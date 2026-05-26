От финала до кубка на центральной площади: три главных хоккейных дня в Ярославле — ищите себя на фото

Фоторепортаж о том, как город ждал победу «Локомотива»

Это были яркие три дня, которые вписаны в историю Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭто были яркие три дня, которые вписаны в историю Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославль не отпускает хоккейная лихорадка: от победы «Локомотива» в финале Кубка Гагарина до фотографий с этим самым кубком на центральной площади города не прошло и недели.

Корреспонденты 76.RU все дни были на одной волне с городом: от финального матча 21 мая до встречи хоккеистов в Ярославле 22 мая и «Парада чемпионов» 24 мая. Эти яркие три дня мы собрали в один большой фоторепортаж. В нём: переживания и радость, энергия и драйв, а главное — вы, болельщики и главные фанаты хоккея.

Ищите себя на снимках!

Финал Кубка Гагарина, матч «Локомотив» — «Ак Барс» — фоторепортаж из фан-зон

Тот самый победный матч от 21 мая 2026 года Ярославль запомнит надолго. Ровно год спустя «Локомотив» в ту же дату снова взял Кубок Гагарина. Онлайн-трансляция матча была здесь, а ниже — фотографии с центральной фан-зоны на Советской площади. Сама игра проходила в Казани.

Ярославль показал масштаб поддержки в этом сезо | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Финальный матч смотрели семьями | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Брендировать футболку под себя — почему нет? | Источник: Александр Куренной / 76.RU
У нападающего Александра Радулова очень много фанатов | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В тот вечер скорая кофейная помощь была не лишней | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Мишка тоже в деле | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Сколько вас! | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Ограда не помеха, чтобы наслаждаться хоккеем, который показал «Локомотив» | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Обнимаешь талисман «Локомотива», и сразу спокойнее | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Под конец матча в Казани было нервно: «Ак Барс» начал резко набрасывать шайб и сравнивать счет | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Болельщики переживали | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Не у всех было время облачиться в атрибутику. Главное — успел на матч! | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Надо-надо гол. И они были! Финальный шестой матч между «Локомотивом» и «Ак Барс» закончился со счетом 3:2 | Источник: Александр Куренной / 76.RU
«Локомотив» — это круто | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Голы — радовали! | Источник: Александр Куренной / 76.RU
«Будет сегодня взят кубок или нет?» | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Тревожное ожидание | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Кубок будет в Ярославле! | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Парни смотрят внимательно | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Ярославцы поддерживали, как могли | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Город на расстоянии передавал спортсменам в Казань свою поддержку | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Палитра эмоций | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Такой красивый момент | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Профессиональные болельщики | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Пойти на хоккей — это давно не только мужское занятие | Источник: Александр Куренной / 76.RU
С такой красивой поддержкой не удивительно, почему ярославцы — дважды чемпионы | Источник: Александр Куренной / 76.RU
В Ярославле самые классные болельщики. И точка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Возвращение в Ярославль, 22 мая

В Ярославль с победой команда возвращалась на поезде из-за частых ограничений на перелеты и часто действующего режима беспилотной опасности.

— На поезде удобно, можно поспать, — отвечал Артур Каюмов в интервью 76.RU накануне матча.

Ярославцы приехали встречать команду на вокзал | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Пытались подсмотреть за первым появлением команды в городе, как могли | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Журналисты вооружились техников | Источник: Александр Куренной / 76.RU
И вот они — красавцы. Александр Радулов вышел с кубком первый | Источник: Александр Куренной / 76.RU
За ним и другие хоккеисты поднимали трофей на глазах у радостных болельщиков | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Всё ради него | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Болельщики ликовали и ждали автографов | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Трофей на ярославской земле | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Нападающего Максима Березкина встретила любимая | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Своих героев девушки и жены встречали жарко | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Папа снова привез домой кубок! | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Трогательная встреча с семьей | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Потом хоккеисты отправились к «Арене-2000» | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Где их тоже ждали! | Источник: Александр Куренной / 76.RU
С кубком Гагарина фотографировались, им любовались | Источник: Александр Куренной / 76.RU
У юных болельщиков брали интервью журналисты | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Преданного фаната видно по расписанной футболке | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Эти парни явно давно поддерживают «Локомотив» | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Мужская поддержка | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Увидеть знаменитый трофей в городе - счастье | Источник: Александр Куренной / 76.RU
«Вперед „Локо"» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Парад чемпионов», 24 мая

Этот день был для гордости: за Ярославль, за спорт, за достижения, которых добился ХК «Локомотив». Хоккеисты, — выспавшиеся и побритые, — отправились в тур по городу с кубком над головой.

Среди спортсменов крепко живет убеждение, что если не брить бороду во время плей-офф, это приносит удачу. Традиция берет начало из 1980-х, когда игроки «Нью-Йорк Айлендерс» из-за плотного графика матчей перестали бриться и начали выигрывать.

Чемпионский автобус выдвинулся от «Арены-2000» на Советскую площадь | Источник: Александр Куренной / 76.RU
А там уже было шумно — выступали «Мамульки бенд» | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Людей было даже больше, чем на финальном матче | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Все хотели посмотреть на чемпионов | Источник: Александр Куренной / 76.RU
По традиции: хоккей смотрят семьями | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Вот это праздничный образ | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Специальная кепка для хоккея | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Малышей сажали на плечи, чтобы разглядели кубок | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Серьезная экипировка атрибутикой | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Несколько мгновений до встречи со спортсменами | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Ярославцы ждали | Источник: Александр Куренной / 76.RU
И радовались победе любимой команды | Источник: Александр Куренной / 76.RU
И вот они, на центральной площади машут людям | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Главный тренер Боб Хартли трогательно попрощался с болельщиками | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Болельщики сразу окружили своих героев | Источник: Александр Куренной / 76.RU
А вы заметили королевский наряд у мишки? | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Были официальные речи на сцене — капитан Александр Елесин и нападающий Александр Радулов взяли слово | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Послание словацкому хоккеисту Рихарду Панику: «Рихард, заставь их паниковать» | Источник: Александр Куренной / 76.RU
До встречи в следующем сезоне, ребята! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Что ещё почитать про плей-офф:

  • В Ярославле обсуждают идею назвать улицу, площадь или проспект в честь «Локомотива».

  • На Кубке Гагарина закончились места для будущих команд-победителей — как выйдут из ситуации.

  • Какие игроки основного состава «Локомотива» могут покинуть команду.

Гость
37 минут
Успокойтесь уже! Шоу-бизнес же просто! Боб сваливает,игроков ярославских мало,всё на деньгах замешано, (всё на контрактах держится,многие истекают как раз в мае 2026-ого!) и вообще неизвестно,чего будет в следующем сезоне) Не надо только дурдом устраивать!
Гость
34 минуты
К счастью, меня на этих фото не найти. Пусть себя на них ищут те, кому не унизительно сбиваться в стадо
