НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

2 м/c,

с-з.

 749мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,49
EUR 88,53
Автобус сбил девушку
Репортаж с Перекопа
Какие новостройки будут дорожать
Убил кошку
Здесь был Пушкин
Украли скульптуру
Пострадали от пожара
Кассиры АЗС — о водителях
Деревня у свалки
Город У нас на районе Фоторепортаж Лестницы для котов и дома в зелени: гуляем по тихой улице Перекопа, запечатлевшей смену десятилетий

Лестницы для котов и дома в зелени: гуляем по тихой улице Перекопа, запечатлевшей смену десятилетий

Новый выпуск рубрики «У нас на районе»

212
Улица Закгейма появилась в 1927 году | Источник: Александр Куренной / 76.RU Улица Закгейма появилась в 1927 году | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Улица Закгейма появилась в 1927 году

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Красноперекопском районе Ярославля есть улицы, где время словно течет медленнее. Одна из них — улица Закгейма. Здесь старые дома скрываются за густыми кронами деревьев, во дворах разбиты палисадники, а для местных котов хозяева мастерят специальные лестницы.

Улица Закгейма застроена в основном малоэтажными домами середины XX века. Двухэтажки на этой улице потрепало временем, но они хранят облик улицы — без парадности, но с собственной, узнаваемой атмосферой.

Фотограф 76.RU прогулялся здесь и показал, как сегодня выглядит один из нетуристических уголков Ярославля.

Улица была названа в 1927 году в честь Давида Соломоновича Закгейма — члена военно-революционного комитета Ярославля в 1917 году. В 1918 году стал председателем исполкома Ярославского городского совета. Руководил национализацией банков и предприятий, реквизициями. Был убит во время ярославского белогвардейского мятежа в 1918 году в один день с председателем губисполкома Семеном Нахимсоном.

Во дворе&nbsp;— самодельная фигура из покрышек, клумбы и много зелени | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо дворе&nbsp;— самодельная фигура из покрышек, клумбы и много зелени | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во дворе — самодельная фигура из покрышек, клумбы и много зелени

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Лестница с улицы к окну первого этажа помогает питомцам самостоятельно попадать домой | Источник: Александр Куренной / 76.RUЛестница с улицы к окну первого этажа помогает питомцам самостоятельно попадать домой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Лестница с улицы к окну первого этажа помогает питомцам самостоятельно попадать домой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зелень почти проглотила остатки гаражей | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗелень почти проглотила остатки гаражей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зелень почти проглотила остатки гаражей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

У местных жителей обустроены свои зоны отдыха | Источник: Александр Куренной / 76.RUУ местных жителей обустроены свои зоны отдыха | Источник: Александр Куренной / 76.RU

У местных жителей обустроены свои зоны отдыха

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Две разные эпохи встретились на одной улице | Источник: Александр Куренной / 76.RUДве разные эпохи встретились на одной улице | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Две разные эпохи встретились на одной улице

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Какая зелень! | Источник: Александр Куренной / 76.RUКакая зелень! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Какая зелень!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Белье здесь по-прежнему сушат на улице | Источник: Александр Куренной / 76.RUБелье здесь по-прежнему сушат на улице | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Белье здесь по-прежнему сушат на улице

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Оцените лепнину у подъезда&nbsp;— эту красоту не испортит даже заржавевший металлический навес | Источник: Александр Куренной / 76.RUОцените лепнину у подъезда&nbsp;— эту красоту не испортит даже заржавевший металлический навес | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Оцените лепнину у подъезда — эту красоту не испортит даже заржавевший металлический навес

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кошачья инфраструктура во дворах&nbsp;— случай не единичный. Вот еще один самодельный вход для питомца в квартиру. Даже окно для него заказали специальное! | Источник: Александр Куренной / 76.RUКошачья инфраструктура во дворах&nbsp;— случай не единичный. Вот еще один самодельный вход для питомца в квартиру. Даже окно для него заказали специальное! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кошачья инфраструктура во дворах — случай не единичный. Вот еще один самодельный вход для питомца в квартиру. Даже окно для него заказали специальное!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Прохожие гуляют в тени густых деревьев | Источник: Александр Куренной / 76.RUПрохожие гуляют в тени густых деревьев | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Прохожие гуляют в тени густых деревьев

