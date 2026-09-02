Похудела на 22 кило, развелась с мужем и победила в конкурсе красоты. Мама года поделилась, как воспитать трех детей и успевать жить

Ирина — не только победительница конкурсов красоты, но и любящая мама Источник: Кристина Полевая / 29.RU

37-летняя Ирина Милохина из Архангельска — многодетная мама, спортсменка, красавица и победительница нескольких конкурсов красоты. Недавно она вышла на всероссийский уровень — на конкурсе «Мисс и Миссис Великая Русь. Россия» Ирина завоевала титул мамы года Великая Русь — 2026. Она поделилась с 29.RU впечатлениями от победы и рассказала, как во время подготовки похудела на 22 килограмма, а также поделилась советами, как воспитать самостоятельных и любящих детей.

Источник: Кристина Полевая / 29.RU

«Захотелось поймать энергию»

Энергичности Ирины многие могут позавидовать — ее хватает на работу, тренировки, танцы, разведение кошек и, самое главное, воспитание троих детей. У нее дочь и двое сыновей — старшие учатся в школе, а самому младшему ребенку два с половиной года. Отец детей с недавних пор живет отдельно — с Ириной они разошлись, но он регулярно приезжает и помогает семье.

В конкурсах красоты Ирина начала участвовать в 2020 году. По ее словам, с одной стороны, ей было любопытно, для чего такие мероприятия вообще нужны, а с другой — хотелось попробовать что-то новое и выйти из зоны комфорта.

— Мне захотелось поймать какой-то энергии, — говорит она. — Да, я занимаюсь танцами, люблю спорт, но чего-то, видимо, не хватало. Вот я и попробовала. Наверное, подобные конкурсы нужны, чтобы показать свою харизматичность, рассказать, что женщина может не только сидеть дома, готовить, воспитывать, убирать, стирать, но и умеет показать себя — статно, красиво, элегантно. Я подумала, почему я не могу участвовать? Пошла, попробовала — и меня затянуло.

Ирина Милохина представляла Архангельскую область на конкурсе в Петербурге Источник: Татьяна Пикина

К участию в конкурсе отчасти подтолкнул и развод с мужем — Ирина признаётся, что он не верил в нее и был против таких мероприятий.

— Он против какой-либо активности, а я же сама по себе активная, энергичная. Меня порой бывает даже очень много. И ему это не нравилось. А я такой человек, который дома не сидит, мне нужно общение, нужна энергия. Но после победы он похвалил меня — сказал: «Ты умничка. Я не верил, а у тебя получилось», — поделилась Ирина.

Самый первый опыт участия в конкурсах красоты был в 2020 году. Он запомнился Ирине своей подготовкой — участницы занимались хореографией, шагистикой, дефиле, даже общались с психологом, а также проводили время вместе и знакомились друг с другом.

— В 2023 году я познакомилась с Еленой Сергеевной, директором проекта «Мисс и Миссис Золотая Русь», и она позвала меня поучаствовать, — продолжает Ирина. — Именно она во многом мне помогла раскрыться! Я долго не соглашалась, сомневалась — нужно было проводить по 5–6 часов на занятиях, а значит, чуть меньше внимания уделять детям. Но было очень интересно! Здесь члены жюри не просто оценивали красоту — необходимо было показать свои навыки, воспитание, умение готовить, вязать, шить. Это гораздо интереснее. Я поучаствовала один раз, второй, а третий был уже на всероссийском уровне.

Корона, которую надели маме года в Санкт-Петербурге Источник: Ирина Милохина

«Была 72, а сейчас — 50 килограммов»

Перед поездкой на конкурс в Петербург Ирине пришлось серьезно заняться фигурой: после последних родов она весила 72 килограмма и хотела немного разгрузиться. В итоге за 6 месяцев она сбросила 22 килограмма.

— С возрастом сложнее держать форму, — признаётся она. — Естественно, перед конкурсом нужно было привести себя в порядок. И за полгода я сбросила вес: была 72, а сейчас — 50 килограммов. И всё это благодаря проекту. Я начала собой заниматься, и у меня получилось. И теперь глаз радую не только свой, но и детей.

Ирина не садилась на какую-то конкретную диету, но признаётся, что поменяла питание и стала больше заниматься спортом. Помогала ей и поддержка сестры Анны — та присоединилась к тренировкам и занятиям танцами: вдвоем было веселее и интереснее.

