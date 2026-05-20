Хоккеисты «Локомотива» из победной раздевалки — о победе: «Играли жестко против всех»

«Локомотив» переиграл в пятом матче финальной серии «Ак Барс» со счетом 4:1, общий счет серии стал 3-2. Ярославский клуб находится буквально в одном шаге от Кубка Гагарина и возможности повторить чемпионский результат прошлого года.

Получится ли? Какой настрой у игроков после пятой встречи в серии — спросили у них самих сразу после матча. Спортсмены торопились: буквально через полчаса после игры уже были в аэропорту, чтобы вылететь в Казань.

«Мы за него будем биться»

Пятый матч «Локомотив» играл без нападающего Георгия Иванова — он пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы, полученной в четвертой игре серии.

Вместо него на поле заявлен Павел Красовский, а две тройки нападения претерпели изменения.

Гоша все равно с нами. Он нас поддерживает, а мы за него будем биться Павел Красовский Нападающий ХК «Локомот

«Играли жестко против всех»

Со второго периода «Локомотив» полностью прибрал игру под себя. Складывалось ощущение, что у ярославцев получается на льду абсолютно всё, что они хотят делать: не подпускать соперника к воротам, накладывать свежие звенья в зоне гостей, выигрывать все единоборства и подборы.

До конца периода хозяева еще имели ряд хороших моментов, чтобы укрепиться по счету. Статистика бросков в створ по завершению игрового отрезка выглядела впечатляюще — 22-6.

Вот, что думает об игре 29-летний Красовский.

«Я думаю, что всё было видно, в каких кондициях я подошел к матчу — нормальных. Игра во втором периоде? Делали то, о чем договаривались. Вот и всё. Играли жестко против всех. Так складывалась ситуация», — ответил после матча об успешном втором периоде Павел Красковский.

Правда, от оценок на ближайший матч он отказался. На вопрос о том, настроен ли закрыть серию, ответил так:

«Давайте не будем говорить про закрытие. Просто настраиваемся на игру. Выиграть её надо, вот и всё», — отрезал хоккеист.

«Нужно было что-то встряхнуть»

Перестановки, похоже, пошли команде на пользу.

На первых минутах третьего периода ярославцы смогли найти свой момент и для третьей шайбы. Вновь сработало предматчевое нововведение тренера Хартли, когда он в одну тройку к Фрэзу и Панику поставил Александра Радулова. В моменте с голом дубль же на свой счет записал канадец Байрон Фрэз с передач партнеров.

У нас все игроки могут сыграть друг с другом. Нужно было что-то встряхнуть. Не было никаких вопросов. Просто выходили и делали свою работу. Выигрывали моменты и бились за команду Егор Сурин Форвард ХК «Локомотив»

После этой шайбы голкипер «Ак Барса» Билялов был заменен на Арефьева. До конца периода ярославцы уже играли исключительно на контратаках.

Сама концовка встречи запомнилась чередой удалений. При одном из них казанцы решились вместо своего вратаря выпустить шестого полевого игрока, но следующий гол пришел снова в их ворота. Артур Каюмов поразил пустой створ. Лишить вратаря ярославцев Даниила Исаева матча на ноль у гостей всё же получилось. За полторы минуты до конца встречи в большинстве забросил Александр Хмелевский. Итоговый счет матча 4:1 в пользу «Локомотива».

«Главное — головой подготовиться к шестой игре»

Для ярославского форварда и автор одной из заброшенных шайб в матче Артура Каюмова серия с казанским «Ак Барс» имеет свое значение.

«Для меня это особая серия, потому что я родом из Татарстана. Очень хорошо, что попался такой соперник», — сказал Каюмов.

Перед шестой игрой главное не распыляться. Спокойно будем готовиться. Главное — головой подготовиться к этой игре Артур Каюмов Нападающий ХК «Локомотив»

От «Ак Барса» к представителям СМИ вышел защитник команды Илья Карпухин. Игрок обороны казанской команды также рассказал о подготовке к следующему матчу.

«Завтра уже с холодной головой разберем все и подготовимся к матчу. Понимаем, над чем нам нужно работать. Видно, что много характерных и неравнодушных у нас ребят — это самое главное. Готовимся к следующему матчу», — рассказал Карпухин.

Шестая игра финальной серии состоится в Казани 21 мая в 19:30. В случае победы в ней ярославский клуб еще на год сохранит статус действующего чемпиона Кубка Гагарина.