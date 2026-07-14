Вошел в воду — вышел весь в пятнах: что такое «зуд купальщика» и в каких водоемах им можно заразиться

Дерматологи предостерегают от летней болячки Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вошел в воду, а вышел весь в пятнах — именно так может закончиться заплыв в запрещенных водоемах. Красные высыпания, почти как при ветрянке, и нестерпимый зуд — главные признаки болезни. Подробнее о том, что такое «зуд купальщика» и как его лечить, нашим коллегам из MSK1.RU рассказала врач-дерматолог Екатерина Вертиева.

«Зуд купальщика» (или церкариоз) — паразитарное кожное заболевание. Его вызывают личинки червей, живущие в воде.

Как рассказала дерматолог, личинки плоских червей (церкарии), живущие в водоплавающих птицах, способны проникнуть под кожу человека и вызвать сильный зуд уже в первые полчаса после купания.

«Церкарии паразитируют на водоплавающих птицах и моллюсках. Они внедряются в тело человека, но не способны в нем жить, поэтому погибают. Как раз проникновение личинок и продукты их жизнедеятельности вызывают эту реакцию», — объяснила врач.

Заболевание, добавляет дерматолог, можно подхватить после купания в диких пресных водоемах: в стоячую воду от уток и попадают церкарии. Во время плавания они цепляются за любые открытые участки кожи.

«Важный фактор для развития паразитов — температура. Почему это происходит летом? Когда вода прогревается до 20–23 градусов, особенно на мелководье, как раз создаются благоприятные условия для личинок. Поэтому купаться в запрещенных водоемах, прудах, озерах не надо. Либо по по возможности отплывать подальше — туда, где глубже и вода холоднее», — советует эксперт.

Пройдет ли болезнь сама? Это возможно, но лучше всё же проконсультироваться с врачом.

«Если укусов комара может быть два-три, то при церкариозе это множественные высыпания — их может быть сотня. Они вызывают мучительный зуд, — напоминает дерматолог. — Чтобы снять симптомы, обычно назначают антигистаминные препараты либо противозудные средства: гели, лосьоны. Иногда даже требуются гормональные мази, чтобы поскорее купировать воспалительную реакцию».