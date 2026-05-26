«И думать не надо!»: какие улицы ярославцы хотят переименовать в честь «Локомотива»

Оглушительная победа хоккеистов «Локомотива» в борьбе за Кубок Гагарина второй год подряд стала поводом для властей увековечить славу команды. Ярославский губернатор 24 мая во время «Парада чемпионов» предложил переименовать улицу, проспект или площадь в Ярославле в честь «Локомотива».

Голосование за место власти обещают запустить через неделю. Ярославцы уже готовы предлагать свои варианты. Правда, не всех инициатива с новым названием воодушевила.

Публикуем мнения читателей 76.RU.

Хоккеисты ярославского «Локомотива» в финале плей-офф 2025/2026 боролись за Кубок Гагарина с казанским «Ак Барс». Ярославцы вырвали победу в шестом матче со счетом 3:2 и 4-2 в серии.

Юлия

«Чернопрудную надо переименовать. Название никакое, а рядом — техникум олимпийского резерва и база „Локомотива“».

Владимир

«Проще простого и думать не надо! Назвовите площадь перед „Ареной-2000“. Тогда арена будет на площади ХК „Локомотив“, а рядом улица Гагарина (Кубок Гагарина). Все символично.

Гость

«Хоккейному городу — хоккейную улицу!».

Гость

«История города не только при царе Горохе случилась. Сейчас тоже создается история города. Локомотив и его победы — часть нашей истории».

Гость

«Круто! Ребята этого реально достойны».

Гость

«Толковое предложение! Вот это реально подарок за победу».

Гость

«Нормально так парням привалило. Не зря старались весь сезон».

Гость

«Мощно! Вот это реально мощно! Московский проспект можно переименовать, чтобы все, кто к нам едет, сразу знали, что это территория чемпионов».

Гость

«Идея — огонь! Главное, чтобы улицу хорошую выбрали. Не маленькую и не на окраине».

Юлия

«Улицу Гагарина переименовать в „Локомотив“, где „Арена-2000“».

Мнения против

Но есть и более скептичные комментарии по этому поводу.

Гость

«В Ярославле есть улицы Локомотивная и Железнодорожная. Зачем что-то еще придумывать?».

Гость

«Лучше новую улицу называть. Сейчас много строят кварталов — вот и будет уместно».

Гость

«Это лишнее».

Гость

«Это перебор. Где вы видели улицы в честь ЦСКА, „Спартака“, к примеру? Я понимаю, можно было сделать памятный парк или сквер в честь погибшей команды. Но это. Сегодня мы чемпионы, а завтра — нет».

Гость

«Почему бы не построить эту новую улицу / проспект / площадь и тогда назвать? Что за движуха с переименованиями?».

Какие места предложили переименовать горожане

Московский проспект;

Улицу Чернопрудная;

Площадь у «Арены-2000»;

Улицу Гагарина;

Улицу в новом, строящемся районе.