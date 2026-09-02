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Дороги и транспорт Атака БПЛА на Ярославль Перекрытие снято: на выезде из Ярославля открыли дорогу

Перекрытие снято: на выезде из Ярославля открыли дорогу

Отбоя беспилотной опасности еще не было

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На выезде из Ярославля в сторону Москвы открыли дорогу | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа выезде из Ярославля в сторону Москвы открыли дорогу | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На выезде из Ярославля в сторону Москвы открыли дорогу

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

«Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — сообщил губернатор региона Михаил Евраев в 16:25 2 сентября.

Напомним, днем 2 сентября в Ярославле зазвучали сирены, в Туношне закрыли аэропорт. В 15:11 губернатор Михаил Евраев сообщил о беспилотной опасности в регионе. Для обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Из-за этого вносились изменения в работу общественного транспорта.

Позже Михаил Евраев сделал заявление о школьниках и воспитанниках детских садов. Он рассказал, что во время угрозы атаки беспилотников дети будут находиться в зданиях учреждений.

По данным на 16:39, в области отражена вражеская атака. Как сообщил глава региона, средствами РЭБ подавлены четыре беспилотника. Жертв и пострадавших нет.

Отбоя беспилотной опасности на территории области не было.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Атака БПЛА Беспилотная опасность Губернатор Трасса
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Комментарии
3
Гость
6 минут
Наше меткое ПВО справилось без проблем! 😉
Гость
6 минут
Ну и отлично, быстро, молодцы!
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Гость
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