«Когда тренера депортировали, мир рухнул»: как бизнесвумен за год стала чемпионкой мира в фитнес-бикини — видео

Мы встретились со спортсменкой в межсезонье, не на пике формы Источник: Роман Данилкин / 63.RU

«Те, кто не прошел этот путь, думают: " Да она только попу с плечами качать умеет и больше ничего, это легко " . Когда узнают, что у меня еще 30 титулов в конкурсах красоты, всплывает клише " папик купил " . Потом оказывается, у меня еще 4 высших образования с отличием, звание мастера спорта по художественной гимнастике. А этого не купишь. И вот людям сказать уже нечего», — улыбается Дарья Шаповалова.

63.RU спортсменка из Самары рассказала о детстве в окружении гробов, «эмоциональной блевотне», ипотеке на фитнес-клуб и идеальных кубиках на животе, за которые ее засудили.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

— Дарья, в мае к титулам чемпионки мира и четырехкратной чемпионки России в фитнес-бикини вы добавили еще один — абсолютной чемпионки Европы. И это притом что до соревнований в Испании вы добирались окольными путями — был риск вообще не доехать. И в последний момент остались без тренера. Что случилось?

— Чемпионат Европы был в испанской Санта-Сусанне. Это мировая столица фитнеса, Мекка бодибилдеров. Российские атлеты живут в разных городах, и соответственно, каждый добирался туда своим путем.

Мы с мамой (она всегда приезжает меня поддержать на соревнованиях) летели с четырьмя пересадками. Год назад всей нашей сборной Испания отказала в визах по политическим причинам. В этом году делали французский шенген — соответственно, и въехать в Евросоюз нужно было именно через Францию.

— Когда только начинала свой путь в бодибилдинге, мой первый замер талии был 65 сантиметров. В этом мае на чемпионат Европы я выходила с талией 56 сантиметров Источник: dariashapovalova.fitness / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Перед чемпионатом Европы я участвовала в Кубке России в Москве, поэтому вылетала сразу из столицы. Маршрут с пересадками был такой: Москва — Баку — Париж — Барселона — Санта-Сусанна. Все рейсы брала с большой разницей по времени. Важно было избежать эффекта домино и, если один из самолетов опоздает, не потерять билеты на следующие. Плюс закладывала время на то, чтобы в принципе приехать раньше и дать телу восстановиться: после длительных перелетов отекаю я, конечно, знатно.

И вот прям помню этот момент: мы уже в Испании, зашли с мамой в магазин, а тут мне сообщение приходит, что тренера депортировали. Он тоже летел через Париж. У него там живет дочь. И после турнира он собирался погостить у нее. Соответственно, отель во Франции не бронировал. Пограничники объяснили, что виза — не гарантия того, что ты можешь находиться в стране, нужно подтвердить цель пребывания, бронь гостиницы и т. д.

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— Вас сильно деморализовала эта ситуация?

— Конечно, когда моего тренера депортировали, было ощущение, что мир рухнул. Присутствие наставника всегда важно. Это ключевой момент, особенно на соревнованиях такого уровня.

— Это же не художественная гимнастика, не бокс, не плавание. Почему бодибилдерам важно быть с тренером на чемпионате? Тем более что у вас спортивное образование и своя студия фитнеса и растяжки.

— Каким бы профессионалом ты ни был, нельзя добиться высоких результатов в одиночку. Всегда есть люди, которые уже прошли до тебя путь к успеху. И тут у тебя выбор: платить своим временем и набивать шишки самостоятельно или платить деньгами за чужой опыт. И мой тренер Муштанов Антон Владимирович — человек, чей взгляд на меня и чьи слова в мой адрес могут мгновенно воскресить, в каком бы состоянии я ни была. Вот буквально смотрю ему в рот, как губка впитываю каждое сказанное им слово.

— Любимая шутка всех бикиняшек после нанесения сценического грима: «Телефон меня не узнаёт. Он в шоке от красоты». Да, Face ID уже не сработает, зайти в смартфон можно только по паролю Источник: dariashapovalova.fitness / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Настолько сильна моральная поддержка?

