Ярославцев предупредили о возможном временном отключении батарей в отопительный период

В Ярославле обсудили подготовку к отопительному сезону Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Средний срок эксплуатации тепловых сетей в Ярославле — 49 лет при нормативном сроке в 25 лет. Об этом 2 сентября на комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства рассказал директор Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» Михаил Абабков.

Он отметил, что сейчас бюджет компании на перекладку сетей составляет 300 миллионов рублей в год. Это позволяет менять 0,5% сетей.

«У нас сети отработали два ресурса. Чтобы уровень износа не повышался, требуется менять 4% сетей. На это нужно 1,2 млрд. рублей в год. Наша компания пытается попасть в различные федеральные программы, но больших успехов в этом нет», — констатировал Абабков.

Он предложил властям рассмотреть возможность финансирования работ по перекладке сетей под дорогами, которые ремонтируют по программе «Безопасные качественные дороги» за счет средств этой программы, так как сети там бывают не слишком изношенными, но, чтобы потом не портить новое покрытие, меняют их заранее. Пока эти работы финансируются за счет ТГК-2.

Михаил Абабков отметил, что сейчас готовность инфраструктуры к отопительному сезону составляет 90%. Однако часть ремонтов придется продолжить уже после подачи отопления. Ситуация может затронуть около 20 домов, но это не значит, что люди останутся с холодными батареями.

«Потребители получат отопление, но, возможно, 2-3 раза придется его отключить, чтобы врезать трубу. Отключения будут продолжаться не дольше 6-8 часов. Люди уйдут на работу, придут — отопление уже будет», — пояснил он.

По информации первого заместителя директора департамента городского хозяйства Владимира Куликова, в межотопительный период 2026 года в Ярославле была запланирована замена 5,809 км теплосетей. По итогу заменено 3,795 км. В частности у компаниии «Ярославскиеи ЭнергоСистемы» — полностью заменены запланированные 2,361 км, у «АДС» — 0,26 из 0,283 км, у ТГК-2 — 1,174 из 3,165 км. Правда, по словам Михаила Абабкова свежие цифры — уже около 50%.

Всего по городу было выявлено 970 дефектов на теплосетях, устранено 825 дефектов. Это 85%. Из них на сетях ПАО «ТГК-2» выявлено 306 дефектов, устранено 250, у «Ярославских ЭнергоСистем» выявлено 659 дефектов, 570 устранено, на сетях ООО «АДС» — 5 дефектов, все устранены.

К отопительному сезону технически готово 4369 домов (это 96,7%). Из 323 соцучреждений по уровню промывки и опрессовки теплоузлов готово 98-99% объектов.