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Развлечения Истории Сорок три — и до сих пор не замужем. Куда пропала самая сексуальная участница «Уральских пельменей»

Сорок три — и до сих пор не замужем. Куда пропала самая сексуальная участница «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова отмечает день рождения

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Редакция E1.RU поздравляет Юлию Михалкову с днем рождения! | Источник: Юлия Михалкова / T.meРедакция E1.RU поздравляет Юлию Михалкову с днем рождения! | Источник: Юлия Михалкова / T.me

Редакция E1.RU поздравляет Юлию Михалкову с днем рождения!

Источник:

Юлия Михалкова / T.me

Еще пять лет назад Юлия Михалкова была одной из самых обсуждаемых актрис России. Ее имя было везде: на выборах в думу Екатеринбурга, на Каннском кинофестивале, в топе самых сексуальных женщин и в благотворительных проектах. Правда, в последнее время экс-участница «Уральских пельменей» пропала из информационной повестки — лишь иногда красотка публикует фото в своих социальных сетях и изредка участвует в интервью, где отвечает на одни и те же банальные вопросы.

12 июля Юлии Михалковой исполнилось 43 года. Наши коллеги из Е1.RU узнали, чем сейчас живет одна из самых харизматичных уральских актрис.

Рассказываем, чем сейчас занимается Юлия Михалкова | Источник: Юлия Михалкова / T.meРассказываем, чем сейчас занимается Юлия Михалкова | Источник: Юлия Михалкова / T.me

Рассказываем, чем сейчас занимается Юлия Михалкова

Источник:

Юлия Михалкова / T.me

2026 год наша героиня встретила изящно — сначала в костюме зайки, а после в черном кружевном платье. 19 января она отметила Крещение и рассказала об этом подписчикам.

Так актриса встретила Новый год | Источник: Юлия Михалкова / T.meТак актриса встретила Новый год | Источник: Юлия Михалкова / T.me

Так актриса встретила Новый год

Источник:

Юлия Михалкова / T.me

Как вам такие кружева? | Источник: Юлия Михалкова / T.meКак вам такие кружева? | Источник: Юлия Михалкова / T.me

Как вам такие кружева?

Источник:

Юлия Михалкова / T.me

Золотой диван усиливает эффект полупрозрачного черного платья | Источник: Юлия Михалкова / T.meЗолотой диван усиливает эффект полупрозрачного черного платья | Источник: Юлия Михалкова / T.me

Золотой диван усиливает эффект полупрозрачного черного платья

Источник:

Юлия Михалкова / T.me

Михалкова на Крещении | Источник: Юлия Михалкова / T.meМихалкова на Крещении | Источник: Юлия Михалкова / T.me

Михалкова на Крещении

Источник:

Юлия Михалкова / T.me

После этого Юлия пропала из социальных сетей на два месяца. Только в апреле она активно начала давать интервью: рассказывала про работу в «Уральских пельменях», а также о своих новых проектах, избегая ответов на вопросы о личной жизни.

По всей видимости, сердце Юлии Михалковой до сих пор свободно. В выпуске проекта «12 вопросов» актриса так рассказала о своем мужском идеале:

«Когда я создавала сценарий к фильму „Уралочка“, в основу лег персонаж Григорий. Это такой собирательный образ мужчины, которых я видела с детства. Я родилась в Верхней Пышме, городе-заводе, где люди именно такими были. И мне хотелось показать не мажора на дорогой машине, избалованного, а человека, который делает свое дело и не жалуется на жизнь. Просто живет тихую жизнь и счастлив. Немногословный, неунывающий мужчина, на первый взгляд жесткий, суровый, но умеющий любить, умеющий быть теплым. Люблю обычных простых людей, простых мужчин».

Актриса так и не обрела женского счастья | Источник: Юлия Михалкова / T.meАктриса так и не обрела женского счастья | Источник: Юлия Михалкова / T.me

Актриса так и не обрела женского счастья

Источник:

Юлия Михалкова / T.me

Она также объяснила, почему не выставляет напоказ свою личную жизнь.

«Мне кажется, мои творческие проекты намного интереснее, чем то, с кем я хожу за ручку. В СМИ столько вымышленных романов, меня спрашивают: „Юля, когда ты успела, почему нам не говорила о своем романе?“ — рассказала актриса телеканалу 360. — Меня окружают только сильные, надежные, целеустремленные мужчины, за которыми хочется идти и с которых хочется брать пример. Но кольца на пальце нет!»

В апреле с Юлией Михалковой вышел выпуск «По фану», где она билась за честь ХК «Автомобилист». Правда, такой формат пришелся по душе не всем фанатам.

