Поэтому всё портится и воняет: 7 продуктов, которые надо срочно убрать с дверцы холодильника

Разным продуктам нужны свои зоны холодильника, чтобы они дольше сохраняли свежесть Источник: GPT

Пакет молока отправляется в высокий карман на дверце почти автоматически, а яйца — в пластиковые ячейки рядом. Выглядит логично: всё под рукой. Но с точки зрения температуры именно эта часть холодильника подходит скоропортящимся продуктам хуже остальных.

В августе 2026 года управление Роспотребнадзора снова напомнило: яйца, молоко и молочные продукты не стоит держать на дверце, поскольку при каждом открывании температура там меняется.

Почему дверца холодильника не лучшее место

Полки находятся глубже и меньше контактируют с теплым воздухом кухни, а содержимое дверцы при каждом открывании оказывается ближе к комнате. Открыли холодильник, задумались, закрыли, через минуту вернулись за горчицей — для человека мелочь, для температурного режима уже несколько колебаний.

Роспотребнадзор советует особенно внимательно выбирать место для скоропортящихся продуктов. Дверца холодильника считается самой теплой зоной, а температура там меняется каждый раз, когда ее открывают.

«Дверца — самое теплое место (+8… +10 °C). Здесь не стоит хранить скоропортящиеся продукты — молоко, яйца, сыр, — так как частые открывания дверцы могут привести к их быстрой порче», — напоминает ведомство.

Температура на дверце холодильника меняется чаще, чем на внутренних полках Источник: GPT

Какие продукты лучше переставить

Яйца

Встроенная подставка на дверце выглядит убедительно, но специалисты советуют выбрать более стабильное место. Яйца разумнее оставить в заводской упаковке или чистом пищевом контейнере и поставить на внутреннюю полку. И Роспотребнадзор, и американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов отдельно рекомендуют не использовать для них дверцу холодильника.

Молоко

Высокий отсек словно создан под бутылку или пакет молока, однако удобство здесь спорит с температурой. Особенно после вскрытия молоко лучше держать на средней полке, ближе к глубине камеры. Если у задней стенки продукты подмерзают, прижимать упаковку вплотную не нужно. Роспотребнадзор прямо относит молоко к продуктам, которым требуется более стабильный холод.

Кефир, ряженка и питьевой йогурт

Кисломолочные продукты тоже требуют стабильного охлаждения. Ферментация не делает их невосприимчивыми к теплу. Если на этикетке указан холодный режим хранения, бутылке кефира или йогурта безопаснее стоять на внутренней полке. В актуальных рекомендациях Роспотребнадзора для кисломолочной продукции также предусмотрены внутренние полки холодильника.

Сметана и сливки

Небольшие банки часто оказываются на дверце просто потому, что удобно помещаются в карман. Но Роспотребнадзор относит сметану и другую молочную продукцию к скоропортящейся и советует держать ее в более холодной части камеры. После вскрытия особенно важно соблюдать условия на упаковке.

Молочным продуктам требуется более постоянный холод без частых температурных перепадов Источник: GPT

Творог и творожные десерты

Для творога лучше выбрать стабильную среднюю полку и закрытую упаковку. С глазированными сырками, творожными кремами и похожими охлажденными десертами действует тот же принцип: ориентироваться прежде всего нужно на маркировку. В рекомендациях по зонированию холодильника творог помещают вместе с другими скоропортящимися молочными продуктами на внутренние полки.

Мягкие и свежие сыры

С твердым выдержанным сыром ситуация менее чувствительная, а вот моцареллу, рикотту, сливочный и другие мягкие сыры лучше не селить на дверце. Роспотребнадзор также рекомендует хранить сыр в более стабильном холоде. После вскрытия упаковку стоит закрывать, чтобы продукт не подсыхал и не впитывал посторонние запахи.

Вареная колбаса, ветчина и мясная нарезка

Готовые мясные продукты тоже относятся к скоропортящимся. Роспотребнадзор рекомендует хранить колбасные изделия при температуре не выше +6 °C и советует не затягивать с употреблением охлажденных готовых мясных продуктов. Поэтому открытая упаковка ветчины или нарезки лучше чувствует себя на полке, а не в кармане двери.

Что тогда оставить на дверце

Освободившаяся дверца пустовать не обязана. Роспотребнадзор предлагает отдавать ее воде и другим напиткам, промышленным соусам, приправам и джемам — продуктам, которые спокойнее переносят небольшие температурные колебания. Небольшой запас сливочного масла для ближайших дней тоже допустим, если это не противоречит маркировке.

Температура около +4 °C подходит для безопасного хранения большинства охлажденных продуктов Источник: GPT

Здесь есть важная оговорка. Главная инструкция находится на этикетке конкретного продукта. Специалисты напоминают, что на маркировке указываются условия хранения, а для части продуктов — и правила после вскрытия упаковки. Поэтому бутылка соуса с требованием «после вскрытия хранить при +2… +6 °C» заслуживает места с подходящей температурой, даже если похожий соус обычно стоит на дверце.

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