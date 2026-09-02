«Для клуба это большая удача»: чем экс-главный тренер «Локомотива» Боб Хартли занимается в Ярославле

Президент ярославского клуба «Локомотив» Юрий Яковлев рассказал, чем занимается бывший главный тренер железнодорожников Боб Хартли. Эту тему затронули журналисты во время пресс-конференции 2 сентября. Корреспондент 76.RU поинтересовался, ждать ли очередного приезда Боба Хартли в Ярославль по ходу сезона 2026/2027.
«Ну, вы знаете, Боб здесь, в роли консультанта. Должен сказать, что для клуба это большая удача, что специалист такого уровня согласился работать с клубом. Ведет большую работу с детьми, с молодежью. Каждый день. Иногда удивляюсь даже его работоспособности и желанию. Что интересно, большое желание. Он реально работает каждый день по много часов. Поэтому для клуба это большая удача», — рассказал Юрий Яковлев.
По его словам, вопрос взаимодейтсвия Боба Хартли и основного состава «Локомотива» будет решаться между канадцем и новым главным тренером команды Дмитрием Квартальновым.
«Что касается первой команды, это зависит от Дмитрия Вячеславовича во многом», — рассказал президент «Локомотива».
Также Юрий Яковлев рассказал, что периодически сам обсуждает с Бобом Хартли игру команды.
«Я считаю, что тоже полезно. Так что, все по местам, все нормально», — рассказал президент «Локомотива».
Напомним, 15 августа в «Локомотиве» сообщили о приезде бывшего тренера команды в Ярославль. Боб Хартли делился опытом с молодыми хоккеистами. В клубе рассказывали, что он на протяжении месяца почти каждый день будет тренировать юных спортсменов.
«По итогам практической работы с детьми Хартли также передаст методические рекомендации тренерам и игрокам», — дополнили в «Локомотиве».
Также бывший тренер ярославской команды примет участие в тренировках молодежных команд «Локо» и «Локо-76».
Ранее Боб Хартли занимал должность главного тренера «Локомотива». Его контракт истек 31 мая 2026 года. В клубе тогда рассказали, что сотрудничество с Бобом Хартли будет продолжено. И уточнили, что он займет должность консультанта ХК «Локомотив».
Сам Боб Хартли говорил, что больше не планирует работать тренером. Наставник железнодорожников признался, что устал. Летом 2026 года он рассказывал журналистам, что уехал во Флориду.