«Ужас какой-то. Вместо того чтобы пригласить настоящих фанатов — Ярушина, Брекоткина — вы приглашаете девчонок? Краснова только по рекламным контрактам на матчи ходит, а Юлю я вообще на играх ни разу не видела», — написала зрительница в комментариях.

Актриса участвует в различных шоу | Источник: Юлия Михалкова / T.meАктриса участвует в различных шоу | Источник: Юлия Михалкова / T.me

Актриса участвует в различных шоу

Источник:

Юлия Михалкова / T.me

Юлия Михалкова не забывает про свою театральную деятельность. Она по-прежнему играет в спектакле «Отдам бывшего в хорошие руки».

Михалкова играет бывшую жену главного героя | Источник: Юлия Михалкова / T.meМихалкова играет бывшую жену главного героя | Источник: Юлия Михалкова / T.me

Михалкова играет бывшую жену главного героя

Источник:

Юлия Михалкова / T.me

Еще один сценический образ | Источник: Юлия Михалкова / T.meЕще один сценический образ | Источник: Юлия Михалкова / T.me

Еще один сценический образ

Источник:

Юлия Михалкова / T.me

В театре Юлия может носить и такую прическу | Источник: Юлия Михалкова / T.meВ театре Юлия может носить и такую прическу | Источник: Юлия Михалкова / T.me

В театре Юлия может носить и такую прическу

Источник:

Юлия Михалкова / T.me

Вероятно, юмор в жизни Юлии ушел на второй план. Теперь она углубилась в изучение парфюмерного искусства и свой первый аромат создала в честь Екатеринбурга.

«Мы решили, что Екатеринбург сочетает в себе ароматы пяти материалов и явлений: бумага — символ гражданской активности и науки; камень и сталь — мощное дыхание промышленности; кофе и выхлопные газы — динамика повседневной жизни в час пик; холод и уютное тепло — всё, что надо знать о местной погоде; горчинка и хвоя — разнотравье, леса, поля, аллеи города и пригорода», — написала Михалкова.

Михалкова решила создать аромат и назвать его в честь Екатеринбурга | Источник: Юлия Михалкова / T.meМихалкова решила создать аромат и назвать его в честь Екатеринбурга | Источник: Юлия Михалкова / T.me

Михалкова решила создать аромат и назвать его в честь Екатеринбурга

Источник:

Юлия Михалкова / T.me

Михалкова остается екатеринбурженкой даже в Москве | Источник: Юлия Михалкова / T.meМихалкова остается екатеринбурженкой даже в Москве | Источник: Юлия Михалкова / T.me

Михалкова остается екатеринбурженкой даже в Москве

Источник:

Юлия Михалкова / T.me

В мае красотка отправилась в дорогой спа-комплекс, который расположен в Подмосковье. Например, пять ночей в стандартном номере на одного там обойдутся в 300 тысяч рублей.

Актриса отдыхала в дорогом санатории в Подмосковье | Источник: Юлия Михалкова / T.meАктриса отдыхала в дорогом санатории в Подмосковье | Источник: Юлия Михалкова / T.me

Актриса отдыхала в дорогом санатории в Подмосковье

Источник:

Юлия Михалкова / T.me

Источник: Юлия Михалкова / T.meИсточник: Юлия Михалкова / T.me
Источник:

Юлия Михалкова / T.me

Также Михалкова продолжает участвовать в экологической акции «Вода России». В мае вместе с волонтерами она провела уборку в Сергиевом Посаде.

Актриса помогает или просто пришла проконтролировать процесс уборки? | Источник: Юлия Михалкова / T.meАктриса помогает или просто пришла проконтролировать процесс уборки? | Источник: Юлия Михалкова / T.me

Актриса помогает или просто пришла проконтролировать процесс уборки?

Источник:

Юлия Михалкова / T.me

В начале июня актриса побывала на фестивале «Движение» в Екатеринбурге. Юлия сделала памятные снимки с поклонниками. На площадке ее сопровождала охрана — Михалкова показала, как сотрудник заботливо таскал ее на руках, чтобы она не намочила туфли.

Так Михалкова провела время на фесте «Движение»

Источник:

Юлия Михалкова / T.me

В этом году Юлия Михалкова разрабатывает в качестве продюсера и координирует запуск производства комедийного фильма о приключениях уральской семьи в джунглях. Она также ведет переговоры с инвесторами и отвечает за творческие вопросы.

Сейчас актриса руководит кинопроизводственной студией «ЮМ Продакшн», которая была основана ею в марте этого года. В разработке у Михалковой еще два проекта — о горном походе и студенте «Бауманки».

Так что, если вы потеряли Юлию Михалкову в новостном потоке — не переживайте. Она просто очень занята разными проектами в Москве и ее окрестностях.

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Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Юлия Михалкова Уральские пельмени Актриса Звезда День рождения
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Комментарии
1
Гость
17 минут
Красотка!
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Гость
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