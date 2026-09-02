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Происшествия «Решил обогнать по встречке»: в Ярославле случилось ДТП с автобусом — видео

«Решил обогнать по встречке»: в Ярославле случилось ДТП с автобусом — видео

На месте аварии образовалась пробка

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ДТП с автобусом в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / MaxДТП с автобусом в Ярославле | Источник: Жесть Ярославль / Max

ДТП с автобусом в Ярославле

Источник:

Жесть Ярославль / Max

В Ярославле днем 2 сентября случилось ДТП с пассажирским автобусом. Все произошло в Заволжском районе на улице Шевелюха в районе дома № 2.

«Жесткая авария в Заволжском районе на улице Шевелюха с участием ГАЗели и „Яавтобуса“. На дороге образовалась пробка», — написали очевидцы в max-канале «Жесть Ярославль».

Кадры быстро разлетелись по соцсетям.

На месте ДТП образовалась пробка

Источник:

Жесть Ярославль / Max

Позже в соцсетях опубликовали и сам момент ДТП. Судя по кадрам, ГАЗель влетела в задний правый угол автобуса на остановке. Движущимся по встречной полосе машинам пришлось съезжать на обочину, чтобы не столкнуться с выпирающей ГАЗелью.

«Решил обогнать по встречке, но не удалось. Пассажиров жалко, а его нет», — предположила причину аварии в комментариях к посту Ольга.

На видеорегистратор попал момент столкновения

Источник:

Жесть Ярославль / Max

В полиции 76.RU рассказали, что сообщение о ДТП им поступило в 10:50. На место выехали сотрудники, все подробности уточняются.

«Предварительно, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

28 августа в Мышкине Ярославской области на улице Никольской, 18 случилось ДТП. Около 20:40 15-летний мотоциклист, не имя водительских прав, врезался в иномарку «Форд-Фьюжн». Подростка с травмами доставили в больницу.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ДТП Автобус Газель Очевидец Полиция
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Комментарии
4
Гость
1 минута
Это авария с газелью а не с автобусом
Гость
19 минут
Опять авария с автобусом.
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Гость
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