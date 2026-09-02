«Для клуба это большая удача»: чем экс-главный тренер «Локомотива» Боб Хартли занимается в Ярославле

Чем Боб Хартли занимается в Ярославле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Президент ярославского клуба «Локомотив» Юрий Яковлев рассказал, чем занимается бывший главный тренер железнодорожников Боб Хартли. Эту тему затронули журналисты во время пресс-конференции 2 сентября. Корреспондент 76.RU поинтересовался, ждать ли очередного приезда Боба Хартли в Ярославль по ходу сезона 2026/2027.

«Ну, вы знаете, Боб здесь, в роли консультанта. Должен сказать, что для клуба это большая удача, что специалист такого уровня согласился работать с клубом. Ведет большую работу с детьми, с молодежью. Каждый день. Иногда удивляюсь даже его работоспособности и желанию. Что интересно, большое желание. Он реально работает каждый день по много часов. Поэтому для клуба это большая удача», — рассказал Юрий Яковлев.

По его словам, вопрос взаимодейтсвия Боба Хартли и основного состава «Локомотива» будет решаться между канадцем и новым главным тренером команды Дмитрием Квартальновым.

«Что касается первой команды, это зависит от Дмитрия Вячеславовича во многом», — рассказал президент «Локомотива».

Также Юрий Яковлев рассказал, что периодически сам обсуждает с Бобом Хартли игру команды.

«Я считаю, что тоже полезно. Так что, все по местам, все нормально», — рассказал президент «Локомотива».

Напомним, 15 августа в «Локомотиве» сообщили о приезде бывшего тренера команды в Ярославль. Боб Хартли делился опытом с молодыми хоккеистами. В клубе рассказывали, что он на протяжении месяца почти каждый день будет тренировать юных спортсменов.

«По итогам практической работы с детьми Хартли также передаст методические рекомендации тренерам и игрокам», — дополнили в «Локомотиве».

Также бывший тренер ярославской команды примет участие в тренировках молодежных команд «Локо» и «Локо-76».

Ранее Боб Хартли занимал должность главного тренера «Локомотива». Его контракт истек 31 мая 2026 года. В клубе тогда рассказали, что сотрудничество с Бобом Хартли будет продолжено. И уточнили, что он займет должность консультанта ХК «Локомотив».