомотив» на сезон-2026/2027 | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтал известен состав команды «Локомотив» на сезон-2026/2027 | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Стал известен состав команды «Локомотив» на сезон-2026/2027

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

5 сентября начинается новый хоккейный сезон КХЛ (6+). «Локомотив» зайдет в него в ранге двукратного обладателя трофея. О составе ярославской команды, который может замахнуться на третье подряд золото, — в материале 76.RU.

Кстати, в истории лиги еще ни разу клубы не смогли трижды подряд завоевать Кубок Гагарина.

Стабильность во вратарской бригаде

Самая стабильная позиция «Локомотива» последних лет — вратари. Бригада Исаев-Мельничук начнет свой третий сезон в «Локомотиве». Предсезонные матчи показали: к главной команде постепенно подводят молодых голкиперов. Так, в одном из матчей предсезонки место в воротах занял 19-летний Степан Сафонов, который был стартовым вратарем молодежки «Локо» в последнем для команды золотом сезоне. В системе клуба есть и другие талантливые стражи ворот, но ближе всего к основе сейчас именно Степан.

Вратари «Локомотива» с тренером Малковым | Источник: Максим Цирулев / 76.RUВратари «Локомотива» с тренером Малковым | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Вратари «Локомотива» с тренером Малковым

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

В новом сезоне «Локомотиву» актуально развитие молодых голкиперов. Основной вратарь команды Даниил Исаев имеет в активе два подряд выигранных чемпионских титула и награду MVP плей-офф. Контракт ярославца с клубом продлен лишь на один сезон.

Потеря Герната

Оборона действующего чемпиона тоже осталась практически без изменений. Ведущие российские хоккеисты этой позиции были на контрактах. Лишь один защитник пополнил состав «Локомотива» в межсезонье. В августе в состав вошел Степан Фальковский. Сезоном ранее он выходил играть против ярославцев в финале Кубка Гагарина за «Ак Барс». Также главный тренер Дмитрий Квартальнов активно начал привлекать резервы из молодежных команд. В период предсезонной подготовки за «Локомотив» уже выходили на лед Ильяс Магомедсултанов, Леонид Зилев, Геннадий Чалый и Денис Лузанов.

Степан Фальковский перешел из «Ак Барса» | Источник: Александр Куренной / 76.RUСтепан Фальковский перешел из «Ак Барса» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Степан Фальковский перешел из «Ак Барса»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Этим летом «Локомотив» покинул Мартин Гернат. Словацкий 33-летний хоккеист всё еще находится без работы в статусе свободного агента. Защитник выступал за клуб из Ярославля с 2023 года.

«Я просто хочу отдыха сейчас. Это были три долгих сезона, мы трижды играли в финале. Хочу ли я остаться в Ярославле? Пока ничего не могу вам ответить», — заявил РИА Новости Гернат.

Мартин Гернат играл за «Локомотив» с 2023 по 2026 год | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМартин Гернат играл за «Локомотив» с 2023 по 2026 год | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мартин Гернат играл за «Локомотив» с 2023 по 2026 год

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Шанс для молодых

Наиболее тяжелые потери действующий чемпион ощутил этим летом в линии нападения. Команду покинули Рихард Паник, Байрон Фрэз, Павел Красковский, Александр Волков, Степан Никулин покинули «Локомотив». Российские форварды уже определились со своими новыми клубами, так Красковский стал игроком «Торпедо», Волков — «Адмирала», Никулин — «Сибири», а иностранцы Фрэз и Паник всё еще в сомнении.

Красковский родом из Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКрасковский родом из Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Александр Волков&nbsp;— воспитанник московского «Спартака» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАлександр Волков&nbsp;— воспитанник московского «Спартака» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Степан Никулин из ХК «Локомотив» принял предложение ХК «Сибирь» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтепан Никулин из ХК «Локомотив» принял предложение ХК «Сибирь» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С рядом игроков, на которых клуб из Ярославля имел спортивные права, но они по каким-то причинам не всегда выступали за команду, тоже было принято решение расстаться. Обсуждаемым в хоккейных кругах стал обмен форварда Ярослава Лихачева в хабаровский «Амур» с получением денежной компенсации.

По ходу межсезонья единственным приобретением в нападении для «Локомотива» стал канадский форвард Джованни Фьоре, который по своему функционалу схож с Паником. Экс-игрок «Авангарда» подписал контракт с «железнодорожниками» на два сезона. На летних сборах хоккеист наигрывается в звене с Алексеевым и Полуниным.

Один из новичков «Локомотива»&nbsp;— Джованни Фьоре | Источник: Александр Куренной / 76.RUОдин из новичков «Локомотива»&nbsp;— Джованни Фьоре | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Один из новичков «Локомотива» — Джованни Фьоре

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Большим для ярославцев событием стало новое соглашение с лидером команды — Максимом Березкиным. Нападающий остался в клубе еще на два сезона.

Отсутствие большого количества подписаний новых игроков наставник ярославской команды Дмитрий Квартальнов прокомментировал так: «Рынок, честно говоря, не дал нам большого выбора».

Надо признать, дефицит хоккеистов не так сильно должен сказаться на «Локомотиве». В команду готовится зайти большая группа молодых форвардов. Андрей Пустовой, Кирилл Емельянов, Матвей Котков, Вадим Дудоров, Андрей Елезов уже занимаются в основном составе. Не в полной мере пока еще реализовал себя в первом для себя сезоне центральный нападающий Артем Кузин.

Молодые хоккеисты (на фото в синем) на сборах | Источник: Максим Цирулев / 76.RUМолодые хоккеисты (на фото в синем) на сборах | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Молодые хоккеисты (на фото в синем) на сборах

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Кого ждем?

В одном из своих интервью главный тренер Дмитрий Квартальнов упомянул, что хотел бы видеть еще одного центрального нападающего в составе.

«Центрального нападающего хотелось бы, но, если не получится, справимся своими силами. Молодые ребята должны встать в основной состав и стать добротными хоккеистами команды», — сказал тренер.

Можно предположить, что ярославцы будут ждать решение Байрона Фрэза о возможном продолжении карьеры. Канадец пока не дал четкого ответа о своем возможном будущем.

«Наверное, если я закончу сейчас, я буду чувствовать себя достаточно комфортно, но принимать решение в данный момент я не готов», — рассказывал нападающий Фрэз в интервью КХЛ.

Байрон Фрэз пока не озвучивал окончательного решение о своей карьере | Источник: Максим Цирулев / 76.RUБайрон Фрэз пока не озвучивал окончательного решение о своей карьере | Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Байрон Фрэз пока не озвучивал окончательного решение о своей карьере

Источник:

Максим Цирулев / 76.RU

Не исключено, что и перед дедлайном кто-то из основного состава может быть обменян, либо клуб заберет нужного хоккеиста с рынка. Закрытие трансферного окна в сезоне-2026/2027 запланировано на 25 января 2027 года.

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Максим Цирулев Максим Цирулев
Максим Цирулев
корреспондент
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Комментарии
11
Гость
5 часов
Победа будет за Локо!
Гость
5 часов
Хороший состав! Все получиться и третий раз возьмем победу!
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