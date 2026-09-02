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Развлечения В Ярославской области заметили Владимира Познера — что он здесь делает

В Ярославской области заметили Владимира Познера — что он здесь делает

Фото с журналистом завирусились в соцсетях

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Владимир Познер выбрал для отпуска Ярославскую область | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.ru, Volga Dream. Премиальные круизы по России / Vk.ruВладимир Познер выбрал для отпуска Ярославскую область | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.ru, Volga Dream. Премиальные круизы по России / Vk.ru

Владимир Познер выбрал для отпуска Ярославскую область

Источник:

Подслушано в Рыбинске / Vk.ru, Volga Dream. Премиальные круизы по России / Vk.ru

92-летний журналист Владимир Познер посетил Ярославскую область. Он отправился на теплоходе в путешествие по Волге. Об этом 1 сентября сообщили в круизной компании, опубликовав видео с журналистом.

«Мы завершаем летний сезон вместе с Владимиром Познером в „Императорском круизе“», — написали в соцсетях «Volga Dream».

«Volga Dream» — премиальная круизная компания, занимающаяся путешествия по России с сервисом «всё включено».

Со слов Владимира Познера, в круиз он отправился второй раз в жизни.

«Волга — это в какой-то степени сердце России. Почувствовать это сердце необходимо. С удовольствием констатирую, что моя мечта второй раз вот, получается», — поделился журналист.

Круиз по Волге длится семь дней. За это время теплоход идет от Москвы до Петербурга, через Углич, Рыбинск, Горицы, Кижи и Мандроги.

Ранее жители Рыбинска заметили Владимира Познера в самом центре города и сразу же поделились фотографией с ним в соцсетях.

Поклонники встретили Познера в Рыбинске | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.ruПоклонники встретили Познера в Рыбинске | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.ru

Поклонники встретили Познера в Рыбинске

Источник:

Подслушано в Рыбинске / Vk.ru

«Владимир Владимирович Познер гуляет по Рыбинску», — написал автор поста.

Ранее звезда российского кино Сергей Безруков отправился в круизное путешествие через Ярославскую область. Видами с теплохода «Мустай Карим» актер делился в соцсетях.

Также мы рассказывали, как устроен бизнес на Волге, и кто на этом зарабатывает.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Круиз Теплоход Владимир Познер Волга
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