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Страна и мир Переговоры России и США Трамп готов встретиться с Путиным ради мирного соглашения — президент США раскрыл главное условие

Трамп готов встретиться с Путиным ради мирного соглашения — президент США раскрыл главное условие

Детали он раскрыл на встрече с журналистами

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Дональд Трамп подчеркнул готовность к диалогу с Россией | Источник: Evan Vucci / AP PhotoДональд Трамп подчеркнул готовность к диалогу с Россией | Источник: Evan Vucci / AP Photo

Дональд Трамп подчеркнул готовность к диалогу с Россией

Источник:

Evan Vucci / AP Photo

Президент США Дональд Трамп объявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным, как только стороны конфликта созреют для заключения мирного соглашения по Украине. Соответствующее заявление американский политик сделал в ходе своего выступления в Вашингтоне.

«Уверен, что я мог бы сделать это [встретиться с Путиным] немедленно. Я хочу сделать это, когда этот конфликт будет подходить к концу, и думаю, что мы так и сделаем», — заявил Трамп в ходе беседы с журналистами.

Комментируя экономические перспективы между Вашингтоном и Москвой, политик отметил, что для бизнеса «было бы отлично поддерживать хорошие отношения с Россией».

Лидеры двух государств регулярно созваниваются. 4 июля президенты провели почти полуторачасовой телефонный разговор, обсудив ситуацию вокруг Украины и Ирана, а также будущие контакты между Москвой и Вашингтоном. Трамп тогда назвал беседу очень хорошей. Он выразил уверенность, что стороны уже вплотную приблизились к тому, чтобы окончательно завершить украинский конфликт.

Последняя очная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон и стал первыми личными переговорами лидеров за шесть лет. Главной темой многочасового диалога был поиск путей урегулирования украинского конфликта.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
2
Гость
16 минут
Почему Трампу верить нельзя ? Он разве обманывал свой народ ? В США люди прекрасно живут на зарплату, у них есть социальная защищенность, у них не воют сирены по ночам и их города не летят бомбить беспилотники. Это президент сильной страны, который призывает к Миру. Только, хотят ли слышать его ?
Гость
36 минут
Этому пэдру(трампу), верить нельзя!
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Гость
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