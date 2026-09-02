Российский хоккеист стал инвалидом после удара шайбой по голове в США — теперь он судится с производителем экипировки

Супруги подали иск после рокового матча в Лос-Анджелесе Источник: ivanone.999 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Российский хоккеист Иван Зенченко, проживающий в США, получил тяжелейшую травму головы из-за прилетевшей во время матча шайбы. Он полностью лишился возможности исполнять супружеский долг. Спортсмен и его супруга подали судебный иск против производителя спортивной экипировки.

«На сегодняшний день он не может нормально жить. У семьи нет полноценной супружеской жизни. Иван полностью недееспособен», — пишет со ссылкой на адвоката Пола Сигельмана New York Post.

Издание сообщает, что инцидент произошел год назад. 32-летний Зенченко получил тяжелую черепно-мозговую травму, гематому и глубокие рваные раны в ледовом центре Лос-Анджелеса Кингс-Вэлли. Там спортсмен играл за Федерацию хоккея США (USA Hockey).

Законодательство штата Калифорния четко признает право супруги подавать в суд, если в результате происшествия она фактически теряет своего партнера. Поэтому вместе с Иваном в суд обратилась его жена София.

В иске супруги указали, что летящая на высокой скорости шайба попала в голову, из-за чего защитный шлем раскололся. После удара Иван Зенченко потерял координацию и память, что закрыло ему путь в профессиональный спорт. Ответчиками по гражданскому делу выступают производитель хоккейного снаряжения Bauer Hockey и специализированная торговая сеть Pure Hockey.