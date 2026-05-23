НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 755мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Чествование «Локомотива»
Кубок Гагарина изменят
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Где интернет?
Как отметить свадьбу в Ярославле
Контракты хоккеистов
Нет горячей воды
Родила в Сербии
Афиша на выходные
Спорт Плей-офф КХЛ 2026 На Кубке Гагарина закончились места для шайб с названиями команд-победителей. Как выйдут из ситуации

На Кубке Гагарина закончились места для шайб с названиями команд-победителей. Как выйдут из ситуации

В КХЛ рассматривают несколько вариантов решения проблемы

535
Кубок Гагарина немного изменят к следующему сезону | Источник: Александр Куренной / 76.RUКубок Гагарина немного изменят к следующему сезону | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Кубок Гагарина немного изменят к следующему сезону

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В КХЛ рассказали, каким образом на Кубке Гагарина будут увековечивать названия команд-победительниц плей-офф последующих лет.

Вопрос возник потому, что после победы ярославского «Локомотива» в сезоне 2025/2026 на трофее не осталось свободного места для нанесения названий будущих победителей. Для этих целей на кубке существовало 18 ниш для символических шайб с названиями команд-победителей за последние 18 лет. Шайба «Локомотива» заняла последнее свободное место.

«Рассматриваем несколько вариантов вместе с компанией, которая создавала Кубок. Могу успокоить болельщиков — трофей не будет меняться, мы сохраним историю Лиги и имена победителей, которые 18 лет выигрывали плей-офф КХЛ», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе КХЛ со ссылкой на слова президента Лиги Алексея Морозова.

Сейчас рассматривается несколько вариантов, как видоизменить кубок. Например, можно уменьшить шайбы и расположить их в один или два ряда. Также есть идея вместо шайб сделать компактные таблички.

Выполнить работы планируют к следующему сезону, после того, как ярославский «Локомотив» проведет все запланированные мероприятия с участием кубка.

Напомним, Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Свое название он получил в честь первого космонавта России и мира — Юрия Гагарина. Кубок начали вручать с 2009 года. Первым его обладателем был казанский клуб «Ак Барс». Награду команде тогда вручили в День космонавтики.

Кубок изготовил член Союза художников, ювелир Владимир Майзель. Стоимость изготовления трофея в 2025 году оценивалась производителем в 9 миллионов 700 тысяч рублей.

По информации КХЛ, Кубок Гагарина весит 19 килограммов. Его высота — 84,5 см, объём — около 12 литров. Трофей сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне трофея помещена гравировка с изображением Юрия Гагарина и летящей кометы, с другой стороны — хоккеиста. Кубок украшен маленькими шайбами, на которых написаны названия команд-победителей разных лет. На дне — эмблема КХЛ.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Хоккей Кубок Гагарина
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Микроскоп вам в помощь.
Гость
1 час
если бы голова работала - то на шайбах были бы наименования команд лиги, а на дисках внизу можно было бы расположить победителей с указанием состава (как они этого и заслуживают) А так выходит кубок изначально не был рассчитан на долгую жизнь и не сможет стать историческим объектом.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Рекомендуем