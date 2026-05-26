От финала до кубка на центральной площади: три главных хоккейных дня в Ярославле — ищите себя на фото

Это были яркие три дня, которые вписаны в историю Ярославля Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославль не отпускает хоккейная лихорадка: от победы «Локомотива» в финале Кубка Гагарина до фотографий с этим самым кубком на центральной площади города не прошло и недели.

Корреспонденты 76.RU все дни были на одной волне с городом: от финального матча 21 мая до встречи хоккеистов в Ярославле 22 мая и «Парада чемпионов» 24 мая. Эти яркие три дня мы собрали в один большой фоторепортаж. В нём: переживания и радость, энергия и драйв, а главное — вы, болельщики и главные фанаты хоккея.

Ищите себя на снимках!

Финал Кубка Гагарина, матч «Локомотив» — «Ак Барс» — фоторепортаж из фан-зон

Тот самый победный матч от 21 мая 2026 года Ярославль запомнит надолго. Ровно год спустя «Локомотив» в ту же дату снова взял Кубок Гагарина. Онлайн-трансляция матча была здесь, а ниже — фотографии с центральной фан-зоны на Советской площади. Сама игра проходила в Казани.

Возвращение в Ярославль, 22 мая

В Ярославль с победой команда возвращалась на поезде из-за частых ограничений на перелеты и часто действующего режима беспилотной опасности.

— На поезде удобно, можно поспать, — отвечал Артур Каюмов в интервью 76.RU накануне матча.

«Парад чемпионов», 24 мая

Этот день был для гордости: за Ярославль, за спорт, за достижения, которых добился ХК «Локомотив». Хоккеисты, — выспавшиеся и побритые, — отправились в тур по городу с кубком над головой.

Среди спортсменов крепко живет убеждение, что если не брить бороду во время плей-офф, это приносит удачу. Традиция берет начало из 1980-х, когда игроки «Нью-Йорк Айлендерс» из-за плотного графика матчей перестали бриться и начали выигрывать.

До встречи в следующем сезоне, ребята! Источник: Александр Куренной / 76.RU

