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Крутой поворот: дочь звезды сериала «Не родись красивой» бросила балет ради науки

Куда поступила наследница Ольги Ломоносовой

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Родители остались довольны выбором дочери | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРодители остались довольны выбором дочери | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Родители остались довольны выбором дочери

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актриса Ольга Ломоносова поделилась в соцсетях радостной новостью: ее 19-летняя дочь Варвара успешно поступила в МГУ им. Ломоносова. Судя по всему, девушка решила резко сменить курс и завязать с творческой карьерой, хотя сама звездная мама уверена — таланта Варе было не занимать.

«Выдох, вдох. Новый виток. Студентка МГУ. Горжусь», — эмоционально прокомментировала событие артистка.

До этого решения Варвара считалась одной из самых перспективных молодых балерин. Сначала старшая дочь актрисы и режиссера Павла Сафонова училась в Московском хореографическом училище «Гжель». Девочка уверенно шла по стопам матери, которая в 1998 году с отличием окончила Киевское хореографическое училище и танцевала в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

У Вари был железный характер: в 16 лет она буквально заставила родителей отвезти ее на просмотр в престижную Академию русского балета им. А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге. Девушка смогла туда поступить и одна уехала жить в другой город, из-за чего Ломоносова, по ее собственному признанию, отпускала несовершеннолетнюю дочь со слезами на глазах.

Однако после выпуска из московской школы № 118 и успешного завершения хореографического образования Варвара приняла волевое решение. Гены генами, а диплом главного университета страны показался девушке надежнее театральных кулис.

Вслед за дочерью Ольги Ломоносовой студенческие билеты в этом году получили многие наследники известных фамилий. Причем большинство из них решили прервать творческие династии и уйти в серьезную науку, IT и бизнес.

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