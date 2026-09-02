Рекордное повышение тарифов ЖКУ произойдет через месяц: по кому больше всего ударит индексация

Показываем список регионов, где тарифы вырастут сильнее всего Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

С 1 октября 2026 года в России пройдет второй этап плановой индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Рост составит от 8% до 22% в зависимости от того, где именно вы живете. Первое повышение в 2026 году прошло 1 января и составило 1,7% для всех регионов.

Правительство РФ утвердило индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2026 год. Правительство опубликовало соответствующее распоряжение 25 ноября 2025 года за номером 3413-р. Согласно документу, с 1 октября значение индексов для регионов будет различаться и составит от 8 до 22% в зависимости от конкретного субъекта.

Совокупный рост тарифов за 2026 год (январские 1,7% плюс октябрьские 15% в среднем) может превысить 16,7%, что станет максимальным показателем с 2009 года. Это следует из проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2027 год и период 2028 и 2029 годов». ЦБ в этом же документе прямо указывает на влияние тарифных изменений на инфляцию.

«В начале года инфляцию ускорили налоговые и тарифные изменения, а в середине года — рост цен на топливо из-за сокращения его производства», — говорится в документе.

Также в проекте ЦБ уточнили, что отклонение инфляции от цели в 2026 году «в значительной мере связано с уже реализовавшимися разовыми факторами: налоговыми и тарифными изменениями и ростом цен на нефтепродукты».

Больше всего тарифы вырастут в Ставропольском крае (22%), Республике Дагестан (19,7%) и Республике Северная Осетия — Алания (16,3%). В Тамбовской области индекс составит 17,5%, в Тюменской области — 17,2%, в Республике Коми — 15,3%.

Минимальный рост произошел для Республики Хакасия (8%) и Чукотского автономного округа (8%). В Кировской области тарифы вырастут на 8,9%, в Республике Бурятия — на 8,9%, в Сахалинской области — на 9%.

В Москве тарифы вырастут до 15%. В Санкт-Петербурге рост составит 14,6%, в Московской области — 12,8%, в Ленинградской области — 9,2%.

В Северо-Кавказском федеральном округе самый высокий индекс в Ставропольском крае — 22%. В Республике Дагестан рост составит 19,7%, в Республике Северная Осетия — Алания — 16,3%. В Карачаево-Черкесской Республике индекс составит 12,6%, в Республике Ингушетия — 11,9%, в Республике Калмыкия — 9,8%. В Кабардино-Балкарской Республике рост будет на уровне 9,6%, в Чеченской Республике — 9,2%.

В Уральском федеральном округе самый высокий индекс в Тюменской области — 17,2%. В Ямало-Ненецком автономном округе рост составит 15%, в Челябинской области — 14%. В Курганской области индекс установлен на уровне 12,4%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 10,7%, в Свердловской области — 9,6%.

В Приволжском федеральном округе Удмуртская Республика и Пермский край покажут рост 15%. Республика Татарстан — 13,4%, Оренбургская область — 12,5%. В Республике Мордовия рост составит 11,9%, в Саратовской области — 11,1%, в Чувашской Республике и Республике Башкортостан — по 10,7%. Самарская область и Республика Марий Эл — по 9,4%, Нижегородская область — 9,5%.

На Дальнем Востоке самый высокий индекс в Республике Саха (Якутия) — 15%. В Хабаровском крае и на Камчатке рост составит 9,9%, в Забайкалье — 12%, в Приморском крае — 9,2%.

В Сибирском федеральном округе лидеры по росту — Красноярский край (15%), Республика Алтай (11,6%) и Забайкальский край (12%). В Новосибирской, Омской и Кемеровской областях рост составит 11,1%, в Алтайском крае — 10%, в Иркутской области — 13%.

В Центральном федеральном округе самый высокий индекс в Тамбовской области — 17,5%. Белгородская область — 13%, Владимирская область — 12,3%, Брянская область — 11,1%. В большинстве остальных регионов ЦФО рост составит 9,7–9,9%.

В Северо-Западном федеральном округе Республика Коми покажет рост 15,3%. В Архангельской области индекс составит 12%, в Калининградской области и Республике Карелия — по 9,9%.

В Южном федеральном округе Республика Крым покажет рост 11,9%. В Краснодарском крае и Республике Адыгея тарифы вырастут на 9,6%, в Астраханской области — на 9%.