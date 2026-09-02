Губернатор отреагировал на видео о сборе помощи пострадавшей во время атаки БПЛА в Ярославле

Михаил Евраев объяснил, куда обращаться за выплатами по ранению во время атаки БПЛА Источник: Александр Куренной / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отреагировал на завирусившееся в соцсетях видео о сборе помощи молодой маме, пострадавшей во время атаки БПЛА на Ярославль 28 августа.

На распространившихся по Сети кадрах неравнодушные люди объявили сбор средств на лечение жительницы.

«В соцсетях и средствах массовой информации появилось обращение получившей ранения после атаки БПЛА девушки с ребенком. В своем обращении она просит предоставить ей помощь. Важно отметить, что в таких случаях выработан четкий алгоритм», — указано в посте губернатора.

Михаил Евраев разъяснил, как получить выплаты.

«После обращения в медорганизацию, завершив лечение, пострадавшие получают заключение врачей о степени тяжести ранения. С этим документом люди идут к нам, в Правительство Ярославской области. Это обращение поступает в министерство труда и социальной поддержки населения. По итогам его рассмотрения принимается решение о необходимости назначения выплаты. Если решение положительное, людям назначается выплата в зависимости от степени тяжести ущерба здоровью», — прокомментировал глава региона.

Выплаты за ранения во время атаки БПЛА:

за легкий вред здоровью — 100 тысяч рублей;

за вред здоровью средней степени тяжести — 150 тысяч рублей;

за тяжкий вред здоровью — 350 тысяч рублей.

Компенсации за ущерб:

при частичной утрате имущества первой необходимости — 50 тысяч рублей (повреждено три и более предмета имущества первой необходимости);

при полной утрате имущества первой необходимости — 100 тысяч рублей;

при повреждении жилого помещения — 100 тысяч рублей;

при повреждении транспортного средства — в размере, установленном независимой технической экспертизой, но не более 300 тысяч рублей.

«Для получения выплаты важно обратиться в территориальную администрацию по месту причинения ущерба, чтобы составить акт фиксации повреждений, а также в территориальный орган Министерства внутренних дел РФ для фиксации факта причинения ущерба», — добавил губернатор.

Оказанию помощи пострадавшим от атак беспилотников уделяем серьезное внимание и каждую ситуацию держим на контроле. Михаил Евраев губернатор Ярославской области