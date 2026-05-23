На Кубке Гагарина закончились места для шайб с названиями команд-победителей. Как выйдут из ситуации

В КХЛ рассказали, каким образом на Кубке Гагарина будут увековечивать названия команд-победительниц плей-офф последующих лет.
Вопрос возник потому, что после победы ярославского «Локомотива» в сезоне 2025/2026 на трофее не осталось свободного места для нанесения названий будущих победителей. Для этих целей на кубке существовало 18 ниш для символических шайб с названиями команд-победителей за последние 18 лет. Шайба «Локомотива» заняла последнее свободное место.
«Рассматриваем несколько вариантов вместе с компанией, которая создавала Кубок. Могу успокоить болельщиков — трофей не будет меняться, мы сохраним историю Лиги и имена победителей, которые 18 лет выигрывали плей-офф КХЛ», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе КХЛ со ссылкой на слова президента Лиги Алексея Морозова.
Сейчас рассматривается несколько вариантов, как видоизменить кубок. Например, можно уменьшить шайбы и расположить их в один или два ряда. Также есть идея вместо шайб сделать компактные таблички.
Выполнить работы планируют к следующему сезону, после того, как ярославский «Локомотив» проведет все запланированные мероприятия с участием кубка.
Напомним, Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Свое название он получил в честь первого космонавта России и мира — Юрия Гагарина. Кубок начали вручать с 2009 года. Первым его обладателем был казанский клуб «Ак Барс». Награду команде тогда вручили в День космонавтики.
Кубок изготовил член Союза художников, ювелир Владимир Майзель. Стоимость изготовления трофея в 2025 году оценивалась производителем в 9 миллионов 700 тысяч рублей.
По информации КХЛ, Кубок Гагарина весит 19 килограммов. Его высота — 84,5 см, объём — около 12 литров. Трофей сделан из серебра 925-й пробы, снаружи покрыт позолотой. На лицевой стороне трофея помещена гравировка с изображением Юрия Гагарина и летящей кометы, с другой стороны — хоккеиста. Кубок украшен маленькими шайбами, на которых написаны названия команд-победителей разных лет. На дне — эмблема КХЛ.