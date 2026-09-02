Власти передумали изымать здание в центре Ярославля из частной собственности — почему

Здание-памятник на Первомайской улице в Ярославле не отнимут у собственников Источник: Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области

Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области отозвала иск об изъятии здания-памятника у ярославских бизнесменов Виталия Пятковского, Евгения Мухина, а также компаний «Инкомпроект» и «Пионер-1».

Речь идет о доме № 33 на улице Первомайской. Это объект культурного наследия местного значения «Лавки Уздяного ряда Старого гостиного двора; лавки торговые», построенный в конце XVIII века.

В начале 2025 года власти обратились в суд с требованием изъять здание. Причиной назвали то, что собственники якобы не выполняют свои обязательства по содержанию имущества — памятник ветшает, есть риск его потери.

«В процессе судебного производства собственники приняли абсолютно правильное решение о необходимости проведения работ по сохранению объекта. Указанные работы на объекте были полностью завершены до окончания судебного разбирательства. В результате службой было принято решение об отказе от исковых требований», — пояснили в региональной службе охраны объектов культурного наследия.

Здания отремонтировали до того, как суд завершился Источник: Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области

Власти подчеркнули, что орган охраны заинтересован в выстраивании конструктивного диалога с собственниками и всегда приветствует добросовестное отношение к объектам, готовность брать на себя ответственность за сохранение памятников, которыми они владеют. В связи с этим из 240 подобных судебных процессов 65 (более четверти) завершились мировыми соглашениями.

«Лавки Уздяного ряда Старого гостиного двора» на Первомайской улице появились в конце XVIII века. Тогда Первомайская улица еще называлась Казанской. Местные купцы застроили ее небольшими торговыми лавками, переходящими к разным владельцам. В 1918 году во время артиллерийского обстрела и пожаров здания серьезно пострадали. Но после ремонта в советские времена им нашли применение. На втором этаже расположили коммунальные квартиры, а первый использовали под торговые помещения.

Напомним, в феврале 2025 года власти заявляли, что стены здания имеют трещины, следы намокания, разрушение кирпича и другие повреждения. Актом была установлена обязанность владельца обратиться за получением задания на выполнение ремонта фасадов объекта, разработать проект и выполнить его. Однако работы по сохранению здания не были сделаны.

Представители бизнесмена Виталия Пятковского, в свою очередь, сообщали, что подобная ситуация сложилась из-за того, что предприниматель вовремя не получил уведомление о необходимости проведения определенных работ.