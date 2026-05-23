НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

6 м/c,

зап.

 755мм 49%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Где интернет?
Контракты хоккеистов
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Нет горячей воды
Как отметить свадьбу в Ярославле
Родила в Сербии
Афиша на выходные
Когда будет «Парад чемпионов»
Вратарь «Локомотива» стал мемом
Спорт Плей-офф КХЛ 2026 Сроки истекают: какие игроки основного состава могут покинуть «Локомотив» уже в мае

Сроки истекают: какие игроки основного состава могут покинуть «Локомотив» уже в мае

Рассказываем, у кого заканчиваются контракты

1 576
Кто из «Локомотива» может покинуть команду уже этой весной | Источник: Мария Романова / Городские медиаКто из «Локомотива» может покинуть команду уже этой весной | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Кто из «Локомотива» может покинуть команду уже этой весной

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Сезон КХЛ — 2025/2026 подошел к концу. Кубок Гагарина в руках ярославского «Локомотива» второй год подряд. А чемпионский уровень игроков повысил их привлекательность для других команд лиги до предела. Еще и контракты у ряда спортсменов основного состава вот-вот истекут.

Останутся ли ребята в клубе или продолжат карьеру на новом месте? Мы решили посмотреть, кто из парней может попрощаться с «Локомотивом» уже на днях.

Финальная игра плей-офф КХЛ-2025/2026 состоялась 21 мая 2026 года. «Локомотив» обыграл «Ак Барс» со счетом 3:2 в матче и 4-2 в серии.

Согласно информации на сайте ХК «Локомотива», дата истечения контрактов ряда игроков — 31 мая 2026 года. Покинуть команду уже этой осенью могут 10 спортсменов.

Даниил Исаев

Хоккеист защищает ворота под номером 92 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХоккеист защищает ворота под номером 92 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Хоккеист защищает ворота под номером 92

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

26-летний вратарь Даниил Исаев родился в Ярославле. В команду он попал в 2018 году, а в сезонах — 2023/2024 и 2024/2025 считался лучшим вратарем КХЛ.

После победы «Локомотива» в сезоне-2025/2026 Даниил Исаев стал самым ценным игроком этого плей-офф по данным Континентальной хоккейной лиги.

Максим Березкин

Березкин выступает в роли нападающего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБерезкин выступает в роли нападающего | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Березкин выступает в роли нападающего

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Контракт 24-летнего Максима Березкина уже заканчивался в прошлом году, но его продлили. Сам хоккеист пришел в «Локомотив» в 2020 году. В сезоне-2018/2019 стал обладателем Кубка Харламова в составе молодежной команды. В сезоне-2022/2023 он провел девять матчей Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) в резервном клубе Ярославля, пермском «Молоте».

Березкин — любимчик многих. Молодой хоккеист уже успел проявить себя во многих матчах, в том числе в борьбе за Кубок Гагарина.

Александр Волков

Нападающий играет под 97-м номером | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНападающий играет под 97-м номером | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий играет под 97-м номером

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Александр Волков — воспитанник московского «Спартака». В «Локомотиве» 23-летний игрок дебютировал в 2019 году. В сезоне-2023/2024 Волков играл в «Молоте», в 2024-м — был отдан в аренду «Ладе».

В «Локомотив» Волков вернулся в 2025 году. Что хоккеист предпримет после истечения контракта — неизвестно.

Мартин Гернат

Мартин Гернат начал карьеру в «Локомотиве» в 2023 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМартин Гернат начал карьеру в «Локомотиве» в 2023 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мартин Гернат начал карьеру в «Локомотиве» в 2023 году

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Словацкий защитник дебютировал в «Локомотиве» в 2023 году. Он родом из города Кошице. В сезоне-2023/2024 стал лучшим защитником по результативности в ярославской команде. Мартин Гернат набрал 26 очков, из которых 8 шайб и 18 передач.

