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Город А пироги будут? В мэрии Ярославля ответили на вопрос про работу буфетов на выборах

А пироги будут? В мэрии Ярославля ответили на вопрос про работу буфетов на выборах

Ждать ли выпечки на избирательных участках 18–20 сентября

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В Ярославле на избирательных участках будут работать буфеты | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле на избирательных участках будут работать буфеты | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле на избирательных участках будут работать буфеты

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В мэрии Ярославля сообщили, что во время выборов депутатов Госдумы, которые пройдут 18–20 сентября, на избирательных участках города будут работать буфеты.

«В продаже — выпечные, кондитерские изделия, кулинарная продукция, горячие и прохладительные напитки», — рассказали власти порталу 76.RU.

Буфеты будут работать все три дня по графику — с 10 до 18 часов.

Напомним, голосовать на предстоящих выборах в Госдуму мы будем по смешанной системе — за конкретных кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам, и за партии. Соответственно половина из 450 депутатов Госдумы будут выбраны из числа одномандатников, вторая половина — по партийным спискам.

В Ярославской области сформировано два одномандатных избирательных округа — Ярославский и Ростовский. В каждом из них выдвинуты свои кандидаты-одномандатники — по девять человек.

В Ярославский одномандатный округ вошли территории Дзержинского, Заволжского, Ленинского и Фрунзенского районов Ярославля; Даниловский, Любимский, Некрасовский, Первомайский, Пошехонский Тутаевский муниципальные округа, часть Рыбинского и Ярославского округов.

К Ростовскому одномандатному округу отнесли Кировский и Красноперекопский районы Ярославля; Рыбинск, Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Мышкинский, Некоузский, Переславль-Залесский, Ростовский, Угличский муниципальные округа, часть Рыбинского и Ярославского округов.

Мы публиковали информацию о кандидатах-одномандатниках, которые поборются за места в Госдуме от Ярославского одномандатного округа.

Пойдете голосовать?

Да
Нет
Пойду только в буфет
Пока не знаю
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Комментарии
22
Гость
5 минут
Чиновники пускай бензин наливают избирателям!
Гость
10 минут
Всем надо идти на выборы!!! Лучше в последний день!!!
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Гость
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