— Дело не только в моральной поддержке. В ноябре 2025-го мы были с ним на чемпионате мира. Я выступала в двух категориях: эстетический и артистический фитнес. И вот в артистическом, в раунде «Тело», я как раз не попала в первый топ спортсменов, потому что была сильно рельефна и суха по сравнению с другими девочками. Как сказал главный судья: «У нее есть пресс». А мы вроде не на чемпионате мира по шахматам. Но то, что качество тела у меня было выше, чем у других, сыграло злую шутку. Казалось бы, явный лидер категории, по мнению судей, им не является.

И мой тренер, когда я уже стояла на сцене в финале, смотрел на меня и на других спортсменок и давал мне четкие установки: на сколько сантиметров втянуть или, наоборот, расслабить пресс, как раскрыть плечо… Как стать лучшей, но не быть при этом белой вороной на фоне других девочек. Филигранно вел к победе, как кукловод, четко управлял моим телом.

И я понимала, что на чемпионате Европы мне нужна абсолютно такая же поддержка тренера, но его не пустили. Помогали советами из зала наши спортивные функционеры, которые приехали со сборной России. Но на этих соревнованиях и соперницы уже были такие же мышечные и прокачанные.

— Что показывают в артистическом фитнесе?

— Моя категория официально называется «Фитнес эстетический». Но я выступаю и в артистическом фитнесе. И вот как раз в этой номинации в первом раунде у меня был номер, где я выхожу в образе Майкла Джексона, а потом срываю одежду и оказываюсь уже в костюме стюардессы из клипа Toxic Бритни Спирс.

— Костюм Майкла Джексона стал моей визитной карточкой в бикиняшном мире Источник: dariashapovalova.fitness / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Такой костюм-матрешка?

— Да, основная сложность задумки как раз таки состояла в том, что нужно было один костюм спрятать под другой. Мы вместе с московским дизайнером разрабатывали всё это. Она, что называется, мастер, Богом поцелованный.

Я же не просто вышла постоять, походить или потанцевать. Номер активный, с достаточно сложными элементами. Важно, чтобы ничего не слетело и не расстегнулось, но при этом в нужный момент я могла бы легко и играючи перевоплотиться из Джексона в Спирс. Под определенный музыкальный бит, под определенное слово в песне я срываю штаны на клепках, а там юбка, пиджак и белая манишка, а под ними — топ, отбрасываю шляпу, а под ней закреплена маленькая пилотка стюардессы. И вся эта одежда еще не должна сковывать движений. Права на ошибку нет. Всё нужно делать четко, без заминок.

— Говорят, что все выступающие на сцене — сломленные внутри люди, потому что хотят доказать что-то. Возможно, это отчасти верно. Уверена, что психически здоровых не существует вообще. Кто думает, что такие есть, как раз самые психически нездоровые Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Купальник тоже какой-то особенный?

— У тебя всего несколько минут на сцене, чтобы судьи оценили твои пропорции, глубину мышц. Рандомный купальник с маркетплейса, какими бы камнями он ни был украшен, может испортить фигуру. Поэтому наши купальники делаются по индивидуальным замерам под каждую конкретную девочку. Даже чашечки у лифа вылепливаются под антропометрические показатели.

Причем мастер, создающий костюмы, должен оценить, насколько ты можешь схуднуть или поднабрать мышц. Тело даже в течение дня может меняться. Но купальник должен всегда сидеть идеально.

— В этом купальнике случились все мои самые громкие победы, так что для меня он имеет не просто цену, но и ценность Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Купальник украшен камнями Swarovski в ювелирной огранке Источник: Роман Данилкин / 63.RU

— Сколько могут стоить такие купальники для атлеток?

— Когда занималась гимнастикой, думала, что дороже купальника за 30 тысяч (а это было 15 лет назад) уже не будет ничего. Потом начались вот эти платья для конкурсов красоты, и поняла: «А бывает и дороже». Пришла в бодибилдинг, и оказалось, что наряды для гимнастики и конкурсов красоты вместе взятые сильно дешевле бикиняшного купальника.

