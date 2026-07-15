Стал известен первый финалист чемпионата мира. Испанцы обыграли французов

Педро Порро забил второй гол и отправил французов играть матч за третье место Источник: Fifa.com

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке определился первый финалист. За выход в решающий этап боролись сборные Франции и Испании. Очередное противостояние Ламина Ямаля и Килиана Мбаппе. Для французов это мог стать третий подряд финал на ЧМ, а для испанцев первый за последние 16 лет. Зрители ожидали упорную борьбу до последних минут, а получилась уверенная победа, которую одержали игроки Луиса де ла Фуэнте.

Люка Динь «привез» нелепый пенальти

На предматчевом представлении расстановку французов показали как четыре защитника, три полузащитника и три нападающих. Аналогичное расположение игроков было у сборной Испании.

Команды начали матч активно, но осторожно. В первые минуты французы, защищаясь при владении мячом испанцев, действовали немного в иной тактике, чем показывали на картинке — 4-4-2. Спереди оставались Килиан Мбаппе и Майкл Олисе, а Усман Дембеле располагался ниже, на правом фланге.

На девятой минуте в нескольких сантиметрах от линии штрафной на правом полуфланге сфолил Адриен Рабьо. Он наступил на ногу Дани Ольмо. Алекс Баэна пробил бесхитростно и попал в стенку.

Испанцы по итогу забрали мяч себе и действовали через короткий пас. Преимущество во владении было у них, они же контролировали ход матча на этом отрезке времени. Французы пытались использовать свободное пространство — и вообще найти его. В том числе быстро выходили с защиты при помощи длинных пасов и старались убежать в контратаку. Но к опасным моментам у ворот Уная Симона это не приводило.

Гол пришел совершенно неожиданно. Не было массированных атак. Один неудачный эпизод для французов. Люка Динь собирался выбивать мяч из-за штрафной, и в этот момент из-за спины выбежал Ламин Ямаль и перехватил его. И вместо мяча левый защитник сборной Франции попал по бедру испанскому нападающему. Нелепый, но очевидный пенальти. Микель Оярсабаль с пенальти не промахнулся — сильно ударил в правый от себя угол. Вратарь сборной Франции Майк Меньян угадал, но не дотянулся.

Беда для французов не пришла одна. На 30-й минуте пришлось заменить основного защитника Вильяма Салибу, который внезапно и на ровном месте получил травму.

Обе команды при розыгрыше мяча от вратаря выходили из обороны при помощи коротких пасов. Однако у французов это получалось хуже. Один такой выход чуть было не привел к голу, момент «привез» Майк Меньян. Он неудачно выбил мяч, который на половине поля французов подхватили испанцы. Футболисты быстрыми пасами дошли до ворот, но немного не хватило до забитого гола — мяч рикошетом ушел на угловой.

Французы искали разные методы выйти в атаку. Испанцы не давали им свободного пространства на флангах или в центре для ускорения. Рывки Килиана Мбаппе приводили только к тому, что он попадал в офсайд.

В течение первого тайма Майкл Олисе, играющий на этом мундиале в центре, сместился вправо, а его место занял Усман Дембеле.

В итоге французам во второй половине первого тайма удалось забрать мяч себе. Появились острые подходы к штрафной соперника. Но все равно без опасных моментов. Первый тайм так и завершился со счетом 0:1.

Замены Дешама не сработали, попытки перевернуть игру не увенчались успехом

Перед началом второго тайма главный тренер Дидье Дешам сделал вторую замену — вместо Адриена Рабьо, у которого была желтая карточка, вышел Куадио Коне. Но это не переломило ход игры. Испанцы действовали сосредоточенно и внимательно в защите. У французов не было свободных зон для использования скоростей нападающих. Замена Брэдли Барколя на Дезире Дуэ на левом фланге не помогла.

Испанцы точно использовали свой момент. Педро Порро сыграл «в стенку» с Дани Ольмо, убежал от вышедшего на замену Коне и вышел один на один с Меньяном. Оставалось только точно пробить, что Порро без проблем и сделал. Ламин Ямаль смог забить еще третий гол, но его отменили из-за офсайда.

После этого у французов появились, если их так можно назвать, моменты. В атаку рвался Килиан Мбаппе. Дешам менял Люку Диня, который провалил матч, и потерявшегося Майкла Олисе. Выход Тео Эрнендеса и Райана Шерки остроты в атаке французам не прибавили. Идеи Дешама не срабатывали, попытки переломить ход встречи не увенчались успехом.

Французы, которых многие эксперты считали главными фаворитами турнира, хвалили и закидывали комплиментарными словами, не прошли в финал. Они уверенно проходили соперников — когда не получалось по игре, решали индивидуальные качества футболистов. Но ничего не смогли поделать с действующими Чемпионами Европы. Неудачная игра в День взятия Бастилии. Испанцы полностью деклассировали французов.

В противостоянии Ямаль — Мбаппе очередную победу одержал испанский футболист.