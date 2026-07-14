Выдачу пособий ужесточили: кого это коснется и какие теперь условия. Новости 14 июля

Претендовать на материнские выплаты и пособия по случаю погребения, смогут те миргранты, если их страховой стаж составит не менее полугода Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 июля.

Крупные сервисы Google, Apple и Samsung перестали работать в России

Сегодня в России произошел сбой крупных сервисов Google, Apple и Samsung. Проблемы наблюдались у пользователей в разных регионах страны, сообщает Downdetector.

Количество жалоб на неполадки в работе сервисов Google поступили из Москвы (31%), Красноярского края (23%), Санкт-Петербурга (15%), Нижегородской области, Хабаровского края, Чувашии и Башкортостана (по 8% каждая). Пользователи отмечали, что не могут получить доступ к сайту и поисковику ни с компьютера, ни со смартфона. Также возникли проблемы с выдачей информации через Google.

Также произошел сбой в работе веб-сервиса для хостинга IT-проектов GitHub. Доступ к сайту полностью ограничен, сообщает Downdetector.

Аналогичная ситуация случилась с сайтами Apple и Samsung. После этого Роскомнадзор сообщил, что не ограничивал доступ к GitHub, Google и Apple. Сайты и сервисы снова заработали на устройствах россиян.

Игровую платформу разработают для пожилых людей

В России создадут первую отечественную игровую платформу для людей старшего возраста. Проект «Академия ясного ума», получивший поддержку Института развития интернета (ИРИ), объединит мини-игры для тренировки памяти, внимания и других когнитивных функций. Разработка ведется при участии специалистов в области геронтологии и при поддержке Минздрава России.

Первые игры запустят в социальной сети «Одноклассники». После чего сервис сможет отслеживать изменения активности пользователей, что потенциально позволит использовать его для долгосрочного наблюдения за когнитивным состоянием. Платформа создается как инструмент регулярной когнитивной тренировки, а не как обычный игровой сервис.

«Мы стремимся сделать продукт, к которому пользователи будут возвращаться каждый день. При разработке изучили мировой опыт подобных проектов, а в дальнейшем планируем привлекать врачей, геронтологов и нейропсихологов для оценки эффективности игровых механик», — рассказал «Известиям» руководитель проекта «Игры для пожилых людей» Виталий Козлов.

Такую концепцию уже поддержали в Минздраве РФ. Содержание заданий и игровые сценарии разработчикам рекомендовано согласовывать с профильными специалистами. В ИРИ считают, что сервис соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Авторы уже имеют опыт реализации проектов при поддержке ИРИ. Дополнительным преимуществом новой инициативы станет запуск на платформе „Одноклассники“, что позволит сделать ее доступной для широкой аудитории старшего возраста. Поддержка Минздрава также повышает практическую значимость проекта», — сообщил заместитель генерального директора ИРИ Андрей Воронков.

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону

Умерла известная олимпийская чемпионка Галина Куклева. Трагическую весть сообщила председатель тюменской думы Светлана Иванова.

Галина Куклева — олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Источник: ОСШОР Луизы Носковой / Cpsr72.ru

«От имени всего спортивного сообщества Тюменской области и от себя лично выражаю глубочайшие, искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой — уходом из жизни заслуженного мастера спорта России по биатлону, олимпийской чемпионки и трехкратной чемпионки мира Галины Алексеевны Куклевой. Это невосполнимая потеря для всех нас», — пишет в своих соцсетях она.

Еще один некролог появился на сайте ОСШОР (областной школы олимпийского резерва). Там отметили, что Куклева была не просто великой чемпионкой для Тюменской области, а внесла неоценимый вклад в популяризацию здорового образа жизни и развитие биатлонного движения в регионе.

Спортсменке было всего 53 года. Она умерла на фоне болезни, с которой отчаянно боролась в последнее время.

«Я встретил ее где‑то полгода назад в аэропорту. Она возвращалась после химиотерапии. Встреча была очень непростой, мягко говоря. Она болела сильно», — рассказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «МатчТВ».

Куклева завоевала золото на Олимпиаде в Нагано в 1998 году. Она стала первой в спринтерской гонке на 7,5 километра. Также ей удалось обойти соперниц, несмотря на допущенный промах на первом огневом рубеже. На тех же играх спортсменка завоевала серебро в составе эстафетной команды.

