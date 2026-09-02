«Там крыша обрушилась»: над спальным районом Ярославля поднялся столб дыма

В Брагине горел старый барак Источник: читатель 76.RU

Вечером 1 сентября жители Дзержинского района Ярославля увидели столб дыма над домами и почувствовали запах гари. Оказалось, что загорелся дом № 10 в проезде Шавырина. По информации МЧС, сигнал о происшествии поступил в 21:25.

«Дома запахло горелым, подумал проводка. Вырубил автоматы и понял, что из окна запах гари. Вызвал пожарных. Спасибо храбрым ребятам. Пожарный сказал, что пара очагов возгорания была в бараке и второй раз за сегодня выезжают», — рассказал читатель порталу 76.RU.

По данным МЧС, на тушение здания было направлено 10 машин и 26 человек личного состава. Возгорание удалось ликвидировать к 2:03 2 сентября. При этом в МЧС не подтвердили, что выездов было два.

«В результате пожара повреждено строение на площади 100 кв. м.», — уточнили в МЧС.

Пострадавших нет.

Видео с места пожара Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

«Там крыша обрушилась во время тушения. Сейчас разбирают дом, слышно как кувалдами стучат и топорами», — сообщили в соцсетях очевидцы.

Местные жители опасаются, что ЧП может повториться.

«Дом уже не первый раз горит. Во дворе деревья старые, сухие, по двору из-за них разойдется легко. Много раз делали заявки — ничего не делают. Одни отписки, обещания. Меры не принимают вообще. Соседние два дома снесли давным-давно, а этот дом и соседний так и стоят и ждут своего часа, пока не развалятся и не сгорят совсем. То загорится сарайка, то дом. Уже невозможно смотреть на это. В доме никто не живет, одни алкаши, да наркоманы ночуют», — написали в группе «Жесть Ярославль».

Напомним, на месте горевшего барака и четырех соседних домов в проезде Шавырина в Ярославле в ближайшие годы должны появиться новостройки. Договор о комплексном развитии этой территории в 2025 году власти заключили с ярославским застройщиком. Предполагается, что здесь возведут многоквартирные дома высотой в 9–18 этажей и физкультурно-оздоровительный комплекс в 2–3 этажа.