— Я уменьшила мучное и вообще питалась правильно, — говорит Ирина. — Были, конечно, моменты, когда я срывалась ночью, шла к холодильнику, а потом с полным животом ложилась спать. Наутро просыпалась и думала: «Я сорвалась, это плохо…» Кроме того, я взяла больше нагрузок, стала чаще ходить в зал. Но этого мало, нужна еще поддержка детей, семьи! Честно скажу, для меня это достижение. И с 72 до 50 — это очень круто для меня. Тем более за полгода.

Обновленная фигура — не единственное, что она получила от проекта. Ирина признаётся, что на конкурсах красоты она научилась спокойствию, дисциплине, а еще — правильно вести себя на сцене.

— Все говорят: «Это же так круто! Ты на сцене, ты звезда». А ты стоишь на сцене, ноги устали от каблуков. Думаешь: «Ну где же моя номинация?» А когда надевают корону — эмоции переполняли! Хотелось кричать, плакать, топать ногами…

После награждения, вместо того чтобы снять платье и отдохнуть, Ирина схватила телефон и стала звонить родным:

— Вся родня была в восторге. Мама мной очень гордится, говорит: «Ирина, ты молодец! У тебя всё получилось! Не останавливайся на достигнутом, иди вперед». А дети теперь называют меня дома «Ваше величество». Это очень приятно, хотя порой я, конечно, злюсь: ну как так, дома я — мама. Но они любят меня так называть.

«Люблю общаться с людьми, а люди — со мной»

Ирина Милохина родилась в многодетной семье: у нее 3 сестры и 11 племянников, с которыми она обожает нянчиться и играть, да и своя семья у архангелогородки вышла многодетная.

— Я очень люблю детей. Дети — это наше счастье, продолжение нас самих. Для меня семья — это что-то очень важное, это крылья, надежда, любовь, это мое сердце. Дети дают энергию, как, кстати, и котики! Иногда придешь домой уставшая, а они все лягут в ножки, замурлычут — это просто красота! И дети прыгают вокруг: «Мамочка, ты устала, дай мы тебя погладим, поцелуем».

Ирина работает администратором в ресторане. В этой профессии она с 18 лет, и ей до сих пор нравится. Не в последнюю очередь — из-за общения с людьми.

— Почему я пошла работать в ресторан: я люблю живое общение. Это люди, новые знакомства, я узнаю что-то новое, вижу каких-то знаменитостей. Или же, наоборот, вижу человека, который развивается, а потом он становится уже большим и известным. Связь держится, мы продолжаем общаться. И гости, которые приходят к нам в ресторан, возвращаются снова и снова, потому что видят то тепло, которое я могу подарить. Я очень люблю общаться с людьми, а люди любят общаться со мной!

Жизненную энергию Ирина также черпает из своих увлечений — например, она любит шить головные уборы: от резинок для волос до красивых кокошников. Другое ее любимое занятие — спорт. Причем совершенно разный: от конных прогулок, которыми она занималась в детстве, до гимнастики и зумбы — танцевального фитнеса на основе латиноамериканских ритмов.

— Зумба — это, можно сказать, вечеринка каждый день. А еще я люблю ходить в зал, тягать гантели. Берешь вначале свой вес, а потом добавляешь еще, потяжелее. Зато потом легко берешь в руку одного ребенка, в другую — второго, и пошла. На самом деле у меня очень много энергии. И я готова эту энергию дарить и делиться с другими.

«У меня котики умеют подать лапу»

Еще одно недавнее увлечение Ирины — разведение бенгальских кошек. Всё началось довольно неожиданно, когда ей подарили одну такую кошку леопардового окраса. Новоиспеченная хозяйка животного заинтересовалась этой породой, начала читать про них и подумала — почему бы и не попробовать их разводить, если силы и площадь квартиры позволяют?

Домашний питомник Ирина оформила по всем правилам — на это у нее есть документы. Кроме того, она прошла курсы бухгалтеров и задумалась, как заниматься маркетингом.

Ирина со своими питомцами — бенгальскими кошками Источник: Ирина Милохина / Vk.com

— Кота искала очень долго, чтобы был хороший, красивый производитель, — рассказывает она. — Кроме того, надо же еще маркетинговые ходы знать — как правильно свою группу показать, прорекламировать того или иного котика. А еще — рассказать нашим жителям, что бенгалы — это не дикое животное. Они совершенно домашние, милые, мурчащие коты. А еще они дрессированные. У меня котики умеют подать лапу, знают команду «сидеть». Собаку-то легко воспитать, а вы попробуйте кота.

Ирина опровергает утверждение, что все бенгалы — своенравные звери, к которым не подойти. Самцы этой породы, по ее словам, так совсем ручные.

— У меня есть девочка Айла — она с характером, ее брать самим на руки лучше не стоит. Она должна прийти сама, тогда ты уже ее погладишь. Но если девчонки с характером, то котики — как маленькие дети: нежные, ласковые. Они спят вместе с малышом и со мной. Младший сын схватит котика, ходит с ним по дому и целует его. Но надо воспитывать бенгальских кошек правильно. Не просто взять кота: «Покормлю и всё». Нет, надо и приласкать, и взять на руки, и поиграть с ним.

Источник: Ирина Милохина / Vk.com

«Воспитывать троих детей — не сложно, надо работать сообща»

Все дети Ирины совершенно разные. Вот как она характеризует каждого из них:

— Дочь — тихая, спокойная, скромная. Она у меня модель, спортсменка — камера любит ее, а она любит камеру. Если вокруг много людей, она стесняется, а когда она один на один с фотографом, ее просто не остановить — харизма так и идет, так и бежит. Старший сын же у меня энергичный, громкий, звонкий. Очень заботливый: «Мама, что надо сделать? Давай я тебе тут помогу». А самый младший — очень музыкальный. Услышит музыку — хоть в автобусе, хоть на улице, — встанет и начнет танцевать.

Старшие дети, по словам мамы, стали самостоятельными уже в пятом классе. До этого Ирина следила, чтобы у них были у сделаны уроки, проверяла домашние задания, а сейчас дочь и сын делают всё сами. Они могут сами себе приготовить завтрак и еще накормят других. У каждого есть свои обязанности по дому. А перед 1 сентября их уже не нужно собирать в школу — справляются сами.

Все трое детей Ирины — совершенно разные по характеру Источник: Наталья Дунаевская

Мы поинтересовались у многодетной мамы, есть ли у нее какой-то секрет, как вырастить самостоятельных детей?

— Наверное, секрет в том, что детей надо научиться внимательно слушать и понимать, — отвечает она. — И не ругаться, а попробовать поговорить с ними спокойно. Самое главное — спокойствие, любовь и доброта. Нужно показать детям любовь, свой пример и не делать за них ничего. Да, пока они маленькие, конечно, нужно им помогать, но дальше они вырастают. Они, конечно, могут подойти и спросить: «Мама, а как сделать это?» Естественно, нужно обязательно рассказать и показать.

По словам Ирины, детям постепенно необходимо давать обязанности и учить домашним делам. Северянка приводит пример: ее старшие дети, когда пошли в первый класс, уже могли постирать себе носочки и подогреть еду, чтобы поесть.

— На самом деле воспитывать троих детей — не сложно. Надо работать сообща. Необходимо понимать детей. Ребенок пришел из школы уставший, что-то у него случилось. Нужно подойти и аккуратно спросить: «Всё хорошо? Как прошел день? Что у тебя нового? Какие оценки получил?» Обязательно выслушать то, что он скажет, и попробовать успокоить его, дать советы. Или же наоборот, если всё здорово, то порадоваться с ним вместе.

Старшие дети уже самостоятельные, осталось воспитать младшего! Источник: Ирина Милохина / Vk.com

Конечно, не обходится и без семейных радостей. Ирина признаётся, что любит гулять вместе с детьми и даже скакать с ними по лужам.

— Мы под дождем очень любим гулять. Прыгать по лужам — это такой кайф! Я и сама в лужи прыгаю вместе с детьми. Все прохожие ходят, смотрят: «Дети-то ладно прыгают, а она?» Но иногда хочется побыть ребенком. Внутренний ребенок обязательно должен быть, обязательно надо иногда покапризничать.

«Я стала ценить себя»

За последний год в жизни Ирины изменилось многое, и, как она говорит сама, не в последнюю очередь на это повлияло ее участие в конкурсах красоты.

— Я стала ценить себя, — поделилась она с 29.RU. — Мне стало приятно видеть себя в зеркале. Я стала понимать, что я способна на многое. Работая на одной работе, я поняла, что могу сделать и что-то другое. Я начала развивать свой питомник. Победила в «Мисс и Миссис Великая Русь. Поморье» и стала мамой года на всероссийском конкурсе красоты. И это такой кайф, такие мурашки: за один год — столько событий! А самое крутое, что тобой гордится семья.

Самые главные слова благодарности мне хочется сказать Елене Басуновой — как организатору конкурса в Архангельске. Она видит истинную красоту северной души и раскрывает ее в каждой из нас. Спасибо ей за гостеприимство, душевное тепло и невероятную атмосферу.