В фитнес-бикини речь может идти о суммах от 300 до 500 тысяч рублей — я говорю про качественные купальники, в которых не стыдно представлять страну.

— Фитнес-бикини — это не конкурс, это вид спорта. Бодибилдинг и фитнес находятся под патронажем Министерства спорта Российской Федерации. Здесь так же присуждаются разряды: кандидат в мастера и мастер спорта Источник: dariashapovalova.fitness / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Своего тренера вы называете лучшим в России…

— Это не я называю. По рейтингу Федерации фитнеса и бодибилдинга России Антон Владимирович Муштанов из года в год становится лучшим тренером в стране. Он из Нижнего Новгорода. Сейчас живет в Сочи. Когда у меня был день рождения, написала ему: «Добрый вечер, я ваша будущая чемпионка». Как в воду глядела! Сами тренировки у нас проходят не в формате видеозвонков. Антон Владимирович присылает программу, составленную под меня, я ее изучаю и делаю всё по этому протоколу.

Плюс к упражнениям — бесчисленное количество готовки ежедневно, четко по граммам.

— Вы сказали про то, что все порции еды взвешиваете вплоть до граммов. Не голодаете?

— Если я покажу фотографию своих контейнеров с едой, вы скажете: «Да я в жизни столько не съем». Это питание мужика здорового. Но при моем метаболизме и активности всё очень быстро прогоняется через организм.

Основа рациона — сложные углеводы. У меня это картошка и хлебцы, поскольку насыщают больше всего. Из белков ем куриную грудку, белую рыбу и яичные белки, а из жиров — один желток в день. Ну и овощи, которые тоже взвешиваю. Всё.

В момент сушки к соревнованиям режим еще жестче, количество еды уменьшается. Выбираю только те продукты, которые дают максимальное насыщение. И воду пью очень дозированно. По прошествии трех сезонов в фитнес-бикини стала еще лучше понимать свое тело.

На фото — пример дневного рациона обладательницы лучшего в мире тела Источник: dariashapovalova.fitness / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— В художественной гимнастике не понимали свое тело?

— За 13 лет в художественной гимнастике я заработала страшнейшее расстройство пищевого поведения (РПП). И казалось бы, бодибилдинг должен подкрепить и усилить это. Не секрет, что у всех бикиняшек особые отношения с едой.

Но я, наоборот, избавилась от этой проблемы. Научилась слышать и слушать свой организм.

— Вы с детства занимались гимнастикой, но в подростковом возрасте все обычно бунтуют, говорят, что надоело, и хотят бросить любые секции, жалуются, что не успевают. Вы не бросали?

— Была, конечно, эмоциональная блевотня, как я ее называю. Я же человек, и мне тоже может быть физически и морально сложно. А уж в гимнастике менталочка так ушатывается!

Мама меня привела в 4 года в этот спорт. Я начала заниматься в 148-й школе, где потом и училась. Там базировалась секция моего первого тренера — Кан Светланы Юрьевны. Она очень много в меня вложила. Благодаря ее работе меня взяли в сборную Самарской области и я уже стала тренироваться на базе спортивного комплекса «Грация».

И конечно, огромная заслуга моей мамы в том, что она не дала мне свернуть с пути. Да, сложно быть круглой отличницей в школе и состоять в областной сборной. Но для меня нет «или — или».

— Я начала тренироваться, когда кто-то еще не умел читать. У меня звание мастера спорта по художественной гимнастике. Это ежедневный многолетний труд. Бывает, говорят: «У тебя врожденная дисциплина». Пахала в зале, пока все гуляли в детстве. Я не умею кататься на велосипеде, у меня его никогда в жизни не было. У меня были обруч, мяч, лента и скакалка. Всё Источник: dariashapovalova.fitness / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— С детства понимала, что придется всего добиваться своими силами. И чем быстрее я это приняла для себя, тем раньше мне стало проще жить. Многие ошибочно думают, что у профессиональных спортсменов интеллект как у зубочистки и они ничего кроме своих тренировок не знают и не умеют. Но чтобы добиться успеха в спорте, нужно как раз таки обладать высоким интеллектом. Глупых спортсменов не бывает. По крайней мере, я таких не встречала.

