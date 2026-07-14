Лестницы для котов и дома в зелени: гуляем по тихой улице Перекопа, запечатлевшей смену десятилетий

Улица Закгейма появилась в 1927 году Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Красноперекопском районе Ярославля есть улицы, где время словно течет медленнее. Одна из них — улица Закгейма. Здесь старые дома скрываются за густыми кронами деревьев, во дворах разбиты палисадники, а для местных котов хозяева мастерят специальные лестницы.

Улица Закгейма застроена в основном малоэтажными домами середины XX века. Двухэтажки на этой улице потрепало временем, но они хранят облик улицы — без парадности, но с собственной, узнаваемой атмосферой.

Фотограф 76.RU прогулялся здесь и показал, как сегодня выглядит один из нетуристических уголков Ярославля.

Улица была названа в 1927 году в честь Давида Соломоновича Закгейма — члена военно-революционного комитета Ярославля в 1917 году. В 1918 году стал председателем исполкома Ярославского городского совета. Руководил национализацией банков и предприятий, реквизициями. Был убит во время ярославского белогвардейского мятежа в 1918 году в один день с председателем губисполкома Семеном Нахимсоном.

Во дворе — самодельная фигура из покрышек, клумбы и много зелени Источник: Александр Куренной / 76.RU

Лестница с улицы к окну первого этажа помогает питомцам самостоятельно попадать домой Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зелень почти проглотила остатки гаражей Источник: Александр Куренной / 76.RU

У местных жителей обустроены свои зоны отдыха Источник: Александр Куренной / 76.RU

Две разные эпохи встретились на одной улице Источник: Александр Куренной / 76.RU

Какая зелень! Источник: Александр Куренной / 76.RU

Белье здесь по-прежнему сушат на улице Источник: Александр Куренной / 76.RU

Оцените лепнину у подъезда — эту красоту не испортит даже заржавевший металлический навес Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кошачья инфраструктура во дворах — случай не единичный. Вот еще один самодельный вход для питомца в квартиру. Даже окно для него заказали специальное! Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прохожие гуляют в тени густых деревьев Источник: Александр Куренной / 76.RU

Эти дома были построены в 2005 году Источник: Александр Куренной / 76.RU

Они современные, но архитектура сделана под стать домам послевоенной застройки Источник: Александр Куренной / 76.RU

Голуби устроились на трубе Источник: Александр Куренной / 76.RU

Чуть дальше, в глубине улицы — заброшенные гаражи и скопившийся мусор Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зелень взбирается вверх по фасаду местной «высотки» Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кот притаился на краю одного из балконов, наблюдая за происходящим во дворе Источник: Александр Куренной / 76.RU

А под окнами — цветник, созданный руками жильцов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Перекладина для сушки белья заметно покосилась, но по-прежнему выполняет свою функцию Источник: Александр Куренной / 76.RU

Почти всю площадь двора этой хрущевки занимает большая клумба с цветами и зеленью Источник: Александр Куренной / 76.RU

Послевоенная застройка встретилась с временами Хрущева — время плавно перетекает по этой улице из десятилетия в десятилетие Источник: Александр Куренной / 76.RU