Назван самый богатый разработчик ИИ в мире

Основатель китайской компании DeepSeek Лян Вэньфэн вышел на первое место среди разработчиков технологий искусственного интеллекта по уровню личного состояния. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, после последнего раунда привлечения инвестиций состояние Ляна увеличилось с 16,7 миллиарда долларов до 36 миллиардов. За сутки его капитал вырос на 116%, а с начала года — на 124%. Благодаря этому Лян Вэньфэн опередил Грега Брокмана, сооснователя и президента OpenAI, чье состояние оценивается в 25,5 миллиарда долларов, а также Дарио Амодея, генерального директора Anthropic, с состоянием около 8 миллиардов.

The Wall Street Journal отмечает, что в ходе первого раунда финансирования инвесторы оценили DeepSeek в более чем 50 миллиардов долларов, что сделало компанию самым дорогим стартапом в сфере ИИ в Китае. Привлеченные средства планируется направить на развитие ИИ-моделей.

В начале 2025 года DeepSeek привлекла внимание мировой технологической индустрии, представив языковую модель, конкурентную ведущим американским разработкам при значительно меньших затратах. Позже компания представила модель V4 и заявила о ее совместимости с чипами Huawei Technologies.

Юрист предупредил о неочевидной угрозе переводов

Во время переводов с карты на карту есть значительные риски. Это касается переводов денег на незнакомые номера, предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он подчеркнул, что такие операции могут привлечь внимание правоохранительных органов, особенно если получатель средств связан с экстремистской или террористической деятельностью. Еще плательщик может столкнуться с необходимостью подтвердить законность перевода. Например, при покупке товаров могут потребоваться документы, подтверждающие факт приобретения. Кроме того, работодатель, перечисляющий часть зарплаты со своего личного счета, тоже рискует столкнуться с доначислением налогов, страховых взносов, а также с наложением пеней и штрафов.

Юрист советует использовать официальные методы расчетов при оплате товаров и услуг, строго соблюдать законодательство при оформлении доходов. Хаминский также рекомендует сохранять доказательства переводов, такие как переписка, чеки или скриншоты, чтобы в случае необходимости предоставить их банку или налоговой службе, передает «Прайм».

Популярные смартфоны снимают с продажи

В этом году на российском рынке смартфонов могут произойти значительные изменения. Некоторые производители уже начали пересматривать свои линейки и сокращать количество доступных модификаций.

В частности, с прилавков магазинов могут исчезнуть недорогие модели таких брендов, как Xiaomi, Realme, Oppo и Vivo. Эти компании уже прекратили выпуск ряда игровых смартфонов и теперь пересматривают свои планы по объему поставок, оставляя только самые востребованные модели. В первую очередь из ассортимента удаляются устройства, которые продаются хуже и приносят меньше прибыли.

В результате на рынке останется более ограниченный выбор, особенно среди доступных по цене смартфонов. Рост себестоимости и логистических затрат делает некоторые модели экономически нецелесообразными. По прогнозам, во второй половине 2026 года количество новинок в массовом сегменте сократится на 20–30% по сравнению с докризисными периодами. При этом флагманские модели сохранятся, но их обновление будет происходить реже.

Этот тренд уже заметен: вместо множества похожих по характеристикам моделей производители стремятся оставить несколько ключевых устройств в основных ценовых категориях. Однако дефицита смартфонов в ближайшее время в России не ожидается. Запасов на складах пока достаточно, и официально представленные в стране бренды продолжают свои поставки.

Школы обязали брать детей в 10-й класс

Школы должны обеспечить место в 10-м классе для каждого выпускника 9-го класса независимо от результатов индивидуального отбора в профильные классы. Эту информацию предоставили в Министерстве просвещения.

«Если выпускник 9-го класса не прошел успешно индивидуальный отбор, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, обязаны предоставить ему место в данной образовательной организации в классе универсального профиля», — отметили в Минпросвещения в разговоре с ТАСС.

Отказ в приеме возможен только в случае отсутствия мест в классе универсального профиля. В такой ситуации школа должна либо зачислить ученика в профильный класс, либо найти для него другое место в этой же школе или в другой, находящейся в территориальной доступности.

