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Страна и мир Российский хоккеист стал инвалидом после удара шайбой по голове в США — теперь он судится с производителем экипировки

Российский хоккеист стал инвалидом после удара шайбой по голове в США — теперь он судится с производителем экипировки

В суд также обратилась супруга спортсмена

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Супруги подали иск после рокового матча в Лос-Анджелесе | Источник: ivanone.999 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Супруги подали иск после рокового матча в Лос-Анджелесе | Источник: ivanone.999 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Супруги подали иск после рокового матча в Лос-Анджелесе

Источник:

ivanone.999 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Российский хоккеист Иван Зенченко, проживающий в США, получил тяжелейшую травму головы из-за прилетевшей во время матча шайбы. Он полностью лишился возможности исполнять супружеский долг. Спортсмен и его супруга подали судебный иск против производителя спортивной экипировки.

«На сегодняшний день он не может нормально жить. У семьи нет полноценной супружеской жизни. Иван полностью недееспособен», — пишет со ссылкой на адвоката Пола Сигельмана New York Post.

Издание сообщает, что инцидент произошел год назад. 32-летний Зенченко получил тяжелую черепно-мозговую травму, гематому и глубокие рваные раны в ледовом центре Лос-Анджелеса Кингс-Вэлли. Там спортсмен играл за Федерацию хоккея США (USA Hockey).

Законодательство штата Калифорния четко признает право супруги подавать в суд, если в результате происшествия она фактически теряет своего партнера. Поэтому вместе с Иваном в суд обратилась его жена София.

В иске супруги указали, что летящая на высокой скорости шайба попала в голову, из-за чего защитный шлем раскололся. После удара Иван Зенченко потерял координацию и память, что закрыло ему путь в профессиональный спорт. Ответчиками по гражданскому делу выступают производитель хоккейного снаряжения Bauer Hockey и специализированная торговая сеть Pure Hockey.

Травма разрушила не только спортивную карьеру спортсмена, но и лишила его возможности заниматься гражданской профессией — до инцидента россиянин восстанавливал премиальные автомобили. При этом его супруге Софии пришлось устроиться домработницей, чтобы содержать семью.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Травма Хоккей Иск США
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