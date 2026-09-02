«Вытянули джекпот»: сибиряк после 50 лет стал личным шкипером бизнесмена и теперь летает с женой на Лазурный Берег

Алексей и Лариса в порту Франции. Фамилию героев мы не указываем по их просьбе Источник: архив героя публикации

Яхтсмен Алексей ходит под парусом буквально с пеленок. Сейчас ему 63 года, а ближе к пятидесяти он получил международные права. Сначала возил туристов в Турции, Таиланде и на Сейшельских островах, потом стал личным боцманом состоятельного бизнесмена и теперь летает в Европу несколько раз в год. Наши коллеги из NGS.RU поговорили с яхтсменом и его супругой о том, как проходят эти путешествия и каково это — быть наемным капитаном.

«Капитан сказал прыгнуть за борт — ты прыгаешь»

Капитан Алексей в яхт-клубе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Алексей встречает нас у ворот новосибирского яхт-клуба «Наука».

«А вы что, из города? Ради меня приехали? На такси?» — кажется, он искренне удивлен.

Объясняю, что да, его история стоит того, чтобы проехать ради нее в несколько раз больше.

Капитан ведет нас под навес: доски посерели от ветра и сырости. В пасмурный день яхты в гавани выглядят совсем не живописно. Рядом на песок выходит утка и начинает громко отряхиваться.

«Ближе к пятидесяти я решил сдать на международные права шкипера, — начинает рассказывать Алексей. — Собралась компания из наших, кто давно мечтал расширить свой кругозор, ходить на круизных яхтах по большой воде. Отучились и получили права в Турции. Потом мы набирали экипаж и арендовали яхту за границей».

Алексей управляет яхтой, организационные вопросы — на его супруге Ларисе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Собираюсь спросить, кто занимался организацией, ведь это колоссальная нагрузка: найти людей, оформить документы, арендовать судно, продумать маршрут и развлекательную программу. Но тут на пирсе появляется жена капитана, и всё становится понятно. Она сразу включается в разговор: «Так, вы откуда? Что успели обсудить?»

«Моя жена Лариса, — расплывается в улыбке капитан. — Она девушка общительная, вся организация всегда на ней. Я-то только за еду да порулить — вода, волна, романтика».

Лариса объясняет: чтобы арендовать яхту за границей, нужно 8–10 человек. Изначально костяком команды были друзья, четыре — шесть человек. Остальных желающих стать частью экипажа находили в интернете, на сайтах по поиску попутчиков.

Лариса строит маршруты путешествий Источник: архив героя публикации

В первое путешествие команда отправилась в Хорватию в 2012 году — сразу на две недели.

«Эта была небольшая яхта „Бавария“, экипаж — девять человек, трое спали в кают-компании, но это было здорово, — вспоминает Лариса. — Главное в таких поездках — понять, кого с кем можно разместить в одной каюте: люди находятся вместе в замкнутом пространстве от недели до трех недель».

Маршруты она всегда составляла сама. Искала информацию в интернете, расспрашивала бывалых путешественников. Сложнее всего было спланировать первую поездку на Сейшельские острова.

«Когда мы начинали туда ездить, информации о Сейшелах в плане яхтенных переходов нигде не было. Я нашла одного мужчину, который там бывал, и он подробно мне всё расписал — фактически был моим путеводителем. На основе его рассказа я спланировала маршрут. Когда мы вернулись, на меня вышла туристическая компания: „Лариса, поделитесь, пожалуйста“».

Алексей и Лариса вместе выходят в море Источник: архив героя публикации

При этом выбор мест, куда можно поехать в определенный сезон, ограничен. Например, на Сейшелы на Новый ехать нельзя: там в это время сильные штормы.

Туристов, с которыми они отправлялись в плавание, супруги называют экипажем. Спрашиваю, как экипаж должен вести себя в случае опасности.

«Как-как, а никак. Капитан сказал прыгнуть за борт — ты прыгаешь, а оттуда спрашиваешь: „Зачем?“» — Алексей смеется, но я подозреваю, что это вовсе не шутка.

Русскоязычный шкипер

Восемь лет назад супруги набирали экипаж для поездки в Таиланд. Знакомый, у которого они арендовали яхту, предложил им «покатать» семью бизнесмена из России.

«Ему нужен был русскоязычный шкипер. Мы провели вместе неделю и после этого стали ежегодно вместе путешествовать, на постоянной основе. Были на Сейшелах, в Сицилии, в Сардинии, Таиланде и вот уже третий год осваиваем Францию», — говорит Лариса.

Алексей, потомственный яхтсмен, сейчас передает знания своему внуку Источник: архив героя публикации

Постепенно отношения переросли в дружбу. Через несколько дней после нашего разговора капитан и его супруга улетели в Ниццу. В программе поездки — несколько дней в акватории Канн, заключительный день фестиваля фейерверков, переход на Корсику, Пизу, Эльбу. После сдачи яхты — Каннский яхтенный фестиваль.

Бизнесмен и сам умеет управлять яхтой, тоже имеет права, но всегда рад, когда в этом ему помогает Алексей. Сам капитан объясняет это обилием непредвиденных обстоятельств, которые могут возникнуть в море: нужен большой опыт, чтобы всё заметить и вовремя исправить. Но у Ларисы есть своя версия.

«Алексей — яхтсмен от бога. К тому же он занимается этим с самого детства. Есть фотка, где он совсем маленький на катамаране с мамой, папой и сестрой».

В этом году Алексей и Лариса снова улетели в Канны. О том, сколько они получают за свою работу, супруги говорить не захотели Источник: архив героя публикации

Интересуюсь, можно ли в совершенстве освоить яхтенное дело во взрослом возрасте. Алексей в ответ рассказывает историю знакомого, который пришел под парус уже состоявшимся человеком. Он набрался опыта в России, затем ходил в зарубежные плавания и сдал экзамен на международные права. Но экипажи он не набирает — нужен помощник, готовый взять на себя всю организацию таких морских походов.

«Да просто у него нет Ларисы!» — заключаем мы. Алексей охотно кивает.

Капитан получил международные права более десяти лет назад Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В ответ на вопрос, считает ли он, что реализовался в профессии, капитан признаётся: когда-то мечтал сходить в кругосветку, но передумал. В таком путешествии всё время проводишь в море, а ведь на берег выйти тоже хочется. И вообще у Алексея еще много планов: нужно успеть всему научить внука и передать ему свой морской опыт. Столько всего еще впереди.

Начинаю догадываться, что продвижение по карьерной лестнице — это что-то из чуждой ему вселенной.

«Давайте я за него скажу, — подхватывает Лариса. — Конечно, реализовался. Мне даже подруги говорят: „Ну вы вытянули джекпот“».

«Ну просто я везучий оказался, видишь».

«Да, зато, когда Ларисы рядом нет, он то в погреб упадет, то с мачты!»

«Зато смотри: жив и практически здоров!» — смеется на это капитан.

Алексей и Лариса делят между собой обязанности, и, кажется, каждый из них на своем месте Источник: Александр Ощепков / NGS.RU