Министерство просвещения также подчеркнуло, что защита права несовершеннолетних на получение среднего общего образования находится под особым контролем. За этим следят министерство, Генпрокуратура и Госдума.

Комары начнут разносить опасные инфекции

Изменение климата может привести к увеличению численности комаров в России. Кандидат биологических наук Юрий Юрченко предупредил, что повышение температуры и влажности увеличит риск распространения инфекций, передаваемых этими насекомыми.

По словам ученого, с ростом температуры возрастает вероятность развития патогенов в организме комаров. Например, птицы, мигрирующие в Россию, могут заносить вирус лихорадки Западного Нила, который комары способны передавать человеку. Юрченко отметил, что с потеплением число опасных для людей возбудителей может увеличиваться.

Ученый также подчеркнул, что в новых климатических условиях паразитам будет комфортнее развиваться. Более того, уже существующие в России вирусы могут стать еще более опасными из-за изменения температурного режима.

Юрченко предположил, что, хотя климат России не тропический, некоторые возбудители могут попадать в страну с перелетными птицами летом и распространяться в местных условиях. Однако в настоящее время большинство тропических болезней не могут долго существовать в России из-за холодных зим.

Длинных выходных больше не будет

В этом году трехдневных выходных больше не будет, так как последний раз они были в июне в честь Дня России. Следующий продолжительный отдых состоится через полгода.

Отдохнуть в середине недели россияне смогут в День народного единства, который выпадает на 4 ноября, среду. Работа же разделится на два коротких периода: с 2 по 3 ноября и с 5 по 6.

Еще одна короткая рабочая неделя будет с 28 по 30 декабря. А уже с 31-го числа, в четверг, начнутся длинные новогодние праздники, которые продлятся 11 дней. Завершится отдых 10 января 2027 года.

Кто может заправиться на АЗС без очереди

Многие не знают, что для заправки автомобиля необязательно стоять в очереди на АЗС. Существуют категории водителей, которым закон предоставляет право на внеочередную заправку.

В настоящее время власти устанавливают лимиты на отпуск топлива, есть ограничения на заправку в канистры, а также некоторые АЗС работают по графику. Из-за этого на станциях могут появляться очереди.

Те, кто имеет право на внеочередную заправку, опираются на федеральное законодательство. Речь идет об Указе Президента РФ № 1157 от 2 октября 1992 года «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов», а также о региональных распоряжениях, которые уточняют и расширяют этот список.

Инвалиды I и II групп имеют право на внеочередную заправку на всей территории страны. Это касается как самих инвалидов, так и лиц, воспитывающих ребенка-инвалида, если они приезжают на заправку вместе с ним.

Когда инвалид или семья с ребенком-инвалидом приезжают на АЗС, необходимо предъявить подтверждающие документы. Это нужно для того, чтобы в случае недопонимания с другими водителями можно было спокойно показать их администратору станции.

Помимо инвалидов, приоритетное право на заправку без очереди имеют экстренные службы. Это самая очевидная категория. Врачи не могут ждать своей очереди, так как от их оперативности зависит человеческая жизнь. Это право также распространяется на пожарных, полицию и Росгвардию. Их транспорт заправляется без задержек.

В этот список также включены коммунальные службы. В некоторых регионах губернаторы расширяют перечень льготников, включая в него мусоровозы, ассенизаторские машины и дорожную технику. Минприроды России предложило обеспечить приоритетное топливо для техники, занимающейся обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО), и это предложение было поддержано на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака.

Логика здесь проста: никто не хочет, чтобы город остался без вывоза мусора или без воды из-за неисправного водовоза. Последствия таких ситуаций могут быть гораздо серьезнее, чем недовольство водителей, которые стоят в очереди на заправку.

Выдачу пособий ужесточили

Правительство поддержало законопроект об ужесточении условий получения социальных пособий. Это коснется иностранцев в России.

С начала 2027 года обладатели вида на жительство и разрешения на временное проживание смогут получать выплаты по материнству и пособия на погребение только при условии, если они проработали официально не менее шести месяцев. Сейчас мигранты, временно находящиеся в России, вправе рассчитывать на страховое обеспечение по больничным листам при условии уплаты страховых взносов в течение минимум шести месяцев. При этом они также должны отчислять страховые взносы не менее шести месяцев. Аналогичное правило, согласно законопроекту, будет распространяться и на иностранцев с ВНЖ.