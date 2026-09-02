Трамп готов встретиться с Путиным ради мирного соглашения — президент США раскрыл главное условие

Дональд Трамп подчеркнул готовность к диалогу с Россией Источник: Evan Vucci / AP Photo

Президент США Дональд Трамп объявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным, как только стороны конфликта созреют для заключения мирного соглашения по Украине. Соответствующее заявление американский политик сделал в ходе своего выступления в Вашингтоне.

«Уверен, что я мог бы сделать это [встретиться с Путиным] немедленно. Я хочу сделать это, когда этот конфликт будет подходить к концу, и думаю, что мы так и сделаем», — заявил Трамп в ходе беседы с журналистами.

Комментируя экономические перспективы между Вашингтоном и Москвой, политик отметил, что для бизнеса «было бы отлично поддерживать хорошие отношения с Россией».

Лидеры двух государств регулярно созваниваются. 4 июля президенты провели почти полуторачасовой телефонный разговор, обсудив ситуацию вокруг Украины и Ирана, а также будущие контакты между Москвой и Вашингтоном. Трамп тогда назвал беседу очень хорошей. Он выразил уверенность, что стороны уже вплотную приблизились к тому, чтобы окончательно завершить украинский конфликт.