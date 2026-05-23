Сроки истекают: какие игроки основного состава могут покинуть «Локомотив» уже в мае

Кто из «Локомотива» может покинуть команду уже этой весной

Сезон КХЛ — 2025/2026 подошел к концу. Кубок Гагарина в руках ярославского «Локомотива» второй год подряд. А чемпионский уровень игроков повысил их привлекательность для других команд лиги до предела. Еще и контракты у ряда спортсменов основного состава вот-вот истекут.

Останутся ли ребята в клубе или продолжат карьеру на новом месте? Мы решили посмотреть, кто из парней может попрощаться с «Локомотивом» уже на днях.

Финальная игра плей-офф КХЛ-2025/2026 состоялась 21 мая 2026 года. «Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2 в матче и 4-2 в серии.

Согласно информации на сайте ХК «Локомотива», дата истечения контрактов ряда игроков — 31 мая 2026 года. Покинуть команду уже этой осенью могут 10 спортсменов.

Даниил Исаев

26-летний вратарь Даниил Исаев родился в Ярославле. В команду он попал в 2018 году, а в сезонах — 2023/2024 и 2024/2025 считался лучшим вратарем КХЛ.

После победы «Локомотива» в сезоне-2025/2026 Даниил Исаев стал самым ценным игроком этого плей-офф по данным Континентальной хоккейной лиги.

Максим Березкин

Контракт 24-летнего Максима Березкина уже заканчивался в прошлом году, но его продлили. Сам хоккеист пришел в «Локомотив» в 2020 году. В сезоне-2018/2019 стал обладателем Кубка Харламова в составе молодежной команды. В сезоне-2022/2023 он провел девять матчей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) в резервном клубе Ярославля, пермском «Молоте».

Березкин — любимчик многих. Молодой хоккеист уже успел проявить себя во многих матчах, в том числе в борьбе за Кубок Гагарина.

Александр Волков

Александр Волков — воспитанник московского «Спартака». В «Локомотиве» 23-летний игрок дебютировал в 2019 году. В сезоне-2023/2024 Волков играл в «Молоте», в 2024-м — был отдан в аренду «Ладе».

В «Локомотив» Волков вернулся в 2025 году. Что хоккеист предпримет после истечения контракта — неизвестно.

Мартин Гернат

Словацкий защитник дебютировал в «Локомотиве» в 2023 году. Он родом из города Кошице. В сезоне-2023/2024 стал лучшим защитником по результативности в ярославской команде. Мартин Гернат набрал 26 очков, из которых 8 шайб и 18 передач.

Свою карьеру Гернат начал в молодежной словацкой команде «Прешов». До «Локомотива» хоккеист играл во многих клубах, например в «Эдмонтон Ойл Кингз», «Оклахома-Сити Баронс» и других.

Павел Красковский

Нападающий Павел Красковский родился в Ярославле. С 2012 года парень начал играть в молодежке «Локо», в 2014-м пришел в «Локомотив». Красковский всю свою карьеру выступает только за Ярославль.

В сезоне КХЛ — 2025/2026 ярославец сыграл 63 матча. Всего им было набрано 12 очков.

Даниил Мисюль

Даниил Мисюль родом из белорусского Минска, однако уже в юном возрасте вместе с семьей парень перебрался в Ярославль. Здесь он и начал свою хоккейную карьеру.

Мисюль выступает в роли защитника, в «Локомотиве» он дебютировал в 2025 году. Ранее игрок состоял в таких клубах, как «Ютика Кометс», «Нью-Джерси Девилз» и «Провиденс Брюинз».

Александр Полунин

28-летний Александр Полунин родился в Москве. Свою хоккейную карьеру в «Локомотиве» он начал в сезоне-2015/2016. Помимо ярославской команды, нападающий также играл за «Сочи» и «Амур».

В сезоне-2025/2026 Полунин сыграл 21 матч, всего им было забито 3 гола. Нынешний контракт хоккеистом был подписан в 2024 году.

Никулин Степан

25-летний Степан Никулин родом из Ярославля, раньше он играл за молодежку в «Локо» и даже стал лучшим бомбардиром в чемпионате-2020/2021. В основной состав «Локомотива» хоккеист попал в 2021 году.

В ВХЛ-2021/2022 Никулин играл за пермский «Молот». Там он провел 46 матчей.

Рихард Паник

Еще один словацкий хоккеист команды Рихард Паник дебютировал в «Локомотиве» в 2024 году. В регулярном чемпионате-2024/2025 сыграл в 29 матчах. Рихард заработал 12 очков, из которых 6 шайб и столько же передач.

До перехода в «Локомотив» Паник играл во многих крупных клубах: «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Торонто Мейпл Лифс», «Чикаго Блэкхокс», «Аризона Койотис», «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз» и других.

Байрон Фрэз

Канадец Байрон Фрэз перебрался в КХЛ из команды Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс». В «Локомотиве» игрок дебютировал в 2024 году.

До перехода в ярославский клуб Байрон Фрэз играл в «Торонто Мейпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Сиракьюс Кранч», «Монреаль Канадиенс», «Лаваль Рокет», «Стоктон Хит», «Калгари Флэймз», «Стоктон Хит», «Вегас Голден Найтс».