На Кубке Гагарина закончились места для шайб с названиями команд-победителей. Как выйдут из ситуации

Кубок Гагарина немного изменят к следующему сезону Источник: Александр Куренной / 76.RU

В КХЛ рассказали, каким образом на Кубке Гагарина будут увековечивать названия команд-победительниц плей-офф последующих лет.

Вопрос возник потому, что после победы ярославского «Локомотива» в сезоне 2025/2026 на трофее не осталось свободного места для нанесения названий будущих победителей. Для этих целей на кубке существовало 18 ниш для символических шайб с названиями команд-победителей за последние 18 лет. Шайба «Локомотива» заняла последнее свободное место.

«Рассматриваем несколько вариантов вместе с компанией, которая создавала Кубок. Могу успокоить болельщиков — трофей не будет меняться, мы сохраним историю Лиги и имена победителей, которые 18 лет выигрывали плей-офф КХЛ», — сообщили порталу 76.RU в пресс-службе КХЛ со ссылкой на слова президента Лиги Алексея Морозова.

Сейчас рассматривается несколько вариантов, как видоизменить кубок. Например, можно уменьшить шайбы и расположить их в один или два ряда. Также есть идея вместо шайб сделать компактные таблички.

Выполнить работы планируют к следующему сезону, после того, как ярославский «Локомотив» проведет все запланированные мероприятия с участием кубка.

Напомним, Кубок Гагарина — главный трофей Континентальной хоккейной лиги. Свое название он получил в честь первого космонавта России и мира — Юрия Гагарина. Кубок начали вручать с 2009 года. Первым его обладателем был казанский клуб «Ак Барс». Награду команде тогда вручили в День космонавтики.

Кубок изготовил член Союза художников, ювелир Владимир Майзель. Стоимость изготовления трофея в 2025 году оценивалась производителем в 9 миллионов 700 тысяч рублей.