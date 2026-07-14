Сорок три — и до сих пор не замужем. Куда пропала самая сексуальная участница «Уральских пельменей»

Еще пять лет назад Юлия Михалкова была одной из самых обсуждаемых актрис России. Ее имя было везде: на выборах в думу Екатеринбурга, на Каннском кинофестивале, в топе самых сексуальных женщин и в благотворительных проектах. Правда, в последнее время экс-участница «Уральских пельменей» пропала из информационной повестки — лишь иногда красотка публикует фото в своих социальных сетях и изредка участвует в интервью, где отвечает на одни и те же банальные вопросы.
12 июля Юлии Михалковой исполнилось 43 года. Наши коллеги из Е1.RU узнали, чем сейчас живет одна из самых харизматичных уральских актрис.
2026 год наша героиня встретила изящно — сначала в костюме зайки, а после в черном кружевном платье. 19 января она отметила Крещение и рассказала об этом подписчикам.
После этого Юлия пропала из социальных сетей на два месяца. Только в апреле она активно начала давать интервью: рассказывала про работу в «Уральских пельменях», а также о своих новых проектах, избегая ответов на вопросы о личной жизни.
По всей видимости, сердце Юлии Михалковой до сих пор свободно. В выпуске проекта «12 вопросов» актриса так рассказала о своем мужском идеале:
«Когда я создавала сценарий к фильму „Уралочка“, в основу лег персонаж Григорий. Это такой собирательный образ мужчины, которых я видела с детства. Я родилась в Верхней Пышме, городе-заводе, где люди именно такими были. И мне хотелось показать не мажора на дорогой машине, избалованного, а человека, который делает свое дело и не жалуется на жизнь. Просто живет тихую жизнь и счастлив. Немногословный, неунывающий мужчина, на первый взгляд жесткий, суровый, но умеющий любить, умеющий быть теплым. Люблю обычных простых людей, простых мужчин».
Она также объяснила, почему не выставляет напоказ свою личную жизнь.
«Мне кажется, мои творческие проекты намного интереснее, чем
В апреле с Юлией Михалковой вышел выпуск «По фану», где она билась за честь ХК «Автомобилист». Правда, такой формат пришелся по душе не всем фанатам.
«Ужас какой-то. Вместо того чтобы пригласить настоящих фанатов — Ярушина, Брекоткина — вы приглашаете девчонок? Краснова только по рекламным контрактам на матчи ходит, а Юлю я вообще на играх ни разу не видела», — написала зрительница в комментариях.
Юлия Михалкова не забывает про свою театральную деятельность. Она по-прежнему играет в спектакле «Отдам бывшего в хорошие руки».
Вероятно, юмор в жизни Юлии ушел на второй план. Теперь она углубилась в изучение парфюмерного искусства и свой первый аромат создала в честь Екатеринбурга.
«Мы решили, что Екатеринбург сочетает в себе ароматы пяти материалов и явлений: бумага — символ гражданской активности и науки; камень и сталь — мощное дыхание промышленности; кофе и выхлопные газы — динамика повседневной жизни в час пик; холод и уютное тепло — всё, что надо знать о местной погоде; горчинка и хвоя — разнотравье, леса, поля, аллеи города и пригорода», — написала Михалкова.
В мае красотка отправилась в дорогой спа-комплекс, который расположен в Подмосковье. Например, пять ночей в стандартном номере на одного там обойдутся в 300 тысяч рублей.
Также Михалкова продолжает участвовать в экологической акции «Вода России». В мае вместе с волонтерами она провела уборку в Сергиевом Посаде.
В начале июня актриса побывала на фестивале «Движение» в Екатеринбурге. Юлия сделала памятные снимки с поклонниками. На площадке ее сопровождала охрана — Михалкова показала, как сотрудник заботливо таскал ее на руках, чтобы она не намочила туфли.
В этом году Юлия Михалкова разрабатывает в качестве продюсера и координирует запуск производства комедийного фильма о приключениях уральской семьи в джунглях. Она также ведет переговоры с инвесторами и отвечает за творческие вопросы.
Сейчас актриса руководит кинопроизводственной студией «ЮМ Продакшн», которая была основана ею в марте этого года. В разработке у Михалковой еще два проекта — о горном походе и студенте «Бауманки».
Так что, если вы потеряли Юлию Михалкову в новостном потоке — не переживайте. Она просто очень занята разными проектами в Москве и ее окрестностях.