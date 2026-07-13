Простой ужин без заморочек: 7 рецептов от молодой мамы, которые спасут вечером

Простые идеи, которые смогут воплотить даже те, кто не умеет готовить Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

После долгого дня меньше всего хочется стоять у плиты два часа. Но заказать пиццу или перекусить бутербродом — не всегда выход. Молодая мама Анастасия Ильина поделилась своими рецептами, которые готовит в режиме цейтнота. Никаких крабов и черной икры, только базовые и простые продукты, которые можно купить в ближайшем магазине.

Анастасия Ильина

— Когда ты мама годовалого шилопопа, времени на готовку всегда мало. Методом проб и ошибок (в виде сгоревшего мяса, которое я не успела вовремя перемешать) я нашла вкусные и быстрые рецепты, которые спасают в самые сложные дни. Минимум времени на кухне — максимум вкуса.

Теплое рагу с баклажанами

Этот рецепт появился в нашем меню благодаря сыну — я готовила ему, чтобы разнообразить детское меню. Но когда попробовала, случился мэтч.

Понадобится небольшой баклажан, кабачок, сладкий перец и помидор. В детском варианте овощи нужно резать мелко, во взрослом — кубиком привычного для вас размера. Все ингредиенты протушить в течение 15–20 минут. Вместо соли я добавляю сухой чеснок, сушеный базилик и сладкую паприку. В самом конце нужно добавить две ложки сметаны и готовить еще пару минут.

Такое рагу можно есть как самостоятельное блюдо или в сочетании с кускусом.

Идеально для легкого ужина Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Гречка а-ля по-купечески

Это блюдо получилось спонтанно и, честно говоря, я думала, что оно не удалось. Но муж попросил повторить, а это серьезный показатель.

В глубокой сковороде (у меня был вок) обжарить на небольшом количестве сливочного и оливкового масла лук и чеснок до мягкости. Следом добавляем фарш и обжариваем его в течение пары минут. Далее кидаем в сковороду нарезанные помидоры или томаты в собственном соку. Когда смесь прогрелась, всыпаем гречку, любимые специи и соль, перемешиваем и заливаем кипятком так, чтобы вода закрывала крупу и была чуть выше нее. Еще раз перемешиваем, накрываем крышкой, и можно забыть. Когда я готовила это блюдо впервые, выключила плиту после того, как залила воду, — ребенок проснулся. Через 30 минут меня ждала полностью готовая гречка.

Привычный вкус, но в более легкой интерпретации Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Кстати, лайфхак: сушеный гранулированный чеснок дает такой же запах блюду, как натуральный, но без особой остроты. А покупка уже нарезанного замороженного лука — это не только экономия времени, но и никаких слез.

Картофельная запеканка с фаршем и сыром

Запеканка из картофеля и мяса — сытный ужин, который практически не требует участия: продукты укладываются слоями, а дальше всё делает духовка.

Нужно очистить картофель и нарезать тонкими кружочками. Чем тоньше, тем быстрее пропечется. Лук мелко нарезать и пару минут обжарить на сковороде, добавить туда фарш и готовить 7–8 минут. Посолить, поперчить и добавить любимые специи.

Форму для запекания нужно смазать маслом и выложить туда половину картофеля. Сверху распределить весь фарш, затем закрыть оставшимся картофелем. Для заливки нужно взбить яйца с молоком и щепоткой соли. Этой смесью следует залить запеканку и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Примерно за 10 минут до готовности посыпать тертым сыром. Готовность лучше проверять ножом — если картофель мягкий, можно доставать.

Картофель — классика ужина Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ленивые голубцы на сковороде

Те же вкусы, что и у классических голубцов, но без заморочек с капустными листьями.

Сначала рис нужно проварить примерно на 7 минут меньше, чем обычно.

Обжарить нарезанные лук и морковь, добавить фарш и готовить примерно пять минут. Капусту нашинковать и добавить к остальным ингредиентам. Перемешиваем, добавляем томатную пасту и стакан воды. Тушить нужно под крышкой на слабом огне 10 минут, периодически помешивая. Добавляем рис, еще раз перемешиваем и тушим еще 10 минут до готовности риса.

Аромат на кухне будет потрясающий Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Макароны с яйцом и сыром

Почти вегетарианское блюдо, если нет ни фарша, ни сосисок, как и времени сходить в магазин или заказать доставку. Похожее блюдо я люблю с детства, чем-то похоже на мак-энд-чиз.

Макароны отварить по инструкции и параллельно с этим на сковороде растопить кусочек масла с чесноком. Яйца взбить с солью, перцем и любимыми специями, добавить тертый сыр. Слить воду, переложить макароны в сковороду и влить туда яично-сырную смесь. Пока макароны горячие, перемешивать и держать на среднем огне, пока яичная смесь не дойдет до готовности.

Макароны — всегда быстро и вкусно Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Паста с тунцом и сливочным соусом

Еще один вариант макарон, ведь это классика быстрого ужина, а за счет тунца блюдо становится сытным, но без долгой готовки.

Пока варятся макароны, на сковороде нужно прогреть измельченный чеснок, добавить туда консервированного тунца без жидкости, размять вилкой и влить сливки. Подсолить, поперчить и прогреть пару минут. Готовые макароны переложить в соус, перемешать, и всё готово.

Сливки можно заменить сметаной или томатной пастой с ложкой воды.

Сытно и просто Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Пельмени со сметанно-грибным соусом

Классика быстрого ужина — пельмени. Но мне нравится не просто сварить их, а подать как полноценное блюдо.

На сковороде растапливаем хороший кусок сливочного масла, обжариваем мелко нарезанный лук до золотистости и добавляем нашинкованные шампиньоны. Когда они немного ужарятся, кидаем туда замороженные пельмени и перемешиваем. Жарим их пару минут, чтобы образовалась красивая золотистая корочка. Следом добавляем сметану (я люблю, когда соуса много, поэтому использую всю банку), перемешиваем, вливаем примерно стакан воды и готовим на среднем огне под крышкой примерно 10 минут — до готовности пельменей. Периодически нужно помешивать, за пару минут до готовности посолить.

Когда хочется пельменей, но необычных Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Мой личный лайфхак для более насыщенного грибного вкуса: добавить чайную ложку перемолотых сушеных белых грибов.