Свою карьеру Гернат начал в молодежной словацкой команде «Прешов». До «Локомотива» хоккеист играл во многих клубах, например в «Эдмонтон Ойл Кингз», «Оклахома-Сити Баронс» и других.

Павел Красковский

Красковский родом из Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКрасковский родом из Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Красковский родом из Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий Павел Красковский родился в Ярославле. С 2012 года парень начал играть в молодежке «Локо», в 2014-м пришел в «Локомотив». Красковский всю свою карьеру выступает только за Ярославль.

В сезоне КХЛ — 2025/2026 ярославец сыграл 63 матча. Всего им было набрано 12 очков.

Даниил Мисюль

Мисюль выступает под 93-м номером | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМисюль выступает под 93-м номером | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мисюль выступает под 93-м номером

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Даниил Мисюль родом из белорусского Минска, однако уже в юном возрасте вместе с семьей парень перебрался в Ярославль. Здесь он и начал свою хоккейную карьеру.

Мисюль выступает в роли защитника, в «Локомотиве» он дебютировал в 2025 году. Ранее игрок состоял в таких клубах, как «Ютика Кометс», «Нью-Джерси Девилз» и «Провиденс Брюинз».

Александр Полунин

Полунин играет под номером 90 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПолунин играет под номером 90 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Полунин играет под номером 90

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

28-летний Александр Полунин родился в Москве. Свою хоккейную карьеру в «Локомотиве» он начал в сезоне-2015/2016. Помимо ярославской команды, нападающий также играл за «Сочи» и «Амур».

В сезоне-2025/2026 Полунин сыграл 21 матч, всего им было забито 3 гола. Нынешний контракт хоккеистом был подписан в 2024 году.

Никулин Степан

Игрок выступает под 13-м номером | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгрок выступает под 13-м номером | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игрок выступает под 13-м номером

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

25-летний Степан Никулин родом из Ярославля, раньше он играл за молодежку в «Локо» и даже стал лучшим бомбардиром в чемпионате-2020/2021. В основной состав «Локомотива» хоккеист попал в 2021 году.

В ВХЛ-2021/2022 Никулин играл за пермский «Молот». Там он провел 46 матчей.

Рихард Паник

Игрок выступает под номером 14 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгрок выступает под номером 14 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игрок выступает под номером 14

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще один словацкий хоккеист команды Рихард Паник дебютировал в «Локомотиве» в 2024 году. В регулярном чемпионате-2024/2025 сыграл в 29 матчах. Рихард заработал 12 очков, из которых 6 шайб и столько же передач.

До перехода в «Локомотив» Паник играл во многих крупных клубах: «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Торонто Мейпл Лифс», «Чикаго Блэкхокс», «Аризона Койотис», «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз» и других.

Байрон Фрэз

Канадскому хоккеисту 35 лет | Источник: Максим Цируле / 76.RUКанадскому хоккеисту 35 лет | Источник: Максим Цируле / 76.RU

Канадскому хоккеисту 35 лет

Источник:

Максим Цируле / 76.RU

Канадец Байрон Фрэз перебрался в КХЛ из команды Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс». В «Локомотиве» игрок дебютировал в 2024 году.

До перехода в ярославский клуб Байрон Фрэз играл в «Торонто Мейпл Лифс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Сиракьюс Кранч», «Монреаль Канадиенс», «Лаваль Рокет», «Стоктон Хит», «Калгари Флэймз», «Стоктон Хит», «Вегас Голден Найтс».

Кстати, мы вели онлайн-трансляцию победного матча «Локомотива» в борьбе за Кубок Гагарина в сезоне-2025/2026. Также мы рассказывали, почему главный тренер команды Боб Хартли решил покинуть свой пост.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
ХК Локомотив Контракт КХЛ Хоккей
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Как только кто-то выйдет из команды, шанс на третий кубок стремительно падает. Уравновешенную команду сложно собрать за пару месяцев.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Рекомендуем