— Российские мастера, которые делают укладки и мейкап спортсменкам, самые топовые. Они ценятся во всём мире. Самые лучшие купальники отшиваются в России, и самые лучшие образы создаются в России. Самая лучшая организация проведения турниров — тоже у нас, в России. Мы задаем планку и тренды на образы, которые потом расходятся по всем странам Источник: dariashapovalova.fitness / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— А ваши родители кто по профессии, тоже спортсмены?

— Из профессиональных спортсменов я одна в семье. Мама в школьные годы занималась лыжами, ходила на байдарках, по образованию она бухгалтер и швея. Своими руками делала мне много гимнастических купальников, вместе с ней мы шили мне наряды на конкурсы красоты, и даже подушечки здесь в фитнес-центре — тоже мамино творчество.

У родителей был свой ритуальный бизнес. Папа провожал людей в последний путь, так скажем. Я росла среди гробов и венков. Абсолютно нормально к этому отношусь. Мне всегда говорили, что бояться надо живых. Когда мне было 18 лет, папы, к сожалению, не стало. Сейчас мама работает в муниципальном предприятии как организатор похорон.

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— Отличница в школе, чемпионка в сборной… Как в вашу жизнь «проникли» конкурсы красоты?

— Началось всё в студенческие годы в Казани. И в вузе хотела попробовать себя сразу во всех направлениях. Занималась в 2 танцевальных коллективах, школах спортивной журналистики и ведущих, выступала в КВН. Как отказаться от возможностей, которые дает жизнь? И когда узнала о конкурсе «Мисс Академия», тут же записалась на кастинг. Но меня не взяли. Через год снова решила участвовать. Ладно уж, что скрывать — хотела закрыть гештальт. Прошла отбор и победила. А потом затянуло.

— Родители были не против вашего переезда в Казань?

— Они меня туда и выпихнули. В Самаре не было направления «спортивный менеджмент». Ездили с мамой на дни открытых дверей в Санкт-Петербургский университет физкультуры, спорта и здоровья Лесгафта и в Поволжскую академию физкультуры, спорта и туризма. Ее открыли в Казани ко Всемирной универсиаде. Ту планку, которую там задали, ни один из вузов нашей страны еще не достиг. Искренне в этом убеждена.

По сути, учеба в другом городе — решение моей мамы. Может быть, сейчас многие скажут: «За тебя всё решали». Да. И мои мама с папой сделали прекрасный выбор. Когда я уже сама работала с детьми как тренер, слышала от их родителей: «Ну вот он не хочет» или «Он сам выберет». Как ребенок в 3 или 4 года может сделать выбор?

Я счастлива, что за меня в свое время это сделали родители. Всю жизнь буду им благодарна за то, что направили. Сейчас я занимаюсь тем, что, по сути, меня кормит. Мои дипломы не пылятся на полке. Те знания, что я получила в вузах, отрабатывают себя по полной.

У Дарьи Шаповаловой 4 диплома: Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, направление «спортивный менеджмент», бакалавриат и магистратура с отличием; Казанский федеральный университет, направление «общая психология», и Московский финансово-промышленный университет, направление «интернет-маркетинг» Источник: dariashapovalova.fitness / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Открыли свою студию фитнеса в Самаре?

— Да, когда появилась возможность, я за нее зацепилась. Мне кажется, лучше работать 24/7 на себя, чем 5/2 на кого-то. Взяла в ипотеку коммерческое помещение. Весь ремонт с мамой своими руками делали.

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— Не страшно было идти в бизнес?

— Конечно, страшно. Уезжала из Казани со слезами. Я была фитнес-тренером в прекрасном клубе. Там я училась взрослой жизни. До этого в студенчестве были разные подработки, что называется, на шоколадки. А это была первая постоянная серьезная работа.

Многие думают, что бизнес — это сидеть, пить капучино на кокосовом в каком-нибудь модном заведении или лежать под пальмами на Бали, а деньги сами капают. Нет, к сожалению, деньги сами не капают на счет, какие бы аффирмации ты там ни пел. Хочешь зарабатывать — паши. Это высокая коммуналка, это налоги.