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Эти дома были построены в 2005 году | Источник: Александр Куренной / 76.RUЭти дома были построены в 2005 году | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Эти дома были построены в 2005 году

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Они современные, но архитектура сделана под стать домам послевоенной застройки | Источник: Александр Куренной / 76.RUОни современные, но архитектура сделана под стать домам послевоенной застройки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Они современные, но архитектура сделана под стать домам послевоенной застройки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Голуби устроились на трубе | Источник: Александр Куренной / 76.RUГолуби устроились на трубе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Голуби устроились на трубе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Чуть дальше, в глубине улицы&nbsp;— заброшенные гаражи и скопившийся мусор | Источник: Александр Куренной / 76.RUЧуть дальше, в глубине улицы&nbsp;— заброшенные гаражи и скопившийся мусор | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Чуть дальше, в глубине улицы — заброшенные гаражи и скопившийся мусор

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Зелень взбирается вверх по фасаду местной «высотки» | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗелень взбирается вверх по фасаду местной «высотки» | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Зелень взбирается вверх по фасаду местной «высотки»

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Кот притаился на краю одного из балконов, наблюдая за происходящим во дворе | Источник: Александр Куренной / 76.RUКот притаился на краю одного из балконов, наблюдая за происходящим во дворе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кот притаился на краю одного из балконов, наблюдая за происходящим во дворе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А под окнами&nbsp;— цветник, созданный руками жильцов | Источник: Александр Куренной / 76.RUА под окнами&nbsp;— цветник, созданный руками жильцов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А под окнами — цветник, созданный руками жильцов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Перекладина для сушки белья заметно покосилась, но по-прежнему выполняет свою функцию | Источник: Александр Куренной / 76.RUПерекладина для сушки белья заметно покосилась, но по-прежнему выполняет свою функцию | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Перекладина для сушки белья заметно покосилась, но по-прежнему выполняет свою функцию

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Почти всю площадь двора этой хрущевки занимает большая клумба с цветами и зеленью | Источник: Александр Куренной / 76.RUПочти всю площадь двора этой хрущевки занимает большая клумба с цветами и зеленью | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Почти всю площадь двора этой хрущевки занимает большая клумба с цветами и зеленью

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Послевоенная застройка встретилась с временами Хрущева&nbsp;— время плавно перетекает по этой улице из десятилетия в десятилетие | Источник: Александр Куренной / 76.RUПослевоенная застройка встретилась с временами Хрущева&nbsp;— время плавно перетекает по этой улице из десятилетия в десятилетие | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Послевоенная застройка встретилась с временами Хрущева — время плавно перетекает по этой улице из десятилетия в десятилетие

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так сразу и не найдешь роскошный детский сад с декором на фасаде. Кстати, на улице Закгейма их три! | Источник: Александр Куренной / 76.RUТак сразу и не найдешь роскошный детский сад с декором на фасаде. Кстати, на улице Закгейма их три! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так сразу и не найдешь роскошный детский сад с декором на фасаде. Кстати, на улице Закгейма их три!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

ПО ТЕМЕ
Александр КуреннойАлександр Куренной
Александр Куренной
фотограф
Улица Спальный район Ветхое жилье Перекоп
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
7 минут
руины
Гость
42 минуты
ну и колхоз...
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мы живем в иллюзии безопасности». Как люди остаются без жилья и без денег, пытаясь продать собственную квартиру
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Было страшно»: ярославна отправилась пешком из центра в Брагино — сколько времени это заняло
Мария
Мнение
Стоят в очередях и нервно переезжают от заправки к заправке. Что с бензином на «путинском» платном автобане
Артем Устюжанин
Мнение
«Даже смотреть на это тяжело». Что больше всего раздражает бармена — и это вовсе не капризные клиенты
Камила
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Рекомендуем