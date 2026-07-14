Лестницы для котов и дома в зелени: гуляем по тихой улице Перекопа, запечатлевшей смену десятилетий

В Красноперекопском районе Ярославля есть улицы, где время словно течет медленнее. Одна из них — улица Закгейма. Здесь старые дома скрываются за густыми кронами деревьев, во дворах разбиты палисадники, а для местных котов хозяева мастерят специальные лестницы.
Улица Закгейма застроена в основном малоэтажными домами середины XX века. Двухэтажки на этой улице потрепало временем, но они хранят облик улицы — без парадности, но с собственной, узнаваемой атмосферой.
Фотограф 76.RU прогулялся здесь и показал, как сегодня выглядит один из нетуристических уголков Ярославля.
Улица была названа в 1927 году в честь Давида Соломоновича Закгейма — члена военно-революционного комитета Ярославля в 1917 году. В 1918 году стал председателем исполкома Ярославского городского совета. Руководил национализацией банков и предприятий, реквизициями. Был убит во время ярославского белогвардейского мятежа в 1918 году в один день с председателем губисполкома Семеном Нахимсоном.