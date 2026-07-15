США возобновили морскую блокаду Ирана. Тегеран в ответ полностью разорвал перемирие

Из-за взрывов вблизи Ормузского пролива поднимаются столбы дыма Источник: Razieh Poudat / ISNA via AP

Вооруженные силы (ВС) США возобновили морскую блокаду Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования ВС США (CENTCOM) 14 июля в 16:00 по местному времени.

«Американские войска возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы и обратно», — говорится в публикации в X.

В командовании уточнили, что на Ближнем Востоке действуют более 20 кораблей военно-морских сил США и сотни самолетов. Отмечается, что военные готовы к боевым действиям.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что у Тегерана больше нет никаких обязательств по соглашению из 14 пунктов, которое удалось заключить с США в июне. Он добавил, что Штаты действует вразрез со всеми положениями меморандума.

«Невыполнения одного из пунктов было достаточно, чтобы разрушить весь меморандум о взаимопонимании. Теперь США нарушили все свои обязательства», — приводит слова Гарибабади Tasnim.

Замглавы МИД также уточнил, что Тегеран и Вашингтон не проводили переговоры в Омане. Встреча прошла только между представителями Ирана и Омана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что пока США не покинут Ближний Восток, нефть и газ не будут экспортироваться из региона, а открытие Ормузского пролива значительно затянется.

До начала блокады США и Иран снова обменялись ударами. Ночью 14 июля стороны также атаковали военные базы друг друга. Перемирие между Вашингтоном и Тегераном оборвалось 8 июля. Дональд Трамп обвинил власти Исламской Республики в нарушении достигнутых договоренностей. CENTCOM объяснил, что Иран нарушил условия режима прекращения огня и ударил по трем коммерческим судам в Ормузском проливе.