В Ярославской области заметили Владимира Познера — что он здесь делает

92-летний журналист Владимир Познер посетил Ярославскую область. Он отправился на теплоходе в путешествие по Волге. Об этом 1 сентября сообщили в круизной компании, опубликовав видео с журналистом.
«Мы завершаем летний сезон вместе с Владимиром Познером в „Императорском круизе“», — написали в соцсетях «Volga Dream».
«Volga Dream» — премиальная круизная компания, занимающаяся путешествия по России с сервисом «всё включено».
Со слов Владимира Познера, в круиз он отправился второй раз в жизни.
«Волга — это в какой-то степени сердце России. Почувствовать это сердце необходимо. С удовольствием констатирую, что моя мечта второй раз вот, получается», — поделился журналист.
Круиз по Волге длится семь дней. За это время теплоход идет от Москвы до Петербурга, через Углич, Рыбинск, Горицы, Кижи и Мандроги.
Ранее жители Рыбинска заметили Владимира Познера в самом центре города и сразу же поделились фотографией с ним в соцсетях.
«Владимир Владимирович Познер гуляет по Рыбинску», — написал автор поста.
Ранее звезда российского кино Сергей Безруков отправился в круизное путешествие через Ярославскую область. Видами с теплохода «Мустай Карим» актер делился в соцсетях.
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