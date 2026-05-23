Сроки истекают: какие игроки основного состава могут покинуть «Локомотив» уже в мае

Сезон КХЛ — 2025/2026 подошел к концу. Кубок Гагарина в руках ярославского «Локомотива» второй год подряд. А чемпионский уровень игроков повысил их привлекательность для других команд лиги до предела. Еще и контракты у ряда спортсменов основного состава вот-вот истекут.
Останутся ли ребята в клубе или продолжат карьеру на новом месте? Мы решили посмотреть, кто из парней может попрощаться с «Локомотивом» уже на днях.
Финальная игра плей-офф КХЛ-2025/2026 состоялась 21 мая 2026 года. «Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2 в матче и 4-2 в серии.
Согласно информации на сайте ХК «Локомотива», дата истечения контрактов ряда игроков — 31 мая 2026 года. Покинуть команду уже этой осенью могут 10 спортсменов.
Даниил Исаев
26-летний вратарь Даниил Исаев родился в Ярославле. В команду он попал в 2018 году, а в сезонах — 2023/2024 и 2024/2025 считался лучшим вратарем КХЛ.
После победы «Локомотива» в сезоне-2025/2026 Даниил Исаев стал самым ценным игроком этого плей-офф по данным Континентальной хоккейной лиги.
Максим Березкин
Контракт 24-летнего Максима Березкина уже заканчивался в прошлом году, но его продлили. Сам хоккеист пришел в «Локомотив» в 2020 году. В сезоне-2018/2019 стал обладателем Кубка Харламова в составе молодежной команды. В сезоне-2022/2023 он провел девять матчей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) в резервном клубе Ярославля, пермском «Молоте».
Березкин — любимчик многих. Молодой хоккеист уже успел проявить себя во многих матчах, в том числе в борьбе за Кубок Гагарина.
Александр Волков
Александр Волков — воспитанник московского «Спартака». В «Локомотиве» 23-летний игрок дебютировал в 2019 году. В сезоне-2023/2024 Волков играл в «Молоте», в 2024-м — был отдан в аренду «Ладе».
В «Локомотив» Волков вернулся в 2025 году. Что хоккеист предпримет после истечения контракта — неизвестно.
Мартин Гернат
Словацкий защитник дебютировал в «Локомотиве» в 2023 году. Он родом из города Кошице. В сезоне-2023/2024 стал лучшим защитником по результативности в ярославской команде. Мартин Гернат набрал 26 очков, из которых 8 шайб и 18 передач.
Свою карьеру Гернат начал в молодежной словацкой команде «Прешов». До «Локомотива» хоккеист играл во многих клубах, например в «Эдмонтон Ойл Кингз», «Оклахома-Сити Баронс» и других.
Павел Красковский
Нападающий Павел Красковский родился в Ярославле. С 2012 года парень начал играть в молодежке «Локо», в 2014-м пришел в «Локомотив». Красковский всю свою карьеру выступает только за Ярославль.
В сезоне КХЛ — 2025/2026 ярославец сыграл 63 матча. Всего им было набрано 12 очков.
Даниил Мисюль
Даниил Мисюль родом из белорусского Минска, однако уже в юном возрасте вместе с семьей парень перебрался в Ярославль. Здесь он и начал свою хоккейную карьеру.
Мисюль выступает в роли защитника, в «Локомотиве» он дебютировал в 2025 году. Ранее игрок состоял в таких клубах, как «Ютика Кометс», «Нью-Джерси Девилз» и «Провиденс Брюинз».
Александр Полунин
28-летний Александр Полунин родился в Москве. Свою хоккейную карьеру в «Локомотиве» он начал в сезоне-2015/2016. Помимо ярославской команды, нападающий также играл за «Сочи» и «Амур».
В сезоне-2025/2026 Полунин сыграл 21 матч, всего им было забито 3 гола. Нынешний контракт хоккеистом был подписан в 2024 году.
Никулин Степан
25-летний Степан Никулин родом из Ярославля, раньше он играл за молодежку в «Локо» и даже стал лучшим бомбардиром в чемпионате-2020/2021. В основной состав «Локомотива» хоккеист попал в 2021 году.
В ВХЛ-2021/2022 Никулин играл за пермский «Молот». Там он провел 46 матчей.
Рихард Паник
Еще один словацкий хоккеист команды Рихард Паник дебютировал в «Локомотиве» в 2024 году. В регулярном чемпионате-2024/2025 сыграл в 29 матчах. Рихард заработал 12 очков, из которых 6 шайб и столько же передач.
До перехода в «Локомотив» Паник играл во многих крупных клубах: «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Торонто Мейпл Лифс», «Чикаго Блэкхокс», «Аризона Койотис», «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз» и других.
Байрон Фрэз
Канадец Байрон Фрэз перебрался в КХЛ из команды Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс». В «Локомотиве» игрок дебютировал в 2024 году.
До перехода в ярославский клуб Байрон Фрэз играл в «Торонто Мейпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Сиракьюс Кранч», «Монреаль Канадиенс», «Лаваль Рокет», «Стоктон Хит», «Калгари Флэймз», «Стоктон Хит», «Вегас Голден Найтс».
Кстати, мы вели онлайн-трансляцию победного матча «Локомотива» в борьбе за Кубок Гагарина в сезоне-2025/2026. Также мы рассказывали, почему главный тренер команды Боб Хартли решил покинуть свой пост.