Перекрытие снято: на выезде из Ярославля открыли дорогу

На выезде из Ярославля в сторону Москвы открыли дорогу Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

«Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — сообщил губернатор региона Михаил Евраев в 16:25 2 сентября.

Напомним, днем 2 сентября в Ярославле зазвучали сирены, в Туношне закрыли аэропорт. В 15:11 губернатор Михаил Евраев сообщил о беспилотной опасности в регионе. Для обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Из-за этого вносились изменения в работу общественного транспорта.

Позже Михаил Евраев сделал заявление о школьниках и воспитанниках детских садов. Он рассказал, что во время угрозы атаки беспилотников дети будут находиться в зданиях учреждений.

По данным на 16:39, в области отражена вражеская атака. Как сообщил глава региона, средствами РЭБ подавлены четыре беспилотника. Жертв и пострадавших нет.