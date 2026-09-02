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Город Атака БПЛА на Ярославль Губернатор отреагировал на видео о сборе помощи пострадавшей во время атаки БПЛА в Ярославле

Губернатор отреагировал на видео о сборе помощи пострадавшей во время атаки БПЛА в Ярославле

Михаил Евраев объяснил, как получить деньги

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Михаил Евраев объяснил, куда обращаться за выплатами по ранению во время атаки БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RUМихаил Евраев объяснил, куда обращаться за выплатами по ранению во время атаки БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Михаил Евраев объяснил, куда обращаться за выплатами по ранению во время атаки БПЛА

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отреагировал на завирусившееся в соцсетях видео о сборе помощи молодой маме, пострадавшей во время атаки БПЛА на Ярославль 28 августа.

На распространившихся по Сети кадрах неравнодушные люди объявили сбор средств на лечение жительницы.

«В соцсетях и средствах массовой информации появилось обращение получившей ранения после атаки БПЛА девушки с ребенком. В своем обращении она просит предоставить ей помощь. Важно отметить, что в таких случаях выработан четкий алгоритм», — указано в посте губернатора.

Михаил Евраев разъяснил, как получить выплаты.

«После обращения в медорганизацию, завершив лечение, пострадавшие получают заключение врачей о степени тяжести ранения. С этим документом люди идут к нам, в Правительство Ярославской области. Это обращение поступает в министерство труда и социальной поддержки населения. По итогам его рассмотрения принимается решение о необходимости назначения выплаты. Если решение положительное, людям назначается выплата в зависимости от степени тяжести ущерба здоровью», — прокомментировал глава региона.

Выплаты за ранения во время атаки БПЛА:

  • за легкий вред здоровью — 100 тысяч рублей;

  • за вред здоровью средней степени тяжести — 150 тысяч рублей;

  • за тяжкий вред здоровью — 350 тысяч рублей.

Компенсации за ущерб:

  • при частичной утрате имущества первой необходимости — 50 тысяч рублей (повреждено три и более предмета имущества первой необходимости);

  • при полной утрате имущества первой необходимости — 100 тысяч рублей;

  • при повреждении жилого помещения — 100 тысяч рублей;

  • при повреждении транспортного средства — в размере, установленном независимой технической экспертизой, но не более 300 тысяч рублей.

«Для получения выплаты важно обратиться в территориальную администрацию по месту причинения ущерба, чтобы составить акт фиксации повреждений, а также в территориальный орган Министерства внутренних дел РФ для фиксации факта причинения ущерба», — добавил губернатор.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Оказанию помощи пострадавшим от атак беспилотников уделяем серьезное внимание и каждую ситуацию держим на контроле.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

Во время атаки 28 августа погиб один человек, еще 27 получили ранения, среди пострадавших — 10 человек из пассажирского автобуса. После атаки в СК России возбудили уголовное дело о теракте. В репортаже мы рассказывали, что творилось в городе в тот день. Всего было ликвидировано 67 БПЛА.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Атака БПЛА Михаил Евраев Выплата Компенсация
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Комментарии
1
JayroslavMudryi

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Первая сотка

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На полпути к тысяче

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Словесный поток

Словесный поток

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20 минут
отреагировал ---сам перечислил со своего счета?? или достал из кармана и отвез деньги, а так это обычный популизм.........хвалите его за жест!!
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