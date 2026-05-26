НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

4 м/c,

зап.

 741мм 81%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,55
EUR 85,45
Радулов — в базе «Миротворца»
Детектив сняли в Ярославской области
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Афиша на День города
Как отметить свадьбу в Ярославле
Винит врачей в смерти жены
Ранило при атаке БПЛА
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Зарплата ректоров вузов
Город Плей-офф КХЛ 2026 Подробности «И думать не надо!»: какие улицы ярославцы хотят переименовать в честь «Локомотива»

«И думать не надо!»: какие улицы ярославцы хотят переименовать в честь «Локомотива»

Однако, как и бывает, не все поддерживают эту идею

142
Ярославцы высказались о переименовании улицы, проспекта или площади в честь «Локомотива» | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцы высказались о переименовании улицы, проспекта или площади в честь «Локомотива» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцы высказались о переименовании улицы, проспекта или площади в честь «Локомотива»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Оглушительная победа хоккеистов «Локомотива» в борьбе за Кубок Гагарина второй год подряд стала поводом для властей увековечить славу команды. Ярославский губернатор 24 мая во время «Парада чемпионов» предложил переименовать улицу, проспект или площадь в Ярославле в честь «Локомотива».

Голосование за место власти обещают запустить через неделю. Ярославцы уже готовы предлагать свои варианты. Правда, не всех инициатива с новым названием воодушевила.

Публикуем мнения читателей 76.RU.

Хоккеисты ярославского «Локомотива» в финале плей-офф 2025/2026 боролись за Кубок Гагарина с казанским «Ак Барс». Ярославцы вырвали победу в шестом матче со счетом 3:2 и 4-2 в серии.

Юлия

«Чернопрудную надо переименовать. Название никакое, а рядом — техникум олимпийского резерва и база „Локомотива“».

Владимир

«Проще простого и думать не надо! Назвовите площадь перед „Ареной-2000“. Тогда арена будет на площади ХК „Локомотив“, а рядом улица Гагарина (Кубок Гагарина). Все символично.

Гость

«Хоккейному городу — хоккейную улицу!».

Гость

«История города не только при царе Горохе случилась. Сейчас тоже создается история города. Локомотив и его победы — часть нашей истории».

Гость

«Круто! Ребята этого реально достойны».

Гость

«Толковое предложение! Вот это реально подарок за победу».

Гость

«Нормально так парням привалило. Не зря старались весь сезон».

Гость

«Мощно! Вот это реально мощно! Московский проспект можно переименовать, чтобы все, кто к нам едет, сразу знали, что это территория чемпионов».

Гость

«Идея — огонь! Главное, чтобы улицу хорошую выбрали. Не маленькую и не на окраине».

Юлия

«Улицу Гагарина переименовать в „Локомотив“, где „Арена-2000“».

Мнения против

Но есть и более скептичные комментарии по этому поводу.

Гость

«В Ярославле есть улицы Локомотивная и Железнодорожная. Зачем что-то еще придумывать?».

Гость

«Лучше новую улицу называть. Сейчас много строят кварталов — вот и будет уместно».

Гость

«Это лишнее».

Гость

«Это перебор. Где вы видели улицы в честь ЦСКА, „Спартака“, к примеру? Я понимаю, можно было сделать памятный парк или сквер в честь погибшей команды. Но это. Сегодня мы чемпионы, а завтра — нет».

Гость

«Почему бы не построить эту новую улицу / проспект / площадь и тогда назвать? Что за движуха с переименованиями?».

Какие места предложили переименовать горожане

  • Московский проспект;

  • Улицу Чернопрудная;

  • Площадь у «Арены-2000»;

  • Улицу Гагарина;

  • Улицу в новом, строящемся районе.

А как вы относитесь к идее переименования улицы, площади или проспекта в честь «Локомотива»?

Положительно
Отрицательно
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ХК Локомотив Губернатор Михаил Евраев Плей-офф КХЛ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
7 минут
Не думать это так Скрепно
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Рекомендуем