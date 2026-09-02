В Ярославской области заметили Владимира Познера — что он здесь делает

Владимир Познер выбрал для отпуска Ярославскую область Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.ru, Volga Dream. Премиальные круизы по России / Vk.ru

92-летний журналист Владимир Познер посетил Ярославскую область. Он отправился на теплоходе в путешествие по Волге. Об этом 1 сентября сообщили в круизной компании, опубликовав видео с журналистом.

«Мы завершаем летний сезон вместе с Владимиром Познером в „Императорском круизе“», — написали в соцсетях «Volga Dream».

«Volga Dream» — премиальная круизная компания, занимающаяся путешествия по России с сервисом «всё включено».

Со слов Владимира Познера, в круиз он отправился второй раз в жизни.

«Волга — это в какой-то степени сердце России. Почувствовать это сердце необходимо. С удовольствием констатирую, что моя мечта второй раз вот, получается», — поделился журналист.

Круиз по Волге длится семь дней. За это время теплоход идет от Москвы до Петербурга, через Углич, Рыбинск, Горицы, Кижи и Мандроги.

Ранее жители Рыбинска заметили Владимира Познера в самом центре города и сразу же поделились фотографией с ним в соцсетях.

Поклонники встретили Познера в Рыбинске Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.ru

«Владимир Владимирович Познер гуляет по Рыбинску», — написал автор поста.

Ранее звезда российского кино Сергей Безруков отправился в круизное путешествие через Ярославскую область. Видами с теплохода «Мустай Карим» актер делился в соцсетях.