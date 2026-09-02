«Решил обогнать по встречке»: в Ярославле случилось ДТП с автобусом — видео

ДТП с автобусом в Ярославле Источник: Жесть Ярославль / Max

В Ярославле днем 2 сентября случилось ДТП с пассажирским автобусом. Все произошло в Заволжском районе на улице Шевелюха в районе дома № 2.

«Жесткая авария в Заволжском районе на улице Шевелюха с участием ГАЗели и „Яавтобуса“. На дороге образовалась пробка», — написали очевидцы в max-канале «Жесть Ярославль».

Кадры быстро разлетелись по соцсетям.

На месте ДТП образовалась пробка Источник: Жесть Ярославль / Max

Позже в соцсетях опубликовали и сам момент ДТП. Судя по кадрам, ГАЗель влетела в задний правый угол автобуса на остановке. Движущимся по встречной полосе машинам пришлось съезжать на обочину, чтобы не столкнуться с выпирающей ГАЗелью.

«Решил обогнать по встречке, но не удалось. Пассажиров жалко, а его нет», — предположила причину аварии в комментариях к посту Ольга.

На видеорегистратор попал момент столкновения Источник: Жесть Ярославль / Max

В полиции 76.RU рассказали, что сообщение о ДТП им поступило в 10:50. На место выехали сотрудники, все подробности уточняются.

«Предварительно, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.