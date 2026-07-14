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Город Корабль «Союз МС-29» состыковался с МКС: на орбиту прибыли российские космонавты

Корабль «Союз МС-29» состыковался с МКС: на орбиту прибыли российские космонавты

Экипаж проведет в космосе больше восьми месяцев

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За время экспедиции проведут два выхода в открытый космос | Источник: Роскосмос / TelegramЗа время экспедиции проведут два выхода в открытый космос | Источник: Роскосмос / Telegram

За время экспедиции проведут два выхода в открытый космос

Источник:

Роскосмос / Telegram

Пилотируемый корабль «Союз МС-29» с российскими космонавтами состыковался с модулем «Причал» Международной космической станции (МКС). Об этом стало известно из трансляции, которую вела корпорация «Роскосмос».

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-29» состоялся днем 14 июля на космодроме Байконур. Полет прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения — космонавты добрались до станции чуть больше чем за три часа.

После открытия люков космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон смогут перейти на борт станции. По традиции новоприбывших встречают участники действующей экспедиции МКС-74: Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Андрей Федяев, Кристофер Уилльямс, Джессика Меир​, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.

Экипаж 75-й миссии будет работать на орбите 261 сутки. За это время космонавты и астронавты выполнят 38 экспериментов и дважды выйдут в открытый космос.

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За пилотируемым запуском российско-американского экипажа с Байконура к Международной космической станции впервые наблюдал руководитель NASA Джаред Айзекман. Сегодня он и вице-премьер РФ Денис Мантуров обсудили программу контролируемого сведения Международной космической станции с орбиты в конце 2030 года.

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Женя Авербах
корреспондент
Союз МС-29 МКС Стыковка Роскосмос Анна Кикина Космонавт
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Комментарии
2
Гость
1 час
Пусть сверху посмотрят где бензин есть, в баке 2 